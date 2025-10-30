חברת 1X חשפה את הרובוט דמוי האדם שלה NEO, שמיועד לביצוע משימות בבית: מקיפול כביסה ועד להפעלת מדיח הכלים • מדובר בצעד גדול בדרך להגשמת החזון שיצירות המדע הבדיוני מבטיחות לנו כבר עשורים • המחיר: 20 אלף דולר • יש רק בעיה אחת: הוא עובד ממש גרוע

זה קורה - הרובוטים האנושיים נכנסים לנו לתוך הבית: חברת 1X חשפה השבוע את NEO, רובוט דמוי אדם שאמור לבצע עבורנו משימות בית שגרתיות - מקיפול כביסה ועד טעינת מדיח הכלים. לפי 1X, מדובר ב"רובוט דמוי האדם הצרכני הראשון בעולם" שנועד לשנות את חיי הבית, והוא כבר זמין להזמנה מוקדמת במחיר של 20,000 דולר. אספקה ראשונה לבתי לקוחות צפויה ב-2026, בעיקר בארצות הברית.

אם המחיר הזה מרגיש לכם יקר מדי החברה צפויה להציע בהמשך גם מודל השכרה במנוי חודשי של 500 דולר עם התחייבות לתקופת מינימום של 6 חודשים.

1X היא לא החברה היחידה שמנסה להביא רובוטים דמוי אדם (היומנואידים) לבית הפרטי. טסלה מציגה מדי פעם הדגמות איטיות של רובוט אופטימוס שלה, אבל הוא לא צפוי לעבור משלב אב-הטיפוס לייצור לפני שנה הבאה. יצרנית הרכב החשמלי הסינית XPENG גם מתכננת לייצר בהמוני את הרובוט Iron שלה ב-2026, וכרגע היא בודקת אותו במפעל שלה בגואנגג'ואו. אבל אף אחת מהן טרם הכריזה מתי לקוחות יוכלו לרכוש את הרובוטים שלהן, מה שהופך את 1X לראשונה שפותחת בהזמנות מוקדמות.

אך למרות ההבטחות הגדולות, ביקורת ראשונה - ויחידה עד כה - של התנסות במוצר מעלה שבמציאות עדיין רחוקה מהחזון. כתבת הוול סטריט ג'ורנל ג'ואנה שטרן היתה הראשונה שפרסמה התנסות ברובוט והיא לא חסכה בביקורת.

בהתנסות של שטרן, הרובוט אמנם הצליח לשלוף בקבוק מים מהמקרר, להכניס כלים למדיח ולקפל סוודר, אבל התהליך היה מייגע לצפייה - חמש דקות נדרשו לו כדי לטעון שלושה כלים למדיח. בכלל נראה שיש לרובוט בעיות עם מדיח הכלים: כשהוא ניסה לסגור את המדיח הוא כמעט והתהפך.

ואולי הבעיה החשובה ביותר: למרות ההבטחות על בינה מלאכותית מתקדמת - בשלב זה הרובוט בכלל לא עובד באופן עצמאי. מאחורי כל תנועה מסתתר מפעיל אנושי עם משקפי מציאות מדומה, ששולט בו מרחוק כמו בבובת חוטים טכנולוגית. לפי שטרן, כשהיא ניסתה לשלוט ברובוט בעצמה היא כמעט פרקה לו את הזרוע בניסיון לגרום לו לבצע את ריקוד המקרנה.

הרובוט NEO | צילום: 1X

פרסומת

ברנט בורניץ', מנכ"ל ומייסד 1X, מודה בכנות שב-2026 האיכות עלולה להיות נמוכה בהתחלה, ומשווה את זה ל"רפש בינה מלאכותית" (AI slop): התוצאות לא יהיו מושלמות, אבל הן יהיו "מספיק טובות". הכוסות במזנון עשויות להיות מסודרות בצורה מבולגנת והבגדים לא יקופלו בצורה מושלמת, אבל העבודה תיעשה. סוג של. לא בדיוק מה שאתם מצפים כשמשלמים 20 אלף דולר.

והאמת היא שתג המחיר הזה מטעה: המחיר האמיתי הוא לא רק הכסף אלא גם פרטיות המשתמש. כדי ש-NEO יוכל ללמוד ולהשתפר, המפעילים המרחוקים של 1X יצטרכו לראות דרך מצלמות הרובוט את הבית שלכם.

למעשה, החברה מצלמת כל פעולה שהרובוט מבצע - כל טעינת מדיח וקיפול כביסה - ומזינה את הסרטונים האלה לרשת הנוירונית שמאמנת את המערכת. בניגוד למודלים של בינה מלאכותית שמתאמנים על טקסטים מהאינטרנט, הבינה המלאכותית שמפעילה את NEO מתאמנת על העולם האמיתי - כלומר, על הבית שלכם.

הרובוט NEO | צילום: 1X

"אם אתה קונה את המוצר הזה, זה בגלל שאתה בסדר עם ההסדר הזה", אומר בורניץ' לשטרן. "אם אין לנו את הנתונים שלך, אנחנו לא יכולים לשפר את המוצר". נכון, החברה מבטיחה שיהיו הגבלות ושליטה על מה המפעיל יכול לראות ולעשות, אבל בסופו של דבר מדובר בהזמנת זר עם מצלמה לתוך הבית שלכם - רק שהפעם הוא מגיע בגוף של רובוט.

פרסומת