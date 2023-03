עוד תקלות בטסלה והפעם הגה שהתנתק ממקומו בשתי מכוניות בזמן נסיעה. לרגולטור הבטיחות בדרכים בארה"ב (NHTSA) הגיעו תלונות על שני מקרים בהם ההגה של רכב תוצרת 2023 מדגם Y של טסלה יצא לחלוטין ממקומו הטבעי ונותר בידי הנהגים המבוהלים. כעת תיערך בדיקה מקיפה שבסיומה ייקבע אם ייערך ריקול ל-120 אלף כלי רכב מהדגם הזה. מבירור שנערך עד כה עולה כי שני הרכבים התקולים סופקו ללקוחות ללא בורג שמחבר את ההגה למקומו. בשני המקרים, הרכבים הספיקו לצבור קילומטרז' קטן בלבד עד שהתקלות התרחשו.

בתמונות וסרטון שפורסמו בטוויטר, והספיקו לצבור אלפי תגובות ושיתופים, ניתן לראות איך בנסיעה משפחתית הנהג המופתע נותר עם ההגה שהתפרק ממקומו על ברכיו. למרבה המזל, הוא הצליח לעצור את הרכב ואיש לא נפגע.

@elonmusk @TeslaOwnersWW @BLKMDL3 Family was excited to receive Tesla Y delivery on 1/24/2023. Was driving on highway and all the sudden steering wheel fall off, was lucky enough there was no car behind and I was able to pull on devider #SafetyFirst #Fixit #TeslaModelY #help pic.twitter.com/4UMokFA2cv