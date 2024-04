במשך שנים מנכ"ל מטא מארק צוקרברג נחשב לחנון האולטימטיבי של עולם הטכנולוגיה - וגם העובדה שבשנים האחרונות הוא החל לעסוק באומנויות לחימה ובהתאם הלך והתחטב, לא ממש שינתה את העובדה הזאת. עם זאת, תמונה של צוקרברג שהפכה לוויראלית במהלך סוף השבוע גרמה לרשת לאבד את זה ולתהות האם החנון הנצחי הוא למעשה גבר חתיך ומושך במיוחד.

מייסד פייסבוק פרסם ביום רביעי בחשבון האינסטגרם שלו סרטון בו הוא מודיע על כך שמטא משחררת גרסה חדשה למטא AI, העוזרת הווירטואלית המבוססת על בינה מלאכותית. בסרטון הסביר צוקרברג על היכולות החדשות של המודל, אבל המעריצים התרכזו יותר באאוטפיט שלו, כולל טישרט בצבע כחול נייבי ושרשרת חוליות כסופה שמשכה את רוב תשומת הלב והמחמאות.

View this post on Instagram A post shared by Mark Zuckerberg (@zuck)

לצד המגיבים הרבים שהחמיאו לצוקרברג, היה אדם אחד שהחליט לקחת תמונה מתוך הסרטון, לערוך אותה במעט ולהוסיף לצוקרברג זקן יחד עם עוד שינויים קלים ומחמיאים לגוון העור. לא ברור מי הוא אותו גולש שערך את התמונה - אבל מהר מאוד היא הפכה לוויראלית, ורבים אף האמינו שהזקן של צוקי הוא אמיתי לגמרי. גם מי שלא האמין שמדובר בזקן אמיתי, החמיא לצוקי והציע לו לשמר את המראה המחוספס, שאפשר בהחלט להודות שהרבה יותר מחמיא לו.

התגובות לתמונה הערוכה והמחמיאה למדי לא איחרו לבוא, ו-X (טוויטר לשעבר) התמלאה בכמה מוצלחות במיוחד - כולל כאלה שיצרו פועל חדש, "to zuck him" (מהמילה צוקרברג) וגולש ש"היה נותן לו יותר מרק מידע":

The gays commenting “I’d zuck him” all over my TL are so unserious but I see it — @migs.b (@migsb_OF) April 19, 2024

I'll give him more than just my data — Aaron Targaryen (@swiftie3435) April 19, 2024

סערת הרשת הזאת כמובן לא חמקה מעיניו של צוקרברג בעצמו, שהגיב לתמונה הערוכה שפורסמה בחשבון אינסטגרם בשם The Shade Room, אחריו עוקבים 29 מיליון בני אדם. "אוקיי, מי עשה את זה?", כתב צוקרברג מהחשבון הרשמי שלו בתגובה לתמונה. לתגובה שלו יש נכון לרגע זה 88 אלף לייקים.

צוקרברג בן ה-38 נשוי לפריסיליה צ'אן, ולזוג שלוש בנות, מקסימה "מקס" בת ה-8, אוגוסט בת ה-6, ואורליה, בת שנה.