ראשת מחלקת ניהול המוצר לשעבר בטוויטר בלו, אסתר קרופורד, פרסמה פוסט ארוך מאוד בטוויטר על התקופה שלה בחברה, כשעבדה תחת אילון מאסק, ועל התקרית המפורסמת שבה תמונה שלה ישנה על הרצפה במשרד הפכה לוויראלית. קרופורד הצטרפה לחברה לאחר שטוויטר רכשה את הסטארטאפ שלה, Squad, ב-2020, שהפך לחלק מטוויטר של מאסק, שאותה מיתג מחדש רק השבוע ל-X.

על התקופה שלה בטוויטר שלפני מאסק היא כתבה: "בתור מישהי עם תחושת דחיפות מטורפת מובנית בי, טוויטר הרגישה לעתים קרובות מטומטמת ובירוקרטית. משחקי כוח מטופשים, ארגון מחדש ושינויים בשמות הקבוצה למען האגו של מישהו היו הסחות דעת שהתרחשו באופן קבוע מדי. אתה לא יכול להיות רק עובד פשוט - אתה גם צריך להיות פוליטיקאי".

Like seemingly everyone on this app I have plenty of opinions about Twitter > X and figure now is a good time to open up a bit about my experience at the company.



I tweeted for years into the void for the love of it like many of you, but after selling my startup to Twitter in… pic.twitter.com/bw7CHhk0Xg — Esther Crawford ✨ (@esthercrawford) July 26, 2023

לאחר מכן היא התפנתה לכתוב על התקופה שלה עם מאסק: "השלמתי עם העובדה שלא הייתה לי ביטחון פסיכולוגי בטוויטר 2.0 וזה אומר שאפשר לפטר אותי בכל רגע, ובלי סיבה בכלל. האמנתי שיש לי ידע מוסדי שימושי שיכול לעזור לו (מאסק) לקבל החלטות טובות יותר. במקום זאת הוא היה מעלה סקרים בטוויטר, שואל חבר, או אפילו מבקש מהביוגרף שלו עצות למוצר. לפעמים נדמה היה שהוא סומך על משוב אקראי יותר מאשר על האנשים בחדר, שהקדישו את חייהם לטיפול בבעיה שעל הפרק. אף פעם לא הבנתי למה ונשארתי מבולבלת מזה".

בנוסף, היא התייחסה לעובדה שמאסק הופך לאדם מבודד בחברה לאחר שפיטר חלק גדול מהעובדים: "לחיות בתוך תא מבודד זה מסוכן, והיותו בפסגה מסכן אותו עוד יותר להיות מוקף ב'יס מנים', כאשר כמעט כולם מסביבך מקבלים ממך משכורת ואיכשהו שווה להם להיות בדעה שלך. להבין כיצד לשמור על 'מלאכים טובים' בסביבה שלך היא קריטית כדי לא לרדת מהפסים ולסבול מעליות וירידות אינטנסיביות. כולם צריכים לפעמים לשמוע אמיתות קשות, ואם תפטר את כל האנשים שמדברים - אז תפיסת המציאות שלך עלולה פשוט להפוך למערבולת".

קרופורד התייחסה גם לתמונת המיטה המאולתרת המפורסמת: "רבים מכם מכירים אותי מתקרית שק השינה שבה ישנתי על רצפת חדר ישיבות, אז בואו נדבר גם על זה. להפוך לוויראלית הייתה חוויה מוזרה ומעניינת. הותקפתי על ידי אנשים מהשמאל שקראו לי מלקקת למליארדרים, ובמקביל הותקפתי על ידי אנשים מהימין על היותי אמא עובדת וזכיתי לדמוניזציה כדוגמה לאישה שבחרה בקריירה שלה על פני משפחתה. למרבה המזל אני יכולה לצחוק על עצמי, ואני לא לוקחת את האידיאולוגיות של גולשים יותר מדי ברצינות. להיות הדמות הראשית, אפילו לכמה דקות, דורש עור עבה והכרה עצמית חזקה.

"הסיפור האמיתי הוא די פשוט. קיבלתי דד-ליין כמעט בלתי אפשרי לפרויקט הראשון שלו, וכמובילת המוצר לעולם לא אבקש מאף אחד לעשות משהו שלא הייתי מוכנה לעשות בעצמי. אז עבדתי על הפרויקט מסביב לשעון לצד צוות מדהים המשתרע על פני אזורי זמן רבים בעולם, ומסרנו את זה לפי לוח הזמנים - באמת בניגוד לכל הסיכויים. זה היה אינטנסיבי, אבל גם כיף".

אבל זאת לא המכה היחידה שקיבל מאסק לאחרונה, המעבר שלו למותג X הפך לבעייתי. הבעלים של חשבון הטוויטר @x אישר שהחברה השתלטה על חשבונו ללא אזהרה או פיצוי כספי, ואמרה לו שהתיוג שלו (@X) הוא רכוש של X כעת. החשבון היה שייך בעבר ל-Gene X Hwang מצוות הצילום הארגוני וסטודיו לווידאו בשם "אורנג' צילום". במכתב, החברה שנודעה בעבר בשם טוויטר הודתה להוואנג על נאמנותו והציעה לו מבחר של סחורה של X וסיור במטה של X, כהוקרה.

וואנג הופתע מכך שהחברה לא פנתה אליו בנוגע לחשבון @x שבבעלותו והגדיר אותו כפרטי, לאור המיתוג מחדש של החברה, אך אמר שהוא יהיה פתוח לדיון עם החברה, אם הם ירצו את התיוג לעצמם. בדרך כלל, הפיצוי עבור שמות משתמשים מקוונים מבוקשים שווה אלפי דולרים כאשר הם נמכרים בשווקים משניים. אבל לוואנג לא הוצע פיצוי כספי, כפי שמסתבר - פשוט נלקח ממנו התיוג. זו זכותה של טוויטר כמובן, אבל זה לא נראה טוב עבור הבעלים.

Alls well that ends well — x (@x12345678998765) July 26, 2023

וואנג מספר ש-X שלחו לו מכתב שקבע בעצם שחשבון ה-@x קשור ל-X Corp, ולכן הוא יקבל תיוג חדש. החברה מסרה שכל הנתונים שלו, כולל העוקבים שלו והנתונים יועברו לתיוג החדש שלו. הוא יכול גם לענות לאותו אימייל כדי ליידע את X איזו תיוג הוא ירצה במקום זאת. כדי להודות לו, החברה הציעה סחורה וסיור במטה, אם הוא רוצה לפגוש את חברי צוות X.

"תמיד הרגשתי שזה משהו שיכול לקרות", אומר וואנג ל-TechCrunch. לטענתו הוא בסדר עם איך שזה התנהל. "היה נחמד מצידם אם היו מפצים על זה, כי התיוג היה בעל ערך רב עבורי, אבל הדברים הם מה שהם, אולי אני צריך לבקש את הציפור מהשלט כי הם פירקו את זה גם אתמול", התבדח הוואנג.