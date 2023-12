סם אלטמן, מנכ"ל ומייסד OpenAI, טען הלילה (שישי) כי לא העריך כמו שצריך את בעיית האנטישמיות הגואה ברחבי ארה"ב. היזם האמריקאי-יהודי העלה ציוץ לחשבון ה-X שלו (טוויטר לשעבר), שבו הבהיר, בציוץ שזכה נכון לכתיבת שורות אלה 2.8 מיליון חשיפות, כי "במשך זמן רב חשבתי שהאנטישמיות, במיוחד בשמאל האמריקאי, לא גרועה כפי שטענו אנשים. אני רק רוצה לציין שטעיתי לחלוטין".

אלטמן, שעומד מאחורי ChatGPT, המשיך להביע את תסכולו בעניין גם כשכתב בהמשך: "אני עדיין לא מבין את זה, באמת. או יודע מה לעשות לגבי זה. אבל זה כל כך דפוק", וזכה ללא מעט תגובות. ביניהן כאלה שהודו לו על ההכרה בבעיה: "אנטישמיות היא גם מימין וגם משמאל. ההבדל שתמיד ציפו מהימין לגנות את הקיצוניות של הצד שלו והשמאל מעולם לא היה צריך לעשות זאת. עכשיו זה ממוסד ואנחנו רואים הכל", נכתב באחת התגובות.

for a long time i said that antisemitism, particularly on the american left, was not as bad as people claimed.



i'd like to just state that i was totally wrong.



i still don't understand it, really. or know what to do about it.



but it is so fucked. — Sam Altman (@sama) December 8, 2023

הדברים של אלטמן מגיעים כשברקע המשקיע יהודי מיליארדר ומנהל קרן הגידור הניו יורקית Pershing Square, ביל אקמן, תקף את נשיאות האוניברסיטאות בארה"ב, ביניהן הרווארד, בשל העלייה באנטישמיות בקמפוסים בעקבות המלחמה של ישראל בחמאס.

ביום שלישי השבוע השתתפו בשימוע בקונגרס נשיאות הרווארד, MIT ואוניברסיטת פנסילבניה, מהאוניברסיטאות הגדולות והחשובות בארה"ב, ועומתו עם גישתן כלפי אנטישמיות בקמפוס. שם, הן גם נשאלו שוב ושוב אם הקריאה לרצח עם של יהודים מפירה את כללי האוניברסיטאות שלהן בנושא בריונות והטרדה, בהתאם לאיומים על סטודנטים יהודים. כאשר קלודין גיי, נשיאת אוניברסיטת הרווארד, טענה כי "זה יכול להיות, תלוי בהקשר". ראשות האוניברסיטאות האחרות העניקו תשובות דומות.

"מדוע האנטישמיות התפוצצה בקמפוס וברחבי העולם? בגלל מנהיגים כמו הנשיאים המאמינים שרצח עם תלוי בהקשר", ציין אקמן ביום שלישי אחרי הדיון בחשבון ה-X שלו.

זמן קצר אחרי השימוע שעורר את הביקורות נגדן, נשיאת הרווארד קלודין גיי ונשיאת אוניברסיטת פנסילבניה ליז מק'גיל פרסמו הודעות הבהרה – בעקבות הופעתן הבעייתית בוועדת החינוך של בית הנבחרים של ארה"ב. בהצהרה שפרסמה, טענה מק'גיל, למשל, כי: "לא הייתי מרוכזת, אך הייתי צריכה, להתמקד בעובדה הבלתי ניתנת לערעור שקריאה לרצח עם של יהודים היא קריאה לחלק ממעשי האלימות החמורים ביותר שידעה האנושות, זה מרושע – ככה פשוט".