היוטיובר ריין טראהן מנסה לשרוד שבוע שלם עם פני אחד בלבד (סנט, שווה ערך לאגורה) – וזו לא הפעם הראשונה שהוא עושה את זה. ביוני 2022 הוא צילם סדרת וולוגים יומית והקציב לעצמו 30 יום לנסוע מחוף לחוף בארה"ב עם פני אחד בכיסו (שאותו בסופו של דבר נתן ליוטיובר מיסטר ביסט, לפני הפסקת הייצור של המטבעות האלו בארה"ב).

מטרת האתגר הייתה גיוס כספי צדקה, וטראהן הצליח בגדול. הוא ניפץ בקלות את יעד הגיוס שעמד על 100 אלף דולר, ובסופו של דבר גייס של 1.38 מיליון דולר, השווים ליותר מ-13.8 מיליון ארוחות בארגון Feeding America ("להאכיל את אמריקה"). בדרך הוא גם צבר למעלה מ-2.3 מיליון מנויים ויותר מ-250 מיליון צפיות ביוטיוב במהלך אותו חודש.

כעת, הוא עושה זאת שוב – אבל הפעם יש לו רק שבעה ימים להגיע מפריז חזרה לביתו בארה"ב, תוך שהוא עובר בין כמה מדינות. בן ה-24 שואף לגייס 100 אלף דולר עבור Water.org, ארגון צדקה שמטרתו לספק מים בטוחים לשתייה למי שהכי זקוק לכך. עם זאת, עוד לפני שהאתגר התחיל, הקהילה שלו כבר השיגה את היעד. "כמעט הגענו ליעד גיוס התרומות שלנו עבור Water.org", חשף היוטיובר בציוץ ב-30 ביוני. "ופרק 1 בסדרת הפני עולה רק מחר".

we almost hit our fundraising goal for https://t.co/uAR0Vat9od.



episode 1 of the penny series doesn’t even go up until tomorrow pic.twitter.com/2uow1Lk36R — Ryan Trahan (@RyanTrahan) June 30, 2023

בסרטון הראשון מציג טראהן את שלושת החוקים שלו למסע: "כל הרווחים חייבים להתחיל מסנט" (הוא מבקש משתי נשים ברחוב שייתנו לו סנט כדי שיוכל להתחיל "משהו מדהים"); כל האוכל, התחבורה והטיסות חייבים להתחיל מסנט אחד (הוא מוכר סנט אחד תמורת יורו) ויש לו רק שבעה ימים להשתמש בסנט הזה לעשות כל מה שהוא יכול כדי לחזור לאמריקה.

עד כה עלו שלושה סרטונים בסדרה, אחד בכל יום, כאשר הראשון צבר 5.4 מיליון צפיות, השני 4.1 מיליון צפיות והשני 3.3. מיליון צפיות. עד כה גויסו כ-295 אלף דולר לצדקה – והיד עוד כמובן נטויה.