אם רציתם להשתמש בחשבון הווטסאפ שלכם לא רק בטלפון שלכם, אלא גם בטאבלט או במכשיר נוסף, יש לנו חדשות טובות עבורכם: משתמשי הבטא של ווטסאפ מדווחים על אפשרות חדשה בינתיים לאנדרואיד בלבד, להתחבר למספר מכשירים בו זמנית. כלומר - הסוף לחיוב ניתוק ממכשיר אחד כדי להתחבר ממכשיר שני.

כרגע לא ברור אם יהיו שינויים באופן ההתחברות ממספר מכשירים לווטסאפ, אבל אנחנו יודעים איך זה ייראה למי שתשוחחו איתו – מכיוון שווטסאפ מצפינה את ההודעות שמועברות בה, שימוש במכשיר נוסף ייאלץ אותה לשנות את מפתח ההצפנה בינכם לבין הנמענים שלכם. לכן תופיע להם ההודעה "קוד האבטחה שלך השתנה, מכיוון שהם התחברו או התנתקו ממספר מכשירים".

Testing

When someone adds a new device in his WhatsApp account, you will be notified because encryption keys change.



Available in future for iOS and Android! pic.twitter.com/WqrM6cRHWW — WABetaInfo (@WABetaInfo) March 24, 2020

בווטסאפ לא מספרים מתי החידוש החשוב הזה ייכנס לפועל, אך כידוע - כשחידושים נכנסים לבטא, זה אומר שהם בדרך אלינו.

עוד פיצ'ר שכבר דיווחנו לכם עליו ואמור לצאת בקרוב הוא האפשרות לשלוח הודעות עם תאריך תפוגה – כלומר הודעות שנוכל להגדיר בדיוק מתי הם יימחקו מכל המכשירים אליהן הן נשלחו, בין אם זה בשיחה פרטית או בקבוצה. אבל ההתרגשות מתחלפת בקצת אכזבה, משום שבגרסת הבטא הזו נראה שלא בכל מצב ניתן לעשות זאת.

האופציה החדשה מופיעה בגרסת הבטא תחת שם חדש - "Expiring Messages", ושם ניתן לראות שבקבוצות רק מנהלי הקבוצה יוכלו לשלוח הודעות עם תאריך תפוגה. אז אם אתם רוצים לספר למישהו משהו מאוד סודי, תאלצו לחכות עוד קצת.