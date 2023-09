כמעט כל סרט פיראטים בעולם כולל מפת אוצר של איזה אי נידח. גם הסיפור של אנגווילה, אי קטן ליד פורטו ריקו שהוא טריטוריה בריטית, כולל אוצר באמצע האוקיינוס, אבל מדובר באוצר אחר לגמרי.

מאז שנות ה-90 אנגווילה אחראית על הקצאת כתובות אינטרנט המסתיימות המסתיימים ב-.ai לתושבים ולעסקים המעוניינים לרשום אתרים, ממש כמו שבישראל יש סיומת co.il. זה היה אחד ממאות שמות דומיין ספציפיים שניתן למדינה וקל להתעלם ממנו - עד לאחרונה.

Stability.ai, Character.ai וגם X.ai של אילון מאסק הם רק חלק מהסטארטאפים החמים בנושא בינה מלאכותית שתפסו את הדומיין ai., שהוקצה לאיים שמרכיבים את אנגווילה. להרבה ענקיות טכנולוגיה יש כתובות אינטרנט משלהן המסתיימות גם ב-.ai כמו: Google.ai ו-Facebook.ai, שמנתבות את המבקרים לדפי האינטרנט הממוקדים בינה מלאכותית של החברה שלהם ו-Microsoft.ai מציגה את שירותי ה-Azure AI של החברה.

מספר הרישומים הכולל של אתרים המסתיימים בשתי האותיות הללו הוכפל למעשה בשנה האחרונה ל-287,432, לפי וינס קייט, שבמשך עשרות שנים ניהל את דומיין ה-.ai עבור אנגווילה. קייט מעריך שאנגווילה תכניס עד 30 מיליון דולר מדמי רישום דומיינים בשנת 2023, כך מדווח אתר בלומברג.

אתרי .ai חוו עלייה איטית אך מתמדת בביקוש בשנים האחרונות, אבל הזינוק הפתאומי בדומיינים .ai לפני תשעה חודשים מדגיש את הטירוף סביב בינה מלאכותית והשפעותיה על הכלכלה העולמית. מאז שהושק ChatGPT, מספר גדל והולך של חברות טכנולוגיה מיהרו לגייס מיליארדי דולרים, לגייס מהנדסים ולהבטיח שבבים חזקים, אך נדירים יותר ויותר. הדומיין אולי נשמע פחות חיוני, אבל עבור תעשייה אובססיבית למיתוג חכם, השם הנכון יכול להיות הכל. "מאז ה-30 בנובמבר, הדברים כאן מאוד שונים", אמר קייט בהתייחסו לתאריך שבו ChatGPT הושק בפומבי.

קייט סיפר שהוא עבר לאנגווילה מארה"ב ב-1994 כדי לעבוד על מה שהוא תיאר כמערכת תשלומים מוקדמת של מטבעות קריפטוגרפיים והחל לנהל את רישומי ה-.ai של אנגווילה זמן קצר לאחר מכן. בעוד שרישומי ה-.ai גדלו במשך שנים, הם זכו לעלייה בחודשים דצמבר עד מרץ, הוא אמר, אך מאז התייצבו.

בסך הכל, מספר הדומיינים הקיימים ב-.ai קטן בהשוואה, למשל, למספר הדומיינים הרשומים ב-.com. המספר קרוב ל-160 מיליון, לפי מאט זוק, פרופסור באוניברסיטת קנטקי שיש לו פרויקט מחקר בן עשרות שנים בשם ZookNIC שעוקב אחר רישומים של שמות דומיין ברחבי העולם.

עבור אנגווילה, לעומת זאת, זה עסק רציני. הטריטוריה משתרעת על פני כ-35 קילומטרים רבועים בין הים הקריבי לאוקיינוס האטלנטי ויש בה אוכלוסייה של פחות מ-20,000 בני אדם. כלכלתה מסתמכת בעיקר על תיירות, שספגה מכה במהלך הקורונה. כעת היא רואה עלייה בהכנסות מהביקוש המוגבר לדומיינים .ai ועלייה מתוכננת מראש במחיר עבור רישומים כאלה.

האי אנגווילה | צילום: Rob G Films, shutterstock

המחיר של דומיין .ai יכול להשתנות, בדיוק כמו .com או כל סוג אחר של שם דומיין, אך אתרי רישום דומיין כמו GoDaddy או NameCheap חייבים לשלם לאנגווילה מחיר קבוע: $140 לרישום דומיין .ai לשנתיים, שעלה מ-$120 באמצע אפריל.

אנגווילה הכניסה 7.4 מיליון דולר מרישומי דומיינים ב-.ai ב-2021, לפי רישומים ציבוריים, והעריכה בעבר שהיא תקבל 8.3 מיליון דולר מרישומי דומיינים ב-2023. כעת מעריך קייט שאנגווילה תכניס השנה בין 25 ל-30 מיליון דולר. "עברנו את זה", אמר קייט. "לא ציפינו ל-ChatGPT".

אפילו בקצה הנמוך של הטווח הזה, 25 מיליון דולר יהיו קרובים לרבע מכמעט 107 מיליון הדולר הכנסות שהטריטוריה צפויה להניב במהלך 2023, על פי תחזית דצמבר של משרד האוצר של אנגווילה. זה גם ייצג אחוז משמעותי מהתוצר המקומי הגולמי של השטח, שהסתכם בקצת יותר מ-300 מיליון דולר ב-2021, על פי נתוני האו"ם.

מאר היקס, פרופסור למדעי נתונים באוניברסיטת וירג'יניה והיסטוריון של מדעי המחשב, אמר שהעלייה בפופולריות של .ai הגיונית בהתחשב שדומיינים כאלה מקושרים זה מכבר עם עסקיים בארה"ב, שם פריחת הבינה המלאכותית הנוכחית מרוכזת.

היקס מצפה לראות כמה אתרי .ai, שייאלצו לשלם כופר עבור אתר כזה, בדומה למה שהתפתח בימים הראשונים של פריחת הדוט-קום בשנות ה-90, שם כמה חברות גדולות נאלצו לנהל משא ומתן, או אפילו לתבוע, כדי לקבל שליטה על השמות שלהם באינטרנט. לעת עתה, לפחות, לרוב קל יותר לחברות להנחית דומיינים מסוג .ai מאשר לגרסת com.

The tiny Caribbean island of Anguilla is a big winner in the AI boom.



But it's probably not for a reason you might expect.



The country is assigned the .ai internet domain — meaning it controls one of the hottest URL endings on the web.



The developer who manages the domains… pic.twitter.com/9vf1Sl7qbE — AI Authority (@Authority_AI) August 31, 2023

Character.AI, המאפשרת לכל אחד ליצור צ'אטבוט מותאם אישית משלו, ניצל זאת כשהושק למשתמשים הראשונים שלו בספטמבר 2022. הסטארטאפ, שנוסד ב-2021, תפס כתובת אתר זהה לשם החברה. בהצהרה, המייסד השותף והנשיא דניאל דה פרייטס אמר שהשימוש בשם הדומיין .ai "היתה הבחירה הטבעית" עבור החברה.

למרות שקייט כבר רואה כמה סימנים של התקררות בביקוש, הוא חושב שרישומי דומיינים .ai ימשיכו לגדול: "אני חושב שאנחנו בימים הראשונים של בינה מלאכותית, אז אנחנו עדיין בתחילת הימים של שמות דומיינים .ai", הוא סיכם.