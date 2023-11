אומיגל (Omegle), האתר שאפשר לאנשים להתחבר ולשוחח בווידיאו צ'אט עם זרים, נסגר לאחר 14 שנים בהן נעשה לא מעט שימוש לרעה בפלטפורמה, כולל ביצוע "פשעים נתעבים שאין לתאר".

האתר, שהוקם ב-2009 על ידי מתכנת בן 18 בשם ליף ק. ברוקס (Leif K-Brooks), סבל מבעיות שונות לכל אורך קיומו. למרות שהוא דעך בפופולריות עם השנים, הוא עדיין משך כ-50 מיליון מבקרים בחודש שעבר, לפי חברת הניתוח SimilarWeb.

"לא ממש ידעתי למה לצפות כשהשקתי את אומיגל. האם למישהו בכלל אכפת מאיזה אתר אינטרנט שילד בן 18 יצר בחדר השינה שלו בבית הוריו ללא תקציב שיווק? אבל הוא הפך לפופולרי כמעט מיד לאחר ההשקה, וצמח משם באופן אורגני, הוא הגיע למיליוני משתמשים יומיים. אני מאמין שזה היה קשור לכך שהמפגש עם אנשים חדשים הוא צורך אנושי בסיסי, ואומיגל הייתה כנראה הדרך הטובה ביותר למלא את הצורך הזה", כתב ק. ברוקס בפוסט בבלוג.

אומיגל סבל מביקורות, לאחר שהשירות הפך לכר פורה להרבה פעילויות בעייתיות במהלך הקורונה, שהביאה לעלייה בשימוש בו. ק. ברוקס אמר כי החברה ניסתה ליישם מספר שיפורים במהלך השנים, אך "ההתקפות האחרונות הרגישו הכל מלבד בונות. עד כמה שהייתי רוצה שהנסיבות היו שונות, הלחץ וההוצאות של הקרב הזה - יחד עם הלחץ וההוצאות הקיימים של הפעלת אומיגל, ומלחמה בשימוש לרעה בו - הם פשוט יותר מדי. תפעול אומיגל כבר אינו בר קיימא, כלכלית ולא פסיכולוגית. למען האמת, אני לא רוצה לקבל התקף לב בשנות ה-30 שלי", כתב.

In honour of Omegle being deleted- I want to bring back this iconic moment pic.twitter.com/uiWrcXuiQ4 — Hoeja Cat ⭐️ (@T_llulah) November 9, 2023

ק. ברוקס, שנראה כי ניהל את השירות לבדו, הביע אכזבה מכמה שהאינטרנט השתנה בעשור האחרון: "הקרב על אומגל אבוד, אבל המלחמה נגד האינטרנט נמשכת. כמעט כל שירות תקשורת מקוון היה נתון לאותם סוגי התקפות כמו אומיגל, למרות שחלק מהן חברות גדולות בהרבה עם משאבים הרבה יותר גדולים, לכולן יש את נקודת השבירה שלהן איפשהו. אני חושש שאם המצב לא ישתנה בקרוב, יתכן שהאינטרנט שהתאהבתי בו יפסיק להתקיים, ובמקומו, יהיה לנו משהו קרוב יותר לטלוויזיה - המתמקדת בעיקר בצריכה פסיבית, עם הרבה פחות הזדמנות להשתתפות פעילה ולקשר אנושי אמיתי".

אומיגל שהתפוצצה בעיקר בזמן הקורונה וצברה מיליוני משתמשים ביום, הפכה לפלטפורמה פורייה ליוצרי תוכן שהשתמשו בה כדי לשיר שירים, לנגן, לעשות קסמים או סתם למתוח את הצד השני. הסרטונים שיצאו משם הפכו בסופו של דבר לטיקטוקים או רילסים באינסטגרם וחלקם צברו מספר יפה של צופים.

סגירתה של אומיגל לא תעצור את ז'אנר שיחת הווידאו הרנדומלית, בעיקר כי מדובר ברעיון טכנולוגי די פשוט שזכה לחיקויים, אחד מהם הפך לפופולרי במיוחד ונקרא OmeTV, שם משתמשים ישראלים רבים עולים לשיחה עם אנשים אחרים מהעולם ולאחרונה הסרטונים הפכו לקרקע לריבים פוליטיים סביב המלחמה עצמה.