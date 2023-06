לא הרבה מכירים את גרימס, דמות המפלצת הסגולה בעולם התרבותי של מקדונלד'ס, אבל מי שעוקב אחרי משפחת הדמויות שכוללת את רונלד מקדונלד, ה-Hamburglar ועוד, כנראה זוכר שהוא התחיל בתור דמות של נבל, אשר גונבת שייקים לאנשים. מאוחר יותר הוא קיבל שינוי תדמיתי שהפך אותו לחביב יותר. כעת רשת ההמבורגרים המפורסמת בעולם חוגגת את יום הולדתו בעזרת שייק מיוחד שמציין את הגעתו של היצור הסגול לגיל 30.

אבל מקדולנד'ס לא צפתה למבול הסרטונים המטורפים שהשייק הזה יגרור אחריו. בשבועות האחרונים הרשתות החברתיות, בראשותן טיקטוק וטוויטר, התמלאו בסרטוני גולשים בעלי תסריט דומה: תחילה המשתמש "בודק" את השייק ונותן את דעתו הקצרה, ולאחר מכן הכאוס משתלט על הסרטון והופך להפקה זולה אך מוצלחת של סרט אימה.

היצירתיות של הגולשים היא נפלאה אבל גם די מחרידה. המשתמשים ממש טובים ביצירת סרטי אימה מזויפים עם השייק של גרימס. רובן מסתיימות בסצנות מוות שבהן הדמות ששתתה מגרגרת את המשקה הצבעוני בזמן שהיא נחנקת, אבל חלקן נעשות הרבה יותר מוזרות, קולנועיות או מפתיעות.

Some of these Grimace Shake TikToks deserve an Oscar pic.twitter.com/bG4WJgvCVm — Dexerto (@Dexerto) June 28, 2023

הטרנד הוא כמובן מטופש מיסודו, חגיגה וירטואלית של תאגיד מזון שחוגג יום הולדת למפלצת בדיונית עם מילקשייק סגול, הפך לסדרת סרטוני אימה ללא תקציב. רוב הסרטונים מציגים אנשים המאחלים בכנות לגרימס יום הולדת שמח לפני שהם "פוגשים" את הגורל האכזרי שלהם. אפשר לנסות לנתח את הרעיון כביקורת על החברה המודרנית החוגגת תאגידים ומותגים.

the grimace shake is causing irreversible damage to society. pic.twitter.com/K6oTcsbDao — INTUITION (@ItsIntuition) June 25, 2023

הסרטון הראשון בטיקטוק עם התיוג של Grimace Shake פורסם ב-13 ביוני על ידי המשתמש Austin Frazier (@thefrazmaz), על פי האתר Know Your Meme. מאז, הטרנד נעשה אפל וקולנועי יותר ויותר.

The Grimace shake TikToks are getting crazier pic.twitter.com/74qsgKkYFM — Dexerto (@Dexerto) June 29, 2023

This the scariest Grimace shake TikTok I’ve seen so far wtf pic.twitter.com/T1J3EFERyb — Unknown Simp Killer Requiem (@simp_requiem) June 28, 2023

פרייזר אמר ל-NBC שהוא קיבל השראה מסרטון טיקטוק שהראה משתמש מעמיד פנים שהוא בבית החולים לאחר שניסה את Spider-Verse Whopper של בורגר קינג.

הוא אמר שהוא חושב שהסרטון של גרימס שייק יהיה להיט חד פעמי. עם זאת, הוא הופתע לטובה מכמה אנשים הכינו את הגרסאות שלהם: "החלק טוב הוא שהטרנד פשוט המריא, וזה אפשר יצירתיות ואת ההזדמנות לאנשים לתת את הגרסה שלהם", אמר פרייז'ר. "אז למרות שאני אולי עשיתי את זה בצורה מסוימת, הפורמט נקבע שם, אבל זה אפשר לאנשים ליצור את ההומור המצחיק הזה, ההומור האפל, האימה, מה שלא ירצו שזה יהיה".

These Grimace Shake TikTok’s are creative asf man pic.twitter.com/DpQkqtR1KX — ⚡️スパイディ7はこちら⚡️ (@7Spideycomics) June 28, 2023

כיום יש קרוב ל-800 מיליון צפיות לסרטונים עם התיוג הזה (נכון לכתיבת שורות אלה) והסרטונים כבר התפתחו וחלקם מציגים אפילו תגובות אפשריות של עובדי מקדולנד'ס לטרנד. בינתיים החברה הפכה את חשבון הטוויטר שלה לסוג של חשבון לגרימס וצייצה התייחסות לתופעה. בציוץ רואים את גרימס וכתוב: "אני עושה את עצמי לא רואה את הגרימס שייק טרנד".

meee pretending i don't see the grimace shake trendd pic.twitter.com/ZTcnLTESC8 — McDonald's (@McDonalds) June 27, 2023

לא בטוח כמה במקדולנד'ס באמת רצו שהטרנד הזה, יהפוך לאפל אבל כמות הסרטונים האלה עושה להם טוב למכירות וליחסי הציבור. באשר לדור ה-Z שמעלה את הסרטונים הרבים, אפשר לזלזל בהשפעת הטיקטוק על חייהם, אבל חייבים להעריך את ההשקעה והיצירתיות של אותם צעירים.