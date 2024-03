כבר לא מעט נכתב על טמו (Temu), אתר הקניות הפופולרי שכבש את לבם של הישראלים (ויתר העולם). חודשים ארוכים שהאפליקציה של טמו נמצאת בראש טבלאות ההורדות בחנויות של אפל וגוגל, ועל אף האזהרות הרבות, נראה שהקונים מעדיפים לרכוש מוצרים חמודים (ולא תמיד שימושיים) בזול מאשר לשמור על הפרטיות שלהם.

רק לאחרונה, הוגשה בקשה לאישור תביעה ייצוגית, לראשונה בישראל, כנגד האתר שנמצא בבעלות חברת המסחר האלקטרונית הסינית פינדואודואו (pinduoduo). במסגרת הבקשה, נטען כי האפליקציה כוללת תכונות זדוניות שנועדו לפגוע בפרטיות המשתמשים ולשאוב מהם מידע שלא כדין.

השבוע יצאה טמו במבצע שובר שוק והבטיחה לחלק 100 פאונד בחינם לכל גולש שיזמין חבר להשתמש באפליקציה - 50 פאונד לחבר שהזמין, ו-50 פאונד לחבר שהצטרף לאפליקציה. גולשים רבים מיהרו להזמין חברים כדי לקבל את ההטבה ופספסו את האותיות הקטנות, שמתירות לטמו לעשות שימוש חסר תקדים בפרטים האישיים שלהם.

Vancouver, CANADA - Mar 8 2023 : An US-based online marketplace Temu website seen in an iPhone. Temu, LLC is a subsidiary of China based PDD Holdings Inc., (which also owns Pinduoduo) | צילום: Koshiro K, shutterstock

כד לקבל את ההטבה, כל מה שצריך לעשות זה להירשם, ליצור חשבון באפליקציה ולאחר מכן לשלוח את קוד ההזמנה לחברים. ברגע שאחד מהם נרשם, שניהם כאמור מקבלים 50 פאונד לחשבון הפייפאל שלהם. מרגע קבלת הקוד, יש למשתמש 24 שעות להזמין את חבריו כדי לממש את ההטבה.

הרשתות החברתיות, כולל אינסטגרם ו-X (טוויטר לשעבר) הוצפו בימים האחרונים בפוסטים סביב המבצע, שהוגדר כ"טוב מדי בשביל להיות אמיתי". הגולשים חשפו כי ההטבה ניתנת בתמורה להגבלות ותנאים, שכוללים מתן רשות לטמו "להשתמש בתמונה ובשם, בקולו, בדעותיו, בהצהרותיו, במידע הביוגרפי, כולל בעיר הולדתו ובמדינתו של המשתמש למטרות קידום מכירות או פרסום בכל מדיה ברחבי העולם… לנצח וללא בדיקה נוספת, הודעה, תשלום או תמורה".

signing away the right for temu to use your likeness and voice, worldwide, forever, with no legal protection for £40 is wild pic.twitter.com/qKm6uukdFS — emily (@yeemilyee) March 26, 2024

כאמור, לא לגמרי ברור מה טמו מתכוונת לעשות עם המידע הזה, אבל ברגע שניתנה לה הסכמה לעשות שימוש דרקוני שכזה במידע - השמיים הם הגבול. כך לדוגמה, החברה יכולה להשתמש בשם ובתמונתו של האדם באחד מהקמפיינים המסחריים שלה, שכן היא ידועה בתור אחת מהמפרסמות הכי גדולות ברשתות החברתיות, אם לא הגדולה מכולם. למעשה' היא הוציאה מעל ל-2 מיליארד דולר על קמפיינים ברשתות של מטא בלבד בשנת 2023, מה שמהווה 10% מכלל ההכנסות מפרסומות של מטא.

כמו כן, היא יכולה ליצור סרטוני דיפ-פייק מבוססי AI באמצעות תמונות של הקונים. לצד זאת, היא יכולה פשוט למכור את המידע לגורמי צד שלישי, שיכולים להיות ארגונים מפוקפקים ואפילו מסוכנים. רק דמיינו את הרגע שבו אתם פותחים את פייסבוק לדוגמה, ורואים פתאום מודעה עם התמונה שלכם, מבלי שנתתם לכך רשות.

דובר מטעם טמו הכחיש את הטענות ומסר לאתר LADbible: "טמו אוספת מידע על המשתמשים אך ורק למטרת מתן שירות וכדי לשפר את חווית הלקוח. אנחנו לא מוכרים מידע על משתמשים. התנאים וההגבלות המודגשים שגורים במבצעים דומים שמקיימים חברות שונות במגזרים שונים".

כרגע המבצע המדובר לא עובד בכתובת ישראלית, אבל ייתכן והוא יגיע גם לארץ בעתיד. בנתיים אם תשתמשו בשירות VPN ותעברו למשל לכתובת בריטית, תוכלו "לזכות" להשתמש במבצע המפוקפק הזה.