סטרימר ברזילאי חשף בטעות את המפתחות הפרטיים לחשבון הקריפטו שלו בשידור חי, וכתוצאה מכך נגנבו מעל 60 אלף דולר מחשבונו. איוון ביאנקו, יוצר התוכן של ערוץ Fraternidade Crypto, בעל 34 אלף מנויים, עלה לשידור חי ביוטיוב ביום שלישי בלילה, שם דיבר על ההכנסות שלו מקריפטו. ההדלפה אירעה כאשר פתח בטעות קובץ של הארנק הווירטואלי שלו והסיסמאות שלו על המסך, גלויות לכל הקבוצה.

⚠️ O Youtuber Ivan PERDEU TODO O DINHEIRO ao vivo por abrir sem querer um bloco de notas com a sua Chave Privada.



Autocustódia é algo que demanda extremo cuidado. Jamais guarde suas seeds e senhas no computador ou em local de fácil acesso. Perder todas as criptos é bem mais… pic.twitter.com/AxPsgQ7LWu — Guilherme Rennó (@RennoGuil) August 30, 2023

לאחר שהיוטיובר התפרק בבכי מול המצלמות, הגנב החליט להחזיר לו 50 אלף דולר. ביאנקו הסביר כי קיבל הודעה בדיסקורד מאחד העוקבים שלו, כשחזר מתחנת המשטרה, שם הגיש תלונה על הגניבה. "כמעט אמרתי לו: 'אני לא יכול לדבר עכשיו, אני מבואס פה'", נזכר הסטרימר בצ'אט כיצד הוחזר כספו. "הוא אמר, 'אני יודע שמה שעשיתי היה רע', והוא פשוט ניתק והלך".

"אני לא אגיד את שמו, כי הבחור החזיר את הכסף ואין שום סיבה שאדפוק אותו, למרות שמה שהוא עשה לא בסדר. אולי נהייתי רך. אני מתבייש לעבור את זה, אני נבוך. אני רק רוצה לישון", הוסיף הסטרימר.

המשטרה עדיין בודקת את הכספים החסרים, שכן לא מעט אנשים ניסו להשיג גישה לכספו של הסטרימר. נראה שצופה אחר, למשל, לקח 1,900 דולר ונמצא כעת בחקירה.

ביאנקו, בינתיים, משאיר את הסרטונים שלו בערוץ שלו כדי לשמש אזהרה לאחרים להיזהר במה שהם מראים בלייב, כי רוב הסיכויים שהם לא יהיו ברי מזל כמו שהוא היה כשהקריפטו שלו נגנב.