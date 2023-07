הלילה השיקה חברת מטא את האפליקציה החדשה Threads (ת'רדס, בתרגום חופשי: שרשורים), שנבנתה על ידי צוות אינסטגרם ומבוססת על שיתוף עדכוני טקסט, או במילים אחרות – התשובה שלה לטוויטר. כבר אתמול ניתן היה לראות את גרסת ה-WEB של האפליקציה ואת השרשור הראשון שפתח מארק צוקרברג ובו כתב: "בוא נעשה את זה, ברוכים הבאים ל-Threads". לאחר ההשקה, פרסם צוקרברג פוסטים בפייסבוק ובאינסטגרם, וכתב באותו נוסח: "ת'רדס פה, בואו נעשה את זה".

בנוסף, רשימה של יוצרי תוכן נבחרים קיבלה גישה לאפליקציה יום לפני כן, בהם מלבד צוקרברג, גם אדם מוסרי, מנכ"ל אינסטגרם, הדוגמנית האמריקאית אשלי גרהאם, וכן מותגים, כולל נטפליקס ואינסטגרם כמובן.

Threads מושקת ביותר מ-100 מדינות עבור iOS ואנדרואיד. היא לא תגיע כרגע לאזרחי האיחוד האירופי, מכיוון שמטא לא עומדת בתקנות הפרטיות המחמירות יותר שהן דורשות, בהשוואה לארה"ב ומקומות אחרים בעולם. בעברית היא הגיעה עם תמיכה מלאה.

ל-Threads המשתמשים מתחברים באמצעות חשבון האינסטגרם שלהם, והפוסטים יכולים להיות באורך של עד 500 תווים, ולכלול קישורים, תמונות וסרטונים באורך של עד 5 דקות. על כל פוסט תוכלו לסמן לייק, להגיב, לפרסם מחדש ולשתף אותו.

ת'רדס, Threads | צילום: meta

תוכלו להתחבר ולעקוב אוטומטית אחרי האנשים שאתם עוקבים אחריהם באינסטגרם, ולהרחיב את היריעה כמובן למשתמשים נוספים. לשם השוואה, רק לאחרונה בטוויטר הגדילו את מכסת התווים למשתמשי טוויטר בלו בתשלום ל-25 אלף תווים, כאשר הרשת החלה כידוע ממגבלה של 140 תווים בלבד.

כדי לפתוח חשבון ב-Threads, השתמשו בחשבון האינסטגרם שלכם. שם המשתמש והאימות שלכם באינסטגרם יכניסו אתכם לאפליקציה החדשה, עם אפשרות להתאים אישית את הפרופיל שלכם ב-Threads (להוסיף ביוגרפיה וקישור), כאשר תוכלו לייבא מאינסטגרם את הפרטים שלכם. כל מי שגילו מתחת ל-16 (או מתחת לגיל 18 במדינות מסוימות), ייכנס כברירת מחדל לפרופיל פרטי כאשר יצטרף לאפליקציה.

בכל מקרה, לא משנה מה גילכם, תוכלו לבחור אם הפרופיל שלכם יהיה פרטי (כלומר, רק העוקבים שאישרתם יוכלו לראות את התוכן שלכם) או ציבורי (כולם, כולל מי שלא משתמש באפליקציה, יכולים לראות את התוכן שלכם, לשתף אותו ולקיים איתו אינטראקציה).

הפיד שלכם ב-Threads כולל שרשורים שפורסמו על ידי אנשים שאתם עוקבים אחריהם, וגם תוכן "מומלץ" של יוצרים שאתם לא מכירים. ניתן לשתף פוסטים שלכם מ-Threads בסטורי באינסטגרם או לשתף את הפוסט שכתבתם בקישור בכל פלטפורמה אחרת שתבחרו.

ת'רדס, Threads | צילום: meta

במטא מסבירים שהם בנו כלים כדי לאפשר "שיחות חיוביות ופרודוקטיביות ב-Threads". תוכלו לשלוט מי יכול להזכיר אתכם או להשיב לכם בתוך שרשורים. כמו באינסטגרם, תוכלו לבחור מילים "נסתרות" כדי לסנן תשובות לשרשורים שלכם, שיכילו את המילים שבחרתן. תוכלו לבטל מעקב, לחסום, להגביל או לדווח על פרופילים ב-Threads על ידי הקשה על תפריט שלוש הנקודות, וכל החשבונות שחסמתם באינסטגרם ייחסמו אוטומטית גם בת'רדס. במטא גם מבהירים שכל הנחיות הקהילה של אינסטגרם על תוכן תיאכף גם באפליקציה החדשה.

ת'רדס, Threads | צילום: meta

מטא מבטיחים ש-Threads תתמוך בקרוב (אך לא בזמן ההשקה) בפרוטוקול הרשת החברתית הפתוחה ActivityPub, כמו רשתות חברתיות אחרות כגון מסטודון (Mastodon) ו-Wordpress, מערכת לניהול ובניית בלוגים ואתרים, מה שיאפשר לדבריה סוגים חדשים של סנכרון בין פלטפורמות שאינם אפשריים ברוב אפליקציות המדיות החברתיות היום. גם לרשתות חברתיות אחרות כולל Tumblr (טאמבלר) יש תוכניות לתמוך בפרוטוקול זה בעתיד.

הרעיון הוא שגם אם תפסיקו להשתמש באפליקציית Threads, תוכלו להעביר את התוכן, רשמית החברים והפרופיל שלכם לפלטפורמות אחרות שתומכות בפרוטוקול הזה. לצורך העניין, אם יש לכם פרופיל ציבורי באפליקציה, זה אומר שהפוסטים שלכם יכולים להיות זמינים לצפייה גם במסטודון או אתרים אחרים שישתמשו באותו פרוטוקול. אם יש לכם פרופיל פרטי, תצטרכו לאשר משתמשים ב-Threads שרוצים לעקוב אחריכם, בדיוק כמו באינסטגרם. Thread היא האפליקציה הראשונה של מטא שתואמת לפרוטוקול הפתוח של רשתות חברתיות, וכנראה תהפוך לרשת החברתית הגדולה הראשונה שלא תתחום אתכם בתוך הפלטפורמה שלה.

עוד עדכונים שיגיעו בעתיד ל-Threads – תכונות חדשות שיעזרו לגלות שרשורים ויוצרים שמעניינים אתכם, כולל המלצות משופרות בפיד, ופונקציית חיפוש משוכללת יותר שתקל על מעקב אחרי נושאים ומגמות בזמן אמת.

ת'רדס, Threads | צילום: meta

ההשקה של מטא מגיעה במהלך שבוע כאוטי לטוויטר, שבו אילון מאסק הכריז על מספר מוגבל של ציוצים שמשתמשים בטוויטר יכולים לצפות בהם מדי יום וגרם לסדרת תקלות ולחששות אצל מפרסמים, וכאשר אפליקציית TweetDeck, שהייתה חינמית, הפכה רק למשתמשי פרימיום, ואף קרסה. בטוויטר הכריזו שהם משחררים גרסה חדשה לטוויט דק, ובתוך חודש כל המשתמשים באפליקציה החדשה יהיו חייבים להיות משתמשים משלמים בטוויטר. במקביל, גם המתיחות בין צוקרברג למאסק, שהכריזו על קרב היאבקות בכלוב בחיים האמיתיים, ככל הנראה באוגוסט, נמצאת בשיאה. כעת ניתן לראות רק כיצד תשפיע Threads על משתמשי טוויטר.