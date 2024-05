נוח קגן הוא אחד מהעובדים הראשונים של פייסבוק, ליתר דיוק העובד ה-30, ובין הראשונים שפוטרו ע"י מארק צוקרברג בכבודו ובעצמו. מאז שהוא פוטר הוא כתב ספר על מה הוא למד מהניסיון וכיצד הצליח להתגבר על הפיטורים ולהקים חברה גדולה משלו. השבוע הוא פרסם שרשור טוויטר ארוך עם כמה מסקנות שהוא למד מהעבודה ישירות תחת ילד הזהב של תעשיית הטק.

I was employee #30 at Facebook. Then I got fired.



Now I’m the CEO of a $100 million company.



10 non-obvious lessons I learned from working directly under Mark Zuckerberg: pic.twitter.com/uPGrc5aq6V — Noah Kagan (@noahkagan) May 7, 2024

קגן הצטרף לפייסבוק כמנהל מוצר ב-2005, באותה שנה שצוקרברג נשר מאוניברסיטת הרווארד כדי לנהל את החברה במשרה מלאה. אם יש משהו שאפשר ללמוד מהשרשור של קגן, זה שלצוקרברג היה כבר אז מושג די מגובש לגבי מה צריך להיות סגנון הניהול שלו.

מייסד פייסבוק, אמר קגן, היה מקובע מאוד בגיוס "עובדים ברמה הגבוהה ביותר" שיעבדו עבורו בפייסבוק כבר מהימים הראשונים. "מארק היה שוכר רק אנשים שהוא ישמח לעבוד עבורם", כתב קגן. "אפילו צוות תמיכת הלקוחות שלנו היה מלא באנשים עם דוקטורט של הרווארד".

8) Only hire A players



Mark would only hire people he would be happy to work for.



Even our customer support team was filled with Harvard Ph.D.s.



Facebook employees have gone on to start Asana, Quora, AppSumo, OpenAi, and more.



A startup depends on great people much more than… — Noah Kagan (@noahkagan) May 7, 2024

למעשה, הקיבעון של צוקרברג בשמירה על מאגר כישרונות, פירושו שהוא מיהר גם להפיל את אלה שנפלו מתחת לציפיות שלו. "תשכור אותם מהר יותר, פטר אותם מהר יותר", אמר קגן על הגישה של צוקרברג לניהול כישרונות. "הבוס שלי פוטר ביום שהתחלתי. הבוס הבא שלי פוטר חודש לאחר מכן. אני פוטרתי בתוך 9 חודשים", המשיך קגן, "מארק היה אובססיבי לגבי השארת העובדים הטובים בלבד".

נראה שצוקרברג ממשיך באותה גישה גם 20 שנה אחרי שהתחיל, וגם במטא (חברת האם של פייסבוק) הוא ממשיך להעסיק את הטובים ביותר. בנובמבר 2022 פיטרה מטא יותר מ-11,000 עובדים, כאשר צוקרברג אמר חודשים ספורים לאחר מכן ש-2023 תהיה "שנה של התייעלות" עבור החברה.

9) Move fast



At Facebook, it was normal to work 12+ hours a day.



We were constantly pushing out new features and letting our users give feedback.



As a startup, your biggest advantage against giant companies is speed. — Noah Kagan (@noahkagan) May 7, 2024

במסגרת השרשור, קגן גם מגלה לא מעט סודות על מוסר העבודה של צוקרברג, למשל: "בפייסבוק זה היה נורמלי לעבוד יותר מ-12 שעות ביום. הוצאנו פיצ'רים חדשים כל הזמן. כסטארטאפ, היתרון הגדול ביותר שלך מול חברות ענק הוא המהירות". בציוץ נוסף הוא מגלה על המייל שקיבל באמצע הלילה מהבוס: "אני זוכר שמארק שלח לי אימייל ב-3 לפנות בוקר ואמר לי שפספסתי נקודה באחד המסמכים. נקודה(!!). מארק הציב עבורנו סטנדרט גבוה של מצוינות. זה היה מאתגר, אבל גם מתגמל".

5) Pay attention to details



I remember Mark sent me an email at 3 am telling me that I missed a period in one of our documents. A period (!!)



Mark set a high standard of excellence for us.



It was challenging, but also super rewarding. — Noah Kagan (@noahkagan) May 7, 2024

צוקרברג גם התעקש שהלקוחות שלו (אנחנו) הם בני אדם ולא רק משתמשים. למעשה, קגן מגלה שצוקרברג היה צועק עליהם אם היו משתמשים במונח יוזרים: "הם בני אנוש, מאחורי השם משתמש והאימייל יש בן אדם", הוא הפציר בהם.

Thank you to everyone reaching out and supporting Israel.



This horrible situation is a great reminder of what’s really important in life. Not followers. Not random biz advice. It’s everyone worldwide able to live peacefully.



The situation is still tense. Here’s latest from… — Noah Kagan (@noahkagan) October 10, 2023

נוח קגן, כפי שהשם מרמז, יהודי גם הוא, ומאז ה-7.10 גם הוא מנסה לעזור עם הסברה לטובת ישראל. 3 ימים לאחר הטבח הנורא הוא צייץ: "המצב הנורא הזה הוא תזכורת נהדרת למה שבאמת חשוב בחיים. לא עוקבים. לא עצות על עסקים. זה שכל אחד ברחבי העולם יהיה מסוגל לחיות בשלום". בעקבות אותו ציוץ ועוד כמה בנושא, קגן קיבל כמה תגובות זועמות מתומכי פלסטינים שונים שהחליטו להפסיק לעקוב אחריו.