נדמה שכל כמה ימים כלי AI חדש מתווסף בדרכו לשנות את העולם. בסוף השבוע הכריזה Midjourney, הכלי לייצור תמונות מטקסט, על הגרסה החמישית של התוכנה. הגרסה החדשה מהווה קפיצת מדרגה ביכולת של התוכנה לייצר תמונות פוטו-ריאליסטיות, לייצר מרקמים שונים בצורה ריאליסטית יותר, והיא אפילו פתרה את אחת הבעיות הגדולות של התוכנה - היא מציירת בני אדם עם חמש אצבעות בידיים.

Midjourney v5 it's awesome.



If someone had told us a year ago that from a mere text description an AI (like #midjourney) would be able to generate images like this, we wouldn't have believed it.



It's an extraordinary paradigm shift! pic.twitter.com/7kOjvd8wO4