מועצת הפיקוח של מטא תשקול האם הביטוי "מהנהר לים" (From the river to the sea), המושמע לעתים קרובות על ידי מפגינים פרו-פלסטינים, מהווה דברי שטנה ומצדיק איסור להשתמש בו ברשתות החברתיות שלה - פייסבוק ואינסטגרם.

הדירקטוריון, הפועל כפאנל עצמאי שמחליט בנושאים שנויים במחלוקת הקשורים לתוכן, כתב כי הוא מצטט שלושה פוסטים שסומנו על ידי משתמשי פייסבוק בעקבות אירועי ה-7.10. הפוסט הראשון כולל סרטון שקורא לאנשים "להשמיע את קולם". הכיתוב כלל את ההאשטאגים "#הפסקת אש", "#freepalestine", "#FromTheRiverToTheSea", "DefundIsrael" ואחרים.

פוסט ויראלי נוסף, שנצפה יותר מ-8 מיליון פעמים, כלל תמונה שבה נראים פירות צפים בים ויוצרים את המילים "פלסטין תהיה חופשית". למרות שסומן ע"י גולשים, הדירקטוריון אמר כי בודקים אנושיים שהסתכלו על הפוסט לא מצאו שהוא מפר את חוקי האתר.

הפוסט השלישי שסומן שותף מחדש מספר רב של פעמים, ונוצר על ידי ארגון קנדי ​​פרו-פלסטיני שגינה את "הטבח חסר ההיגיון" שביצעה "מדינת ישראל הציונית" ו"הכובשים הישראלים הציוניים". הפוסט מסתיים במשפט "מהנהר אל הים".

כל שלושת הפוסטים הושארו על ידי מנהלי תוכן, אך משתמשי פייסבוק ערערו על ההחלטה, מה שהוביל את הדירקטוריון לשקול מחדש את המקרים. כשהדירקטוריון פנה למטא בנוגע לפוסטים, החברה "מצאה שהפוסטים לא הפרו מדיניות".

לאחר אותה סקירה, מטא קבעה כי "ללא הקשר נוסף, היא אינה יכולה להסיק ש'מהנהר לים' מהווה קריאה לאלימות או קריאה להדרה של קבוצה מסוימת, ושהיא לא קשורה אך ורק לתמיכה בחמאס", כתבה המועצה. מנגד ארגונים, שתומכים בישראל טענו כי הביטוי הוא קריאה לרצח עם ביהודים. "מצד אחד, הביטוי שימש כדי לתמוך בכבודם ובזכויות האדם של הפלסטינים", נכתב בהצהרה של המועצה. "מצד שני, יכולות להיות לזה השלכות אנטישמיות, כפי שטענו המשתמשים שהגישו את התיקים למועצה".

הדירקטוריון הזמין את הציבור להגיש הערות לגבי הביטוי במשך השבועיים הקרובים לפני שידון ויוציא החלטה שככל הנראה תהיה מחייבת בפייסבוק ובאינסטגרם. אם תרצו לתת את דעתכם בנושא אתם מוזמנים לכתוב למטא בלינק הבא שפתוח עד ה-22.5.