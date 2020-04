משבר הקורונה שיתק את תעשיות שלמות בעולם כאשר אחת מהן היא תעשיית המין. עם זאת, בעלי מועדוני חשפנות רבים בארה"ב שלא התכוונו לעצור את תזרים המזומנים, החליטו כמו רבים אחרים להעביר את "פעילותם" לרשת. ומה זה אומר בדיוק? בעלי מועדונים מציעים סשנים באינסטגרם שכוללים מסיבות וירטואליות פרטיות ולייב סטרימינג של ריקודי חשפנות, במסגרת חדרי צ׳אט פרטיים או קולקטיביים. אז מי שחשב שאחת מהשפעות הקורונה תעזור דווקא להילחם בתעשייה הזו - נראה שטעה.

לפי כתבה שפורסמה בניו יורק טיימס, אחד המארגנים של מועדוני החשפנות הווירטואליים האלה הוא ג׳סטין להבוי, שחקן כדורסל לשעבר בן 28 שחבר לבנו של פי-דידי, ג׳סטין דיור קומבס בן ה-26, כאשר השניים ניצלו את הפופולריות האינסטגרמית שלהם עבור זה. לה בוי החליט לעשות זאת כאשר שידר סרטון לייב ב-1 בלילה ליותר מ-60 אלף עוקביו ותהה בקול רם – ״אני צריך שיתקשרו קצת בנות, איפה הבנות שלי?״, ומיד הוא החל לקבל בקשות של בנות להצטרף אליו לשידור החי. ״חלק מהבנות רקדו, עשו טוורקינג, התפשטו...״, הוא אומר, ״ואמרתי לעצמי - רגע, אני לא יכול לעשות את זה בחינם״.

לה בוי תייג את חשבונות ה- Cash App (אפליקצייה להעברת כספים) של הבנות בראש הפיד כדי שהעוקבים יוכלו לשלוח להן כסף, וכך החלה התוכנית 'Respectfully Justin Show'. ״זה נהיה גדול יותר מהחיים״, אומר ג׳סטין קומבס, ״זה התחיל כמו שידור לייב ביחד אבל הפך לדבר המטורף הזה. אנשים שואלים בכל לילה אם יש תוכנית. לג׳סטין יש עוקבים משוגעים כמו כת״. למרות שלרוב מדובר בחשפנות לכל דבר - חלק מהופעות הללו החלו להציע גם הופעות אורח של סלבריטאים, ראפרים כמו וויקנד, דיפלו, ליל יאטי, ספורטאים כמו שאקיל אוניל ושאר מובילי דעת קהל. הבעייתיות היא כמובן בלגיטימציה שהמפורסמים נותנים בקלות לא רק למועדוני החשפנות הוירטואליים אלא לקונספט החשפנות והתשלום תמורת מין (גם אם וירטואלי).

So 284,000 people didn’t care about the background of where she lives because she’s Dominican and her ass out??? God bless ‍♂️ pic.twitter.com/IGmmZW4b9z