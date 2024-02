השבוע דן הפרק במושג יוניקורן שנטבע בשנת 2013 על ידי אשת ההון סיכון האמריקאית איילין לי, שקבעה שחברת סטארטאפ פרטית ששוויה מעל מיליארד דולר, תיקרא כך. למה דווקא יוניקורן - חד קרן? כדי לסמל דבר נדיר. מאז יוניקורן הפך לאחד מהמונחים המצליחים בעולם הסטארטאפים. כאשר המושג נטבע בשנת 2013 היו 39 חברות בלבד שנקראו חד קרן, כולל פייסבוק, טוויטר, גרופון, דרופ בוקס, זינגה, הולו, קייאק ועוד. המילה הזאת הצליחה לייצר מציאות חדשה, או יותר נכון רף חדש שכולם שואפים אליו - כולם רוצים להיות יוניקורן. בשנת 2024, יש כבר 1,224 חברות שהן יוניקורנים. העולם הזה השתנה דרמטית בעשר השנים שחלפו מאז.

