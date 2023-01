אם פתחתם את הטוויטר שלכם בסוף השבוע האחרון, כנראה נתקלתם בפרשת טייטגייט. אם לא, נסביר אותה בקצרה. אנדרו טייט, איש עסקים מוכר, מתאגרף בעברו ומוכר כיום כאושיית רשת קיצונית ושונא נשים, חזר לאחרונה לרשת החברתית האהובה עליו טוויטר, ביוזמת אילון מאסק, יחד עם עוד כמה אנשי ימין קיצוני אמריקאים ודונלד טראמפ.

ביום שישי החליט טייט להטריל את פעילת האקלים השבדית בת ה-19 גרטה טונברג. הוא העלה ציוץ שבו הוא מתדלק את רכב הבוגאטי שלו ותייג את גרטה. בנוסף הוא ציין את נתוני הרכב, העובדה שיש לו עוד 33 רכבים וביקש את המייל של גרטה כדי לשלוח לה פרטים נוספים.

Hello @GretaThunberg



I have 33 cars.



My Bugatti has a w16 8.0L quad turbo.



My TWO Ferrari 812 competizione have 6.5L v12s.



This is just the start.



Please provide your email address so I can send a complete list of my car collection and their respective enormous emissions. pic.twitter.com/ehhOBDQyYU — Andrew Tate (@Cobratate) December 27, 2022

הצעירה לא נשארה חייבת והגיבה עם כתובת מייל שאומרת את כל מה שאנחנו חושבים על טייט: smalldickenergy@getalife.com. זה לא נגמר פה, טייט בלע את הפיתיון ושלח לה סרטון שבו הוא מסביר על הרכבים וממשיך להציק לה. הקארמה עשתה את שלה, יום למחרת דווח כי הרשויות ברומניה, לשם ברח טייט יחד עם אחיו בעקבות חשדות על ניהול רשת שסוחרת בבני אדם, ראו את הסרטון שבו מופיע על המסך מגש פיצה עם הכתובת שלהם. בעקבות זאת שלחו שוטרים למקום ועצרו את השניים.

yes, please do enlighten me. email me at smalldickenergy@getalife.com https://t.co/V8geeVvEvg — Greta Thunberg (@GretaThunberg) December 28, 2022

מאז שהתפוצצה הפרשה, הספיקו הרשויות ברומניה להכחיש את ההקשר בין קרטון הפיצה למעצר, למרות זאת קשה לנתק את התזמון החשוד.

A downfall in 4 parts. pic.twitter.com/76bkZHaA7o — Alejandra Caraballo (@Esqueer_) December 29, 2022

לאחר המעצר הרשת התפוצצה עם בדיחות על חשבון המיזוגן, וכולם הצטרפו לחגיגה. התגובה הבולטת שבהם הייתה של גרטה שנתנה לו שיעור על למה חשוב למחזר את מגשי הפיצה שלנו.

this is what happens when you don’t recycle your pizza boxes — Greta Thunberg (@GretaThunberg) December 30, 2022

גם בעל הבית של הפלטפורמה, אילו מאסק, התערב וצייץ תגובה משעשעת.

Sometimes it’s just better to make pizza at home — Elon Musk (@elonmusk) December 31, 2022

גולשים רבים העלו בדיחות משלהם והתייחסו לנושא המבדח.

Andrew Tate’s cars killing themselves after Greta got him arrested pic.twitter.com/pMJZ0lrFRg — grovy (@grovymango) December 29, 2022

A Romanian cop enjoying Greta Thunberg roasting Andrew Tate but then seeing his Jerry’s Pizza box pic.twitter.com/zMgGm2OA1b — Jake Cole (@ThatJakePC) December 29, 2022

Greta Thunberg vs Andrew Tate in The Matrix pic.twitter.com/ULkRQl1Pmt — BLURAYANGEL (@blurayangel) December 31, 2022

הסאגה הגיעה גם לישראל כמובן, והגולשים בארץ נתנו את הטייק שלהם לנושא.



אנדרו טייט בא לקטלה על גרטה נצבע מחדש

pic.twitter.com/1NEhMBu6IH — Shoham Behar (@ShohamBehar) December 30, 2022

במשקל נוצה הביסה גרטה טונברג בת ה-19 עם 3.7 מליון לייקים את אלוף העולם באגרוף אנדרו טייט עם 0.22 מליון לייקים https://t.co/pQFHIurAnB — דודי (@davidbenguryon) December 31, 2022

אנדרו טייט נעצר ברומניה ונשלח לבית יתומים עד שאמא שלו תגיע לשחרר אותו — Chenfel (@Chenfeller) December 30, 2022

בנוסף לחשיבות האירוע, גולשי האינטרנט גילו צירוף מקרים מדהים שפשוט אי אפשר להמציא אותו. מי שאחראי על ניתור רשתות לסחר בבני אדם באיחוד האירופי, נקרא greta.

It gets even crazier. The Council of Europe through GRETA, the Group of Experts on Action against Trafficking in Human Beings, urged Romania last year to effectively prosecute human trafficking. https://t.co/WyXemiLB03 — Alejandra Caraballo (@Esqueer_) December 29, 2022

הציוץ של גרטה הפץ כבר לאייקוני, לא רק תודעתית אלא גם במספרים. הוא כרגע עומד על 3.8 מיליון לייקים, מה שמציב אותו במקום ה-4 ברשימת הציוצים הכי פופולרים בעולם, לאחר ציוץ על מותו של צ'דוויק בוסמן, ציוץ של אילון מאסק וציוץ של ברק אובמה. מלבד מספר הלייקים, הציוץ של גרטה הגיע לכמות מטורפת של 281 מיליון גולשים ברשת החברתית, נכון לכתיבת שורות אלה.

אבל יש גם צד יותר אפל בסיפור, מלבד האשמות הקשות נגד טייט ואחיו שלכאורה הקימו רשת שפיתתה צעירות לטובת חתונה ואילצה אותן לייצר פורנו בעזרת אלימות מילולית ופיזית, הרשת היא גם מפלטם של הרבה חובבי תאוריות קונספירציה. המעצר של טייט הפעיל את הטרולים ברשתות החברתיות, שהעלו כמות אדיר של פוסטים עם רמזים שישנה קנוניה נגד החשוד. לפי האובזרבר הבריטי, טיקטוק וטוויטר הוצפו בסרטונים ופוסטים עם מידע שקרי שטייט שוחרר ממעצר ושהפלילו אותו. כת המעריצים של טייט הציגה את המעצר בתור תפיסה של ה"מטריקס". הגדיל לעשות מאסק כאשר ספק התבדח וספק רצה להמשיך לשפוך דלק על המדורה וצייץ מם על המטריקס בעצמו.

*is arrested for sex trafficking*



“king don’t let the matrix get to you. never let the haters know your next move. call me i love you” pic.twitter.com/bgPS6gGNCm — matt (@mattxiv) December 30, 2022