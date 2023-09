נהגים הוזהרו שמכוניות הפכו ל"סיוט לפרטיות", בגלל שיצרניות הרכב אוספות נתונים אישיים נרחבים על נהגים, אפילו על הפעילויות המינית שלהם.

מחקר שנערך על 25 מותגי רכב מצא שכולם נכשלו במבחני פרטיות הצרכן שבוצעו על ידי "קרן מוזילה", מוסד ללא מטרות רווח הממוקד בקוד פתוח באינטרנט. המחקר שלה מצא כי 84% מחברות הרכב בודקות, משתפות או מוכרות נתונים שנאספו מבעלי רכב.

מוזילה גילתה שכל מותגי הרכב שבדקה אספו יותר נתונים אישיים מהנדרש, והמידע האישי שנאסף שימש לסיבות שאינן קשורות לתפעול הרכב וליחסים של מותג הרכב עם הנהגים שלו.

המחקר של מוזילה מעלה שישנן שש חברות רכב שאפילו יכולות לאסוף מידע אינטימי, כולל מידע רפואי של נהג ומידע גנטי. פרטים נוספים שנאספו היו כמה מהר אדם נוהג, לאן הוא נוסע והשירים שהוא מאזין להם ברכבו.

יתרה מכך, ניסאן כוללת גם "פעילות מינית" בנתונים שהיא אוספת וקיה מציינת שהיא יכולה לאסוף מידע על "חיי המין" שלכם במדיניות הפרטיות שלה, לפי הדוח של מוזילה.

Mozilla study finds 25 car brands fail consumer privacy tests:

- Nissan collects “s3xual activity”

- Kia collects info about your “s3x life”

- T3sla failed security, data control & AI reviews



This is why I love CarPlay - mirrors my phone. I never log into anything in a test car. https://t.co/ZS6bjaX6ka — Nafisa Akabor (@nafisa1) September 7, 2023

מדיניות הפרטיות של קיה קובעת שהיא רשאית לעבד "קטגוריות מיוחדות" של נתונים, לרבות "מידע על הגזע או האתניות שלכם, אמונות דתיות או פילוסופיות, נטייה מינית, חיי מין ודעות פוליטיות" וגם "חברות באיגוד מקצועי".

מכוניות יכולות לאסוף מידע אישי מהנהגים בכמויות עצומות, החל מהשירותים המחוברים שניתן להשתמש בהם ברכב ועד למקורות צד שלישי כמו שירות הרדיו המקוון Sirius XM או גוגל מפות. לאחר מכן, ניתן להשתמש בנתונים האלה כדי "להסיק מידע נוסף מהנתונים עליכם לגבי דברים כמו האינטליגנציה, היכולות והאינטרסים שלכם", כך טוענת מוזילה.

בעוד שתעשיית הרכב התמקדה במעבר ממנועי בנזין ודיזל להנעה חשמלית עם סוללות בשנים האחרונות, חלק מהאנליסטים טוענים כי קיימת הפרעה גדולה יותר, ככל שכלי רכב מתחברים יותר ויותר לאינטרנט ומסוגלים לנהוג אוטונומית.

השינוי הוביל לתחזיות לעלייה מסיבית במכירות של שירותים, כמו הזרמת מוזיקה ווידאו וכן סיוע לנהג ומנויים לנהיגה עצמית. חברת הייעוץ McKinsey חזתה שיצרניות הרכב יכולות להרוויח עד 1.5 מיליארד דולר בהכנסות נוספות על ידי אימוץ שירותים חדשים, החל משירותי נסיעה ועד אפליקציות לרכב ושדרוגי תוכנה אלחוטית.

עם זאת, שירותים רבים יכולים להיות הרבה יותר משתלמים עבור יצרניות הרכב, אם הן יאספו יותר נתונים על לקוחות. לפי הקריטריונים של מוזילה, טסלה נכשלה בכל הביקורות שבדקו אבטחה, בקרת נתונים ובינה מלאכותית. חברת המכוניות החשמליות האמריקאית כבר ספגה ביקורת על נוהלי הפרטיות שלה - מוקדם יותר השנה התברר שעובדים שיתפו סרטונים ותמונות שתועדו על ידי המצלמות במכוניות של הלקוחות. טסלה לא הגיבה אז לבקשות של רויטרס להגיב.

ממותגי הרכב שנבדקו, 84% הצהירו שהם יכולים לחלוק נתונים אישיים עם ספקי שירות או סוחרי נתונים ו-76% אמרו שהם יכולים למכור את הנתונים בעצמם.

רק שניים מתוך 25 המותגים שנבדקו, רנו ודאצ'יה, בבעלות אותה חברת אם, ציינו שלנהגים יש זכות למחוק את הנתונים האישיים שלהם. מטה מכוניות רנו ודאצ'יה נמצאות באירופה, שם הצרכנים מוגנים על ידי ה-GDPR, האסדרה הכללית להגנה על מידע של האיחור האירופי.

מהקרן נמסר כי אין ביכולתה לאשר אם אחד מהמותגים עומד בתקני האבטחה המינימליים שלה, לרבות האם חברות מצפינות את המידע האישי של הנהגים.