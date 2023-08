אילון מאסק כתב בציוץ ברשת החברתית שלו - X כי הקרב שלו עם מנכ"ל מטא, מארק צוקרברג, יועבר בשידור חי ברשת החברתית X, המוכרת לנו כטוויטר. צוקרברג ומאסק ממשיכים לעשות טיזינג לקראת הקרב שלהם, עליו הודיעו עוד בחודש יוני, "קרב 'צוקרברג נגד מאסק' ישודר בשידור חי ב-X. כל ההכנסות יועברו לצדקה לחיילים משוחררים", כתב מאסק בציוץ שלו מוקדם יותר הבוקר (ראשון), מבלי לתת פרטים נוספים.

Zuck v Musk fight will be live-streamed on .



All proceeds will go to charity for veterans. — Elon Musk (@elonmusk) August 6, 2023

מוקדם יותר מאסק צייץ ב-X כי הוא "מרים משקולות לאורך היום, מתכונן לקרב", והוסיף כי לא היה לו זמן להתאמן, ולכן הוא מביא את האימונים לעבודה.

Am lifting weights throughout the day, preparing for the fight.



Don’t have time to work out, so I just bring them to work. — Elon Musk (@elonmusk) August 6, 2023

כאשר משתמש ב-X שאל את מאסק מה מטרת הקרב, מאסק הגיב לו "זו צורה מתורבתת של מלחמה. גברים אוהבים מלחמה".

מטא לא הגיבה לבקשות להגיב על הציוץ של מאסק. קשה לדמיין שצוקרברג יוותר על אפשרות השידור של הקרב, וייתכן כי אנחנו עומדים בפני אירוע שישודר בשתי הפלטפורמות בו זמנית בשידור חי.

הבלגן התחיל כשמאסק כתב בפוסט ב-20 ביוני שהוא "מוכן לקרב בכלוב" עם צוקרברג, שמאומן בג'וגיטסו. יממה לאחר מכן, צוקרברג בן ה-39, פרסם תמונות של קרבות בהם זכה באינסטגרם של החברה שלו, ביקש ממאסק בן ה-51, "לשלוח מיקום", מאסק השיב "האוקטגון בווגאס", בהתייחסו למרכז האירועים בו מתקיימים קרבות MMA. מאסק אמר אז שהוא יתחיל להתאמן אם קרב הכלוב יצא לפועל.