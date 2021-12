פיטר מאות בשיחה קצרה: וישאל גרג, מנכ"ל חברת ענק לעסקי משכנתאות בארה"ב, נאלץ לבצע צעד דרמטי לאחר שהחברה שבניהולו נקלעה לקשיים כלכליים. לאחר שהצליח להגיע להסכם שיטיב עם החברה ויזרים לה 750 מיליון דולרים שיסייעו לה לשמור את הראש מעל המים, הוא נדרש לבצע כמה צעדים להתייעלותה הכלכלית. לכן, הוא כינס 900 עובדים, המהווים כ-15% מכוח האדם בחברה – והודיע להם על פיטוריהם בשיחת וידאו משותפת.

השיחה נערכה ביום חמישי האחרון, ובתיעוד שדלף ממנה נראה גרג מרגיש מאוד לא בנוח. "זוהי הפעם השנייה במהלך הקריירה שלי שאני נאלץ לעשות זאת, למרות שאני לא רוצה לעשות את זה", אמר גרג בקול מונוטוני. בפעם הקודמת שזה קרה בכיתי, אני מקווה שהפעם אהיה מעט חזק יותר".

The CEO @ https://t.co/VNi1LcKgsg laying off 15% of workforce right before the holidays. Absolute horrible move on his part and making it all about himself. Hope those laid off bounce back quick! #better pic.twitter.com/7r6WGoTqoN