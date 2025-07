לפני שלושה שבועות, מהנדס בשם קלווין פרנץ'-אוון, שעבד על אחד מהמוצרים החדשים והמבטיחים ביותר של OpenAI, התפטר מהחברה. השבוע הוא פרסם בלוג מרתק שבו הוא מתאר איך הייתה השנה שעבד שם, כולל המירוץ חסר השינה לבניית Codex, סוכן הקוד החדש של OpenAI, שמתחרה בכלים כמו Cursor ו-Claude Code של אנת'רופיק.

פרנץ'-אוון הסביר שהוא לא עזב בגלל "דרמה" כלשהי, אלא כי הוא רוצה לחזור להיות יזם. הוא היה אחד ממייסדי חברת הסטארטאפ Segment לאחסון נתוני לקוחות, שנרכשה ב-2020 על ידי Twilio תמורת 3.2 מיליארד דולר.

על פי הפוסט, OpenAI גדלה מ-1,000 ל-3,000 עובדים תוך שנה בלבד. הסיבה לצמיחה הזו ברורה - זהו המוצר הצרכני שגדל הכי מהר אי פעם, וגם המתחרים שלו צומחים במהירות. במרץ דווח כי ל-ChatGPT יש למעלה מ-500 מיליון משתמשים פעילים, והמספר ממשיך לטפס.

"הכול נשבר כשאתה גדל כל כך מהר, איך מתקשרים בתוך החברה, מבנים ניהוליים, תהליכי פיתוח והשקה, ניהול אנשים, גיוסים ועוד", כתב פרנץ'-אוון. בדומה לסטארטאפ קטן, העובדים עדיין מקבלים חופש לפעול וליישם רעיונות עם מעט מאוד בירוקרטיה - אך זה גם אומר שצוותים שונים עלולים לבצע את אותה עבודה שוב ושוב, "ראיתי לפחות חצי תריסר ספריות קוד שמטפלות בתורים או בלולאות של סוכנים", ציין.

לפי פרנץ'-אוון, החברה מתפקדת כמריטוקרטיה כאוטית מלמטה למעלה, כלומר היא מעריכה מהירות על פני מבנה, ויוזמה אישית על פני תכנון נוקשה. הוא חושף שכל פעילות החברה מתבצעת דרך כלי תקשורת אחד בלבד. "הכול, ואני מתכוון להכול, מתנהל דרך סלאק. אין מיילים בכלל", הוא כתב. "קיבלתי אולי כ-10 מיילים בכל התקופה שעבדתי שם". המשמעות היא שכל ההחלטות הקריטיות, התיעוד הטכני, הוויכוחים ואפילו הוראות ההנהלה – כולם קורים בתוך שרשורים זמניים בצ’אט מהיר. אם פספסת הודעה חשובה, יכול להיות שפספסת את ההשקה של מוצר חדש.

As they say, some personal news–



I just left @OpenAI after launching Codex. Extremely grateful to everyone there who I got the chance to work with and learn from.



Still figuring out what's next, but there's a lot left to build out there. pic.twitter.com/7XFpoCrwze — Calvin French-Owen (@calvinfo) July 15, 2025

רמת הכישורים בתכנות משתנה: החל ממהנדסים מנוסים מגוגל שיודעים לכתוב קוד שמחזיק מיליארד משתמשים, ועד לצעירים שפחות מנוסים. לטענתו המערכת נופלת לעיתים קרובות או שלוקח לה זמן רב לפעול, אבל המהנדסים הבכירים מודעים לכך ופועלים לשפר את המצב, כך כתב.

פרנץ'-אוון סיפר איך הצוות שלו, שכלל כ-8 מהנדסים בכירים, 4 חוקרים, 2 מעצבים, 2 אנשי שיווק ומנהל מוצר הוא האחראי לבניית והשקת Codex תוך 7 שבועות בלבד, כמעט בלי שינה, בזמן שהוא מגדל את בנו שהרגע נולד. "רוב הלילות עבדנו עד 23:00 או חצות. קמים לתינוק ב-5:30 כל בוקר. חוזרים למשרד ב-7 בבוקר. עובדים גם בסופי שבוע", הוא נזכר. "כולנו דחפנו חזק כצוות, כי כל שבוע היה משמעותי". אבל ההשקה עצמה הייתה קסומה, ברגע שהם הפעילו את Codex - המשתמשים התחילו להשתמש בו. "מעולם לא ראיתי מוצר שמושך כל כך הרבה משתמשים רק כי הופיע בתפריט צד - אבל זה הכוח של ChatGPT".

OpenAI היא חברה תחת זכוכית מגדלת, זה הוביל לתרבות של סודיות במטרה למנוע הדלפות. במקביל, החברה עוקבת אחרי הפוסטים ברשת X. אם פוסט הופך לוויראלי, OpenAI תראה אותו וייתכן שגם תגיב. "חבר שלי צחק ואמר: 'החברה הזאת פועלת לפי וייבים של טוויטר'", הוא כתב.

לפי פרנץ'-אוון, המיתוס הכי גדול על OpenAI הוא שהיא לא מתייחסת ברצינות לנושא הבטיחות. אכן, יש לא מעט אנשי בטיחות בינה מלאכותית, כולל כאלה שעבדו ב-OpenAI, שביקרו את התהליכים שלה. אבל לדבריו, בתוך החברה מתמקדים פחות באיומים תיאורטיים על האנושות, ויותר בסכנות המעשיות - כמו שיח שנאה, שימוש לרעה, הטיות פוליטיות, יצירת נשק, פגיעות עצמית והחדרת פקודות (prompt injection).

הוא הוסיף ש-OpenAI לא מתעלמת מההשפעות ארוכות הטווח. יש חוקרים שמטפלים בזה, והחברה מודעת לכך שמאות מיליוני אנשים משתמשים במודלים שלה, כולל למטרות כמו ייעוץ רפואי וטיפול רגשי. הממשלות עוקבות, המתחרים עוקבים (וגם OpenAI עוקבת אחרי המתחרים). "ההימור מרגיש מאוד גבוה".