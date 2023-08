ת'רדס, הרשת החברתית החדשה של מטא | צילום: Ascannio, shutterstock המלחמות בין ת'רדס ל-X, טוויטר לשעבר, ממשיכות. לאחר שמאסק הודיע אתמול שהקרב בינו לצוקרברג ישודר בלייב ב-X, המתחרה שלו השיב בפלטפורמה שלו. צוקרברג הציע את התאריך 26 באוגוסט לטובת הקרב, אבל גם כתב שמאסק לא ענה לו והוא "לא עוצר את נשימתו" בנושא. על הדרך מנכ"ל מטא עקץ את המתחרה שלו וכתב: "לא כדאי שנבחר בפלטפורמה יותר אמינה שבאמת יכולה לגייס כספים לתרומה?".

מאסק ענה לדיווח על התאריך וצינן קצת את ההתלהבות מהאירוע המצופה. בציוץ ברשת X כתב הבעלים: "התאריך המדויק עדיין לא נקבע. אני צריך לעבור MRI של הצוואר והגב מחר, ייתכן ואזדקק לניתוח. נדע יותר בהמשך השבוע".

בלי קשר לקרב הפיזי בין שני הטייקונים, ת'רדס מוסיפה מספר פיצ'רים לפלטפורמה שלה, בניסיון נואש להחזיר חלק מהבאזז שהיה לה בתחילת הדרך ונעלם כמעט לחלוטין. בין התוספות ניתן למצוא גרסת ווב לפלטפורמה, מה שיאפשר למשתמשים לגלוש בפיד שלהם גם ממחשב העבודה שלהם וגם אפשרות חיפוש למושגים, בשונה מהחיפוש כרגע אשר מתמקד רק בשמות משתמשים.

פיצ'ר נוסף שכבר החל להתגלגל בקרב משתמשים הוא האפשרות לצפות בלייקים של עצמם, מה שיעזור להם לחזור לפוסטים ישנים שאולי "נעלמו" להם עד כה. השינוי האחרון והכי פחות משמעותי שמגיע לפלטפורמה הוא האפשרות לשפר את איכות המדיה שאתם מעלים, בעזרת שיטוט בהגדרות תוכלו למצוא תחת סעיף המשתמש שלכם אפשרות לאיכות המדיה, אם תבחרו בה - התמונות והסרטונים שתעלו יהיו באיכות גבוה יותר.

אבל אולי זה מאוחר מדי, למרות שמטא ממשיכה לשפר את האפליקציה שלה, המספרים נמצאים בנפילה חופשית. אם ב-5 הימים הראשונים, ת'רדס הצליחה למשוך 100 מיליון משתמשים, חברת Sensor Tower העריכה כי ת'רדס סיימה את חודש יולי עם 8 מיליון משתמשים יומיים בלבד. אם נבדוק באחוזים, מדובר בנפילה של 82% מהשיא שידעה האפליקציה בימיה הראשונים, אז היו 44 מיליון משתמשים יומיים.

ביום חמישי האחרון, המנכ"ל מארק צוקרברג שוחח עם עובדי מטא על המעורבות הנמוכה של המשתמשים בת'רדס, והודה כי האפליקציה איבדה יותר ממחצית המשתמשים שלה מאז השקתה. למרות הדיווח, במטא הגיבו למגזין הביזנס אינסיידר והצביעו על דבריו של צוקרברג במהלך שיחת הרווחים של מטא ביום רביעי שעבר, במהלכה שיתף שהוא "די אופטימי" לגבי מסלולה של ת'רדס.