כלי הבינה המלאכותית כבר עברו את השלב המפתיע שלהם, ובכל יום אנחנו שומעים על עוד ועוד צ'אטבוטים או תוספים אחרים שישנו לנו את החיים. אבל דווקא כשאחת החברות בעולם משיקה כלי כזה, קשה להתעלם ממנו, ולאחר שמנסים אותו, קשה שלא להגיד "וואו" על התוצאות. החברה היא אדובי, אותה מטרייה שכוללת תוכנות עריכה שונות כמו פוטושופ, פרימייר, לייטרום ועוד, והתוספת עליה העולם לא מפסיק לדבר - היא הבינה המלאכותית שהתווספה לגרסת הבטא של כמעט כל התוכנות, אבל בולטת במיוחד התוספת לפוטושופ.

למי שמשתמש בתוכנת עריכת התמונות המוכרת בעולם, התוספת הזאת היא שינוי חוקי המשחק. עבודה שלקחה בעבר כמה שעות נעשית על ידי המחשב בשניות בודדות.

Photoshop's new Generative Fill tool is mind-blowing.

You asked for @Jack Black so you get Jack Black.

בין היתר, הבינה המלאכותית הגנרטיבית בפוטושופ יודעת להשלים חלקים חסרים מהתמונה, אבל לא מדובר בלהוסיף פרחים לתמונה, דבר שהיא גם יודעת לעשות, אלא ממש להמציא עולם שלם. בלחיצת כפתור ניתן "לצאת" מהתמונה ולהפוך את החלק המקורי בה לשולי בלבד. כך למשל לקחנו תמונה פשוטה של כלבה של חבר על רקע חופי תל אביב "והגדלנו" את המסגרת שלה. הפוטושופ ידע בתוך כמה שניות לייצר שמיים, אבנים וים, ממש כמו במציאות.

הכלבה צ'ילי לפני הפוטושופ | צילום: יונתן אפולט

הכלבה צ'ילי אחרי הפוטושופ | צילום: יונתן אפולט

מאז יציאת הכלי החדש של אדובי, סרטונים של עורכים שמשתמשים בה ומתפלאים מציפים את הרשת. ביניהם ניתן למצוא את ים אוליסקר, יוטיובר ויוצר תוכן בן 18, שכבר פרסם מספר סרטונים על השימוש בה ומספר ל-mako: "הבינה המלאכותית של אדובי בתור התחלה לגרסת ה'בטא' זה פשוט דבר מטורף, אם ככה זה מתחיל, אני לא רוצה לחשוב איך זה הולך להיות בעוד מספר חודשים, ברגע שהם ישחררו את הגרסה המלאה".

Photoshop AI - הדבר הכי מטורף שיש בפוטושופ

למרות הפלאים שהיא עושה, עדיין נדרשת הבנה בסיסית בתפעול התוכנה של פוטושופ: "אני חושב שהיא תשפיע על היעילות של הרבה אנשים שיודעים כבר לעבוד פוטושופ, אבל היא בעצם תוכל להפוך את התוכנה להרבה יותר נגישה עבור קהל שאינו מכיר את התוכנה או מפחד להתעסק איתה. מצד אחד, נצטרך לדעת את הבסיס בפוטושופ, כלומר להכיר את הכלים שיש בתוכנה, אך עם זאת, בשונה מהיום, לא נצטרך לדעת לעומק איך להשתמש בהם, אלא נצטרך ללמוד אני כיצד יהיה "לדבר" עם הבינה כדי לגרום לה לבצע את מה שאנחנו רוצים".

חלק שני של הכלי AI החדש בפוטושופ

בעצם כלי הבינה המלאכותית צפוי להביא לאדובי הרבה לקוחות חדשים שעד כה נרתעו "מעבודה קשה" עם פוטושופ. לתוכנה יש כל כך הרבה אפשרויות שזה לא קל בלי ללמוד אותה, אבל לאחר כניסת ה-AI אפשר "לקצר" תהליכים, והתוכנה הופכת לנגישה יותר ואולי תיפרד מהסטיגמה שהיא רק לצלמים, יוצרי תוכן, גרפיקאים ומעצבי פנים.

אחת הטענות שעלו בסרטונים שמראים את תפעול הבינה בתוכנה, היא שהיא תגרום לסיום עבודתם של עורכים. "זהו, לא צריך אותי יותר", אומר אחד הטיקטוקרים האמריקאים, לאחר שהבינה יצרה לו "נס" חדש. אבל דווקא אוליסקר הצעיר אופטימי לגבי העתיד: "אני חושב שלא נגמרה העבודה לאף אחד, להפך אני חושב שמה צריך לעשות עכשיו זה ללמוד להשתמש בזה. אני מסתכל על זה כעוד כלי שיכול לעזור לי בהרבה מאוד דברים. אני מאוד מתרגש מהחידוש הזה בפוטושופ, בעיקר בגלל שלפני שהוא הגיע, הייתי צריך לשבת שעות על התוכנה כדי להגיע לתוצאה, והיום אני יכול לבקש מהתוכנה ליצור לי את מה שאני צריך, לפחות את הבסיס ואז נקודת המוצא שלך יותר טובה.

פוטושופ AI חלק שלישי זה מפתיע אותי כל פעם מחדש

"לפני שהוציאו את הבטא של ה-AI, השתמשתי בפוטושופ כדי ליצור טאמבניילים (תמונה חיצונית של סרטון) ותמונות עבור הסברים בסרטונים שאני עושה. מאז אותו עדכון אני עושה עם התוכנה הזאת הכל, כי מה שמגביל אותך זה רק הדמיון שלך".

גם הצ'אטבוט של גוגל, בארד, צפוי לקבל גישה לבינה המלאכותית של אדובי, פיירפליי, אבל אנחנו בספק שאדובי תוותר על ההכנסות הרבות שיהיו לה בעקבות קפיצת המשתמשים שתביא הבינה המלאכותית. ייתכן שהכלי אותו נראה בבארד יהיה גרסה מצומצמת ופחות עוצמתית מזאת שבפוטושופ.

בין היצירות היותר מוצלחות שעלו עד כה ברשתות והפכו לוויראליות, ניתן למצוא הרבה עבודות שבהן "הרחיבו" תמונות אייקוניות או אלבומים מפורסמים.

Expanding famous album covers using AI.



(Photoshop generative fill)



h/t to @dobrokotov for this amazing idea!



1. Michael Jackson - Thriller: pic.twitter.com/cgZC1cu5Ed — Lorenzo Green 〰️ (@mrgreen) May 29, 2023

לבקשת הקהל - שרשור נוסף עם 12 עטיפות אלבומים ישראלים שהרחבתי בעזרת פוטושופ.



1. מוניקה סקס - פצעים ונשיקות pic.twitter.com/xIhIVmmhDG — Yoav L. Wazana (@ylwazana) June 2, 2023

עוד ז'אנר משעשע הוא הרחבה של תמונות שהפכו לממים מוכרים ברשת, למשל הילדה ששורפת את הבית או ווילי וונקה נשען על היד. סרטון כזה זכה לכמה מיליוני צפיות בטיקטוק.

Expandindo Memes Famosos com o Photoshop Beta

הז'אנר האחרון, ואולי המשעשע ביותר, הוא לקחת תמונות מתוך סרטי פורנו, להגדיל אותם וליצור עולם מקביל שמתאים גם למי שמתחת לגיל 18.

Adobe gonna make me pay for a subscription pic.twitter.com/5llzuhyq5e — Frank Reynolds (The Warthog) (@Finance_Frank) June 6, 2023