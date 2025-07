ימים מוזרים עוברים על ארה"ב. זה משפט שאפשר היה לכתוב מאז 2016, והוא היה נכון, אבל מי היה מאמין שבזמן שמתרחשות בעולם מלחמות שנמשכות כבר למעלה משנה וחצי, מיתון עולמי מאיים עלינו, מלחמת מכסים מובלת ע"י נשיא ארה"ב נגד כל העולם וה-AI מתחיל לתפוס את העבודות של כולנו - האמריקאים יהפכו אובססיביים דווקא למותו של מיליארדר יהודי ששידל צעירות לזנות?

כן, פרשת אפשטיין היא הדבר הכי חשוב כרגע באמריקה וזה מדאיג מאוד, לא כי חס וחלילה אנחנו מזלזלים בחומרת מעשיו של אפשטיין - אלא כי הסיבה לעניין הגדול סביבה היא היחסים הרעילים שיש לאמריקאים עם תאוריות קונספירציה. נתחיל בלומר - אנחנו לא יודעים מה האמת מאחורי הפרשה, ואולי זאת בדיוק הסיבה שהיא הופכת לנושא הכי חם ברשתות החברתיות מעבר לים. אבל הספק שהיא יוצרת הופך להיות הבעיה הכי גדולה של טראמפ בימינו - יותר מהסינים, הסכסוך במזרח התיכון או ההתקפות הרוסיות על אוקראינה.

עוד במהלך קמפיין הבחירות, טראמפ וכמה מדמויות המפתח בנושא קראו לשחרר את "הרשימות של אפשטיין". הם עלו על כל במה אפשרית ודרשו שהממשל יבהיר לעם האמריקאי מי הם הלקוחות הסודיים של איש העסקים. נציין שהרפובליקנים טענו שדמוקרטים רבים וסלבריטאים המזוהים עם השמאל נמצאים ברשימה, כעת אותם אנשים שהבטיחו "לחשוף את האמת" מתהפכים וקוברים את הרשימה, אם יש כזאת בכלל. החשד המיידי של הקונספירטורים הוא שנשיא ארה"ב בעצמו מעורב בפרשה וזו הסיבה לשינוי בעמדה שלהם.

מה קרה עם הקלטת?

בשבוע שעבר, אחרי חודשים של הבטחות לפרסם מידע נוסף על חקירת אפשטיין, משרד המשפטים וה-FBI פרסמו מזכר משותף שבו נטען שאין "רשימת לקוחות" שהיו מעורבים במעשיו של אפשטיין, אין הוכחות לכך שהוא סחט איש, ואפשטיין אכן התאבד. פאם בונדי, התובעת הכללית של ארה"ב ומי שרצה על הטיקט של "נשחרר את כל המידע שיש על אפשטיין", הוסיפה גם את הווידאו ה"גולמי" מחוץ לתאו של אפשטיין בתור הוכחה שאף אחד לא נכנס אליו ורצח אותו. אבל הסרטון ששוחרר על ידי משרד המשפטים כלל כמעט שלוש דקות שלמות חסרות, כך נטען בדיווח חדש.

REPORT: The Jeffrey Epstein prison video that was recently released by the DOJ had almost *3* minutes cut out, not just 1 minute like originally reported, according to WIRED.



The outlet says the "raw" video was stitched together in Adobe Premiere Pro from two files.



"Further… pic.twitter.com/84PUPRTWWA — Collin Rugg (@CollinRugg) July 15, 2025

מומחים פורנזיים שעבדו עם מגזין WIRED ניתחו את המטא-דאטה המוטמע בקובץ הווידאו והסיקו כי החומר שצולם עבר "מניפולציה", וככל הנראה מורכב משני קטעים שחוברו יחד באמצעות תוכנת העריכה Adobe Premiere Pro. ממצא זה סותר את טענות משרד המשפטים שלפיהן 11 השעות של הווידאו ה"גולמי" שהוצגו היו לא ערוכות. כעת WIRED מדווח כי אחד מקטעי המקור היה ארוך בכשתי דקות ו-53 שניות מהחלק שהופיע בווידאו הסופי, מה שמעיד על כך שחלק מהחומר קוצר טרם פרסומו על ידי משרד המשפטים. כמובן שלא ידוע אם הקטע החסר הכיל מידע משמעותי כלשהו.

המידע הזה נחשף לאחר שגילוי קודם מצא שדקה אחת נראית כחסרה מצילומי המצלמות בבית הסוהר, מה שהצית גל חדש של תיאוריות קונספירציה ברשת. הצילומים באיכות נמוכה תיעדו את האזור הסמוך לתאו של הפדופיל המורשע בליל ה-9 באוגוסט ועד לשעות המוקדמות של ה-10 באוגוסט, כאשר אפשטיין, שהיה במעצר לקראת משפט פדרלי בעבירות סחר מיני, התאבד לפי ה-FBI. התובעת הכללית פאם בונדי התייחסה בעבר לדקה החסרה במהלך ישיבת קבינט בממשל טראמפ, וטענה כי הדילוג נבע מאיפוס לילי של המערכת. "הווידאו לא היה חד-משמעי, אבל הראיות שקדמו לו הצביעו על כך שהוא התאבד", אמרה בונדי. "וכן, והייתה דקה שלא הופיעה בסרטון, מה שלמדנו מלשכת בתי הסוהר הוא שבכל לילה מתבצע עדכון מחדש של הווידאו, ולכן בכל לילה אמורה להיות דקה זהה שנעלמת".

WIRED דיווח גם קודם כי הקובץ המכיל את הווידאו נשמר על ידי משתמש ווינדוס לפחות ארבע פעמים, במשך 23 דקות, ב-23 במאי. עדיין לא ברור מה בדיוק שונה בקובץ, כאשר המגזין מציין כי המטא-דאטה "לא מוכיחה מניפולציה על הסרטון".

מלחמת ה-MAGA הגדולה

הגילוי הזה כמובן ימשיך לשפוך דלק לתוך המדורה הזאת. נראה שטראמפ בעצמו מנסה "להרדים" את הנושא, אבל ללא הצלחה. ב-12 ביולי, המערכת הפוליטית בארה"ב חוותה תופעה חסרת תקדים: הנשיא דונלד טראמפ "חטף ratio" ברשת החברתית שלו עצמו, Truth Social, על פוסט שעסק בג'פרי אפשטיין, אותו אדם שלדברי הנשיא "אף אחד לא מתעניין בו".

עוקביו ב-Truth Social לא הסכימו איתו. נכון להיום, הפוסט הזה גרף מעל ל-43 אלף לייקים, 13.7 אלף שיתופים מחדש ("ReTruths"), ומעל ל-48 אלף תגובות, שרובן זועמות על המידע, או יותר נכון המחסור בו, שהממשל סיפק בנוגע למיליארדר.

הפוסט של טראמפ ב-Truth Social ניסה להגן על התובעת הכללית פאם בונדי, שהייתה בין האחראים לפרסום המזכר, ושלטענת הקונספירטורים היא הסיבה לכך שרשימת הלקוחות לכאורה לא פורסמה. אבל עוקביו לא התרשמו: "אנחנו רוצים לחשוף את הפדופילים מהאליטה! הבטחת לנו את זה", כתב משתמש אחד בפוסט שצבר 19.6 אלף לייקים. "פאם הבטיחה לנו את זה. קאש פאטל (ראש ה-FBI) הבטיח לנו את זה. עכשיו זו אשמתנו כי אנחנו דורשים לקיים את ההבטחות וקוראים לפאם שקרנית? על מה עוד היא שיקרה לנו?".

יחס הלייקים לתגובות מצביע עד כמה פרשת אפשטיין פוגעת בקשר בין טראמפ לבסיס ה-MAGA שלו. החודשים האחרונים כבר חשפו סדקים באמון, בעקבות מהלכים כמו המכסים של טראמפ ו"החוק הגדול והיפה" שלו, עד כדי כך שהרעיון של "מלחמת אזרחים במפלגת MAGA" מגיע לערוצי החדשות. בדרך כלל, טראמפ מצליח "לרכך" את המרד - אבל התגובות לפרסום תיקי אפשטיין קיצוניות יותר, ואולי לא ייעלמו בקלות הפעם למרות שהנשיא ניסה את אחד הטריקים המוכרים בספר שלו - להאשים את אובמה והדמוקרטים שהם "בישלו" את הכול.

MAJOR BREAKING: In a major lie, Trump claimed that Obama and Comey “made up” the Epstein files.

FACT CHECK: The first federal Epstein probe was under George W. Bush. The second? July 2019 - UNDER TRUMP. Obama had ZERO to do with it. Share to expose Trump’s lies! pic.twitter.com/etKTLGiSU9 — CALL TO ACTIVISM (@CalltoActivism) July 15, 2025

מה הוביל לסכסוך הפנים אמריקאי-רפובליקני הזה? עולם משפיעני ה-MAGA, אותם אנשים שעוקביהם סומכים עליהם ליישום סדר היום של "אמריקה תחילה". אלו כוללים אנשי תקשורת כמו טאקר קרלסון, אלכס ג'ונס וסטיב באנון, דמויות כמו לורה לומר, קנדיס אוונס וניק פואנטס וגם פעילים פוליטיים כמו צ'ארלי קירק, ויוצרי תוכן כמו Cattturd. מעניין שלמרות שכולם נחשבים למשפיעני MAGA, חלקם ממש תומכים בישראל וחלקם אנטישמיים לחלוטין. הם בדרך כלל פרו-טראמפ וחלקם נהנים כיום מגישה ישירה לבית הלבן, יש מי שמתגאה שיש לו את מספר הטלפון האישי של טראמפ. אך עכשיו הם לא מפסיקים להתלונן על חוסר האמינות של תיקי אפשטיין, מה שמבטיח שגם עוקביהם לא ירפו מהנושא.

הקשר היהודי

"השאלה האמיתית היא לא 'האם ג׳פרי אפשטיין היה ווירדו שהתעלל בילדות', אלא מדוע הוא עשה זאת, מטעם מי, ומאיפה הגיע הכסף", אמר טאקר קרלסון בכנס Turning Point USA ב-11 ביולי, ומה שמוביל אותנו לקשר היהודי-ישראלי לסיפור. קארלסון, שלאחרונה ראיין את נשיא איראן, רמז שאפשטיין ניהל מבצע סחיטה בשירות ממשלה זרה, אולי ישראל, אך סייג שאין בכך "שום דבר אנטישמי" ושהוא רק מבטא את מה ש"כל וושינגטון" חשדה: שאפשטיין היה סוכן מוסד. באנון הסכים איתו בכנס, בזמן שלארה לומר, שבעבר הצליחה להביא לפיטוריהם של שלושה חברי המועצה לביטחון לאומי, דרשה לפטר את בונדי בטענה שהיא "פוגעת בממשל טראמפ ומביכה את אנשיו".

NOW - Tucker Carlson says Epstein was "working on behalf" of Israel and Israel was "committing crimes" on American soil. pic.twitter.com/txbMbJCzzj — Disclose.tv (@disclosetv) July 12, 2025

האמירה של קרלסון הייתה כל כך יוצאת דופן שהיא גרמה לראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט, לצייץ בנושא - ולאחר מכן לקרלסון לקרוא לו להתראיין אצלו בתוכנית. בנט כתב: "הטענה שג'פרי אפשטיין עבד בשירות ישראל או המוסד וניהל רשת סחיטה היא שקרית לחלוטין. התנהלותו של אפשטיין, הן בפן הפלילי והן במוסרי, לא הייתה קשורה בשום צורה למוסד או למדינת ישראל. אפשטיין מעולם לא עבד עבור המוסד. יש גל אכזרי של השמצות ושקרים נגד המדינה שלי והעם שלי, ואנחנו פשוט לא נסכים לסבול את זה יותר".

You “just won’t take it anymore”? Instead of issuing threats on social media, why don’t you sit down for a rational interview on Jeffrey Epstein’s ties to the Israeli government? We’ll reach out to your office this morning. https://t.co/klcuAI8Dpl — Tucker Carlson (@TuckerCarlson) July 14, 2025

אפילו דמויות משפיעות בעולם ה-MAGA שנמצאות בממשל מתחילות למרוד, למשל מרג'ורי טיילור גרין, מי שזכורה לנו בתור הדמות הצבעונית טענה בעבר שהשריפות בקליפורניה נגרמו בגלל קרן לייזר יהודית סודית, דרשה לחשוף את האמת על אפשטיין ו"האליטות העשירות החזקות במעגל שלו". בשבוע שעבר דיווחו מספר כלי תקשורת כי דן בונג'ינו, אשר החזיק בפודקאסט אולטרה ימני ומונה לתפקיד סגן ראש ה-FBI, איים להתפטר אלא אם בונדי תפוטר. לפי Axios, בונג'ינו כעס כל כך על פרסום ראיות אפשטיין, כולל סרטון מהתא של אפשטיין ביום מותו שבו חסרה לפחות דקה שלמה, עד שצעק על בונדי מול טראמפ ויועציו ונטל יום חופש לאחר מכן.

הכוח של משפיעני MAGA הוא שהם לא תלויים במדיה הממוסדת, הם מציג עצמם כיוצרי תוכן עצמאיים, זרים למערכת. כעת, כשהמשפיענים הללו נהנים מגישה חסרת תקדים לנשיא, הם הופכים בעצמם ל"פנים של הממסד" - והקהל שלהם מצפה מהם לנצל זאת לחשיפת האמת. המצב מורכב אפילו יותר כשאין דיפ-סטייט להאשים הפעם: טראמפ בעצמו טיהר את ה-FBI ומשרד המשפטים ומינה במקומם אנשי MAGA כמו קאש פאטל, לדוגמה, שלפני שמונה לראש ה-FBI ניהל פודקאסט, פרסם ספר ילדים בשם "המלך דונלד" והקים חנות מרצ'נדייז משלו.

תיקי אפשטיין גרמו לכאוס בקרב אותם משפיעני MAGA, האם להיות נאמנים לטראמפ או להגן על המותג האישי שלהם מול הקהל שלהם? לפי אלכס ג'ונס, הממשל כבר החל ללחוץ: ב-13 ביולי טען שגורמים מ"עולמו של טראמפ" מאיימים על מגישי תוכניות ומשפיענים ש"יאבדו את כל הגישה שלהם לבית הלבן אם ימשיכו לדבר על אפשטיין". לדברי ג'ונס: "לא תוזמנו יותר לאירועי טראמפ, לא לבית הלבן, לא תקבלו יותר חסויות מארגונים שמרנים, לא תריצו קמפיינים. זה מה שקורה עכשיו". חלק מהמשפיענים כבר מתקפלים. צ׳ארלי קירק, למשל, הכריז בפודקאסט שלו שהוא "סיים לדבר על אפשטיין לעת עתה", ושהוא "סומך על אנשי הממשל שיעשו את מה שצריך".

The DOJ is running cover for the CIA and Mossad.



NO ONE IS BUYING THIS!!



Next the DOJ will say ‘Actually, Jeffrey Epstein never even existed.” This is over the top sickening. pic.twitter.com/mudViXDfma — Alex Jones (@RealAlexJones) July 7, 2025

אך קבוצה הולכת וגדלה של משפיענים בוחרת בכיוון ההפוך והמפחיד: קנדיס אוונס, שכבר התבטאה מספר רב של פעמים נגד יהודים, תוקפת את ראש ממשלת ישראל לשעבר אהוד ברק בנוגע ל"תאוריית המוסד", מאט וולש קורא לגרור את "הרשעים לבכות ולהתחנן ברחמים"; ניק פואנטס מאשים את ארגונו של קירק (TPUSA) בכניעה ל"השפעה היהודית המאורגנת"; ואחרים לא ממש קונים את הניסיון של טראמפ להמעיט בערכו של אפשטיין כרגע.

Candace Owens: "Trump is gaslighting the public right now...The Epstein scandal is definitely terminal cancer to the MAGA movement...There's just no making anybody forget about this Epstein scandal." pic.twitter.com/mQwcs23Tgn — Republican Accountability (@AccountableGOP) July 15, 2025

ואם יש שם אחד שנראה לכם שחסר פה אתם צודקים: גם אילון מאסק חלק מהבעיה. האיש העשיר בעולם שעל מעשיו וקשריו לטראמפ נכתבו אין-ספור של מילים - מהדהד גם הוא את תאוריית הקונספירציה שלטראמפ יש קשר ישיר לתיקי אפשטיין. בזמן הריב הפומבי בין השניים הוא צייץ: "הגיע הזמן להפיל את הפצצה הגדולה: דונלד טראמפ נמצא בתיקי אפשטיין. זו הסיבה האמיתית לכך שהם לא פורסמו לציבור". לאחר מכן הוא מחק את הציוץ והתנצל, אבל בשבועות הבאים המשיך לרמוז לקשרים בין השניים. ביום ראשון האחרון, לאחר הפוסט הארוך של טראמפ בנושא, מאסק צייץ: "ברצינות, הוא השתמש במילה אפשטיין 6 פעמים בזמם שאמר לכולם להפסיק לדבר על אפשטיין. פשוט תשחררו את התיק כבר".

Seriously.



He said “Epstein” half a dozen times while telling everyone to stop talking about Epstein.



Just release the files as promised. — Elon Musk (@elonmusk) July 13, 2025

האם מאסק מאמין שהנשיא באמת מעורב בתיקים של אפשטיין? קשה לדעת, אבל הוא כן טען שהקים מפלגה פוליטית ומחזיק ברשת החברתית הכי קונספירטיבית בעולם, בה כל משפיעני MAGA נמצאים וחלקם אף מחבבים אותו. ייתכן שהמטרה האמיתית של בעלי טסלה ו-X הוא לאסוף את השברים בסכסוך בין טראמפ לכת המעריצים שלו ולצבור כוח פוליטי אמיתי לקראת בחירות האמצע של 2026. בכל מקרה, למרות שנראה שהממשל שרוצה להתקדם מפרשת אפשטיין - היא לא הולכת לשום מקום.