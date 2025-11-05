דוח פייק ריפורטר מראה כיצד מפיצי תיאוריית הקונספירציה סביב רצח ראש הממשלה המנוח מנצלים אירועים חדשותיים להפצת הרעיונות שלהם • תקיפת יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן ורצח פעיל הימין הקיצוני צ'רלי קירק היו לרגעי שיא בשיח סביב תיאוריות הקונספירציה ברשתות החברתיות • מנכ"ל פייק ריפורטר: "השקרים והקונספירציות שנועדו לטשטש את העובדות ברצח יצחק רבין הם למעשה כלי שרת פוליטי"

רצח ראש הממשלה המנוח יצחק רבין לפני 30 שנה בדיוק היה אירוע שטלטל מדינה שלמה. האירוע הקיצוני וחסר התקדים בתולדות מדינת ישראל היווה קרקע פוריה לתיאוריות קונספירציה שונות ומשונות, שבעידן הרשתות החברתיות של ימינו זוכות להדהוד נוסף. דוח של ארגון פייק ריפורטר שנחשף כאן ב-N12 לראשונה סקר את היקף השיח המקוון על רצח רבין ברשת החברתית X (טווטר לשעבר) - ומראה כיצד תיאוריות הקונספירציה סביב הרצח זוכות לתפוצה מטרידה ואיך מפיציהן מנצלים את אירועי הרגע להפצת רעיונותיהם.

דוח פייק ריפורטר מעלה כי קיימת התאמה בין השיח ברשת נגד השב"כ ובין העלייה בשיח על רצח רבין - אך מצביע גם על נקודת שיא בשיח בצד הימני של המפה הפוליטית סביב הנושא: שידור הסרט "השב"כ ידע" של שמעון ריקלין בנושא רצח רבין בערוץ 14 בינואר האחרון.

אירועים נוספים שהפכו לשיא להפצת תיאוריית הקונספירציה סביב רצח רבין ושבפייק ריפורטר סימנו ככאלו ש"מכונת הרעל" היתה פעילה בהם:

תקיפת יו"ר הדמוקרטים אלוף (במיל') יאיר גולן בידי פעילי ימין קיצוני בכנס שדרות בחודש מאי.

מעצר ושחרורה של פעילת המחאה שנחשדה באיום להתנקש בראש הממשלה נתניהו.

רצח פעיל הימין הקיצוני האמריקני צ'רלי קירק בחודש ספטמבר.

מינוי דוד זיני לראש שב"כ בחודש אוקטובר.

פרסום של חשבון המזוהה עם פעיל הליכוד יגאל מלכה ומהדהד תיאוריות קונספירציה סביב רצח רבין | צילום: צילום מסך מתוך טיקטוק

הניתוח של פייק ריפורטר מיפה שיח בקרב מה שמכונה "מכונת הרעל" שממוקד בתיאוריות קונספירציה ותוכן זדוני. לפי הניתוח, חשבונות פעילים ב-X הממוקדים בתיאוריות קונספירציה ותוכן זדוני פרסמו כ-9,500 ציוצים הקשורים לרצח רבין במהלך 2025. בארגון הגדירו כמחצית מהשיח סביב הסרט של ריקלין ששודר בערוץ 14 כ"קונספירטיבי".

לפי פייק ריפורטר, 92% מהשיח ברשת X סביב קונספירציית מעורבות השב"כ ברצח רבין תמך בנכונות התיאוריה. בארגון מסמנים פרסומים של גורמים המזוהים עם הימין ובהן ריקלין עצמו, עמיתו לערוץ 14 אראל סגל ופעיל הליכוד יגאל מלכה, כמי שממשיכים להפיץ את תיאוריית הקונספירציה.

בארגון מצביעים על "פוסטים רבים בפלטפורמות השונות שעוסקים בתיאוריות קונספירציה לפיהן השב"כ רצח את רבין, וזוכים להצלחה רבה". במקביל הם מצביעים על מיעוט של תוכן חינוכי ועובדתי ברשת על רבין ורציחתו, שיכלו לתת מענה לתיאוריות הקונספירציה.

הדהוד תיאוריות קונספירציה באתר סרוגים, החודש | צילום: צילום מסך מתוך אתר סרוגים

במקביל לשיח סביב תיאוריית הקונספירציה מצביע פייק ריפורטר על עלייתו של שיח שמאדיר את רוצח ראש הממשלה. בין היתר מצביעים על סרטון טיקטוק עם דבריו שזכה לכ-34 אלף לייקים ואלפי תגובות אוהדות.

בפייק ריפורטר מיפו חשבונות מפתח ופרסומים בולטים ברשתות החברתיות פייסבוק, אינסטרגם, יוטיוב, טיקטוק ו-X שמהדהדים פרסומים קונספירטיביים סביב רצח רבין. אך בארגון מצביעים גם על פרסומים בכלי מדיה מסורתית, כמו כתבה שפורסמה לפני ימים ספורים באתר סרוגים המזוהה עם המגזר הדתי-לאומי, ובכותרו מצוטט פעיל הימין הקיצוני משה פייגלין אומר "השב"כ ידע על יגאל עמיר והחליט לזרום עם זה. בדיוק כמו שקרה ב-7.10".

"30 שנה לאחר רצח רבין, אנחנו עדים לתופעה חדשה-ישנה מדאיגה במיוחד: בחסות הרשתות החברתיות, תאוריות הקונספירציה זוכות לחיים חדשים, מתפשטות לקהלים חדשים ומעוותות את העובדות ההיסטוריות", מתריע מנכ״ל פייק ריפורטר ניר רוזן. "התופעה הזו מסוכנת והרסנית ומפרקת את החברה הישראלית מבפנים - ויש מי שמתדלק ומרוויח מכך.

