כששניר שלו היה רק בן 23, הוא הקים את החברה הראשונה שלו. היום, הוא עדיין מחזיק בחברה יחד עם השותף, שחר, הספיק להקים חברה נוספת, לעבוד על מיזמים גדולים ובמקביל הוא עובד כשכיר בחברת הייטק עולמית. אה, והוא גם משתתף באחת התוכניות הכי אהובות על המסך - "חתונה ממבט ראשון" (הערב, קשת 12). כן, מדובר באיש עסוק מאוד, ובין עוד עסקה מוצלחת ליום שגרתי במשרד, תפסנו אותו לראיון על ההצלחות העסקיות, הכישלונות ומה שביניהם.

"הבחירה לצאת לדרך עצמאית היא להבין ולהסכים לקחת על עצמך סיכון, לטוב ולרע", משתף שניר, "מהניסיון שלי חווים רגעים טובים של הצלחות, וזה באמת מספק ומשמח מאוד, וחווים גם רגעים רעים ואז אתה חווה כישלון ואכזבה. העניין הוא להבין שהרגעים האלה הם לא תוצאה סופית, תמיד אפשר להמשיך".

כישלונות זה לא דבר שמלחיץ את שניר, למקרה ותהיתם. "אני בחרתי לבחון כל כישלון, ללמוד ממנו ולנסות שוב עד שזה יצליח - וזה מצליח", ויש לו אפילו טיפ מנצח לאלו שחולמים ללכת בדרך עצמאית אבל חוששים מהצעד הראשון, "הטיפ שלי זה ללמוד מהטעויות ולנסות שוב עד שזה מצליח. אחרי שלמדתי והצלחתי זה היה הרבה יותר מספק מאשר הפעמים שהצלחתי בפעם הראשונה".

צילום: instagram

החברה שהקים עוסקת בייבוא ושיווק מוצרים, ובנוסף הקים חברה שעוסקת בבניית אתרים ואפליקציות web. כיום הפעילות של העסק מתרכזת במותג הקורקינטים החשמליים שהקים עם שותפו, כשלנגד עיניו יש מטרה להקים חברה בתחום הטכנולוגי ולהמשיך לעסוק בשני התחומים.

מה המיזם הכי גדול שעבדת עליו?

"יש הרבה מיזמים שעשינו לאורך השנים אבל כמובן שבניית מותג הקורקינטים החשמליים 'Cityrunner', הוא הפרויקט הכי הגדול. זו האופרציה הגדולה ביותר שהקמנו עד היום, ניהול מותג דורש עבודה בהרבה תחומים - ייצור, ייבוא, שיווק והפצה על כל המשתמע מכך".

מה ההצלחה העסקית שאתה הכי גאה בה?

"יש לנו הרבה הצלחות שאני גאה בהן מאוד, יש גם שיתופי פעולה שאנחנו גאים בהם ואחד מהם נשא פרי לאחרונה. נתנו חסות ותמכנו מקצועית בהקמת סימולטור רכיבה על קורקינט חשמלי. חשוב לנו מאוד לעורר מודעות ולשפר את כישורי ותרבות הנהיגה של רוכבי הקורקינט החשמלי בארץ. בני נוער רבים עוברים הדרכות רכיבה נכונה ובטיחותית בעזרת הסימולטור, עיריית תל אביב ומשטרת ישראל עשו שימוש בסימולטור בכדי לבצע פעולות הסברה וכאלטרנטיבה לאכיפה ומצאו את הסימולטור שימושי ואפקטיבי. אנחנו שמחים לדעת שיש לנו חלק בקידום הבטיחות בדרכים".

מה הוביל אותך לעסוק בתחום?

"אני בן אדם סקרן מאוד, הרבה דברים מעניינים אותי. אני חושב שהקמת מותג קורקינטים שזו חברה מאוד תפעולית, זה אתגר מעניין מאוד. העיסוק בייצור, תכנון המוצרים, ביצוע בדיקות איכות, בניית שרשרת האספקה, שיווק והפצה וכל ניהול האופרציה מייצרים הרבה אתגרים. מה שהכי מושך אותי אישית זה לחפש את האתגר ולא רק את התחום".

היו גם כישלונות או אכזבות בדרך?

"היו המון כישלונות ואכזבות. הרבה מיזמים שהשקענו בהם זמן, משאבים ומרץ - נכשלו, זה תמיד כואב. לרגעים זה יכול להיות מייאש אבל גם אני וגם שחר, השותף שלי, ידענו לחייך ולהחליט ללמוד מהמקרים, לשפר ולנסות שוב. תמיד יש ריגוש בפרויקט חדש אז זה מפצה על הכישלון ונותן מוטיבציה להצליח. אני חושב שכרגע הכישלון שלנו הוא שעוד לא הקמנו חברה באחד מתחומי ההיי טק, כי היו הרבה רעיונות, היו פרויקטים שהגענו לשלבים של מוצר ובסופו של דבר עשינו טעויות וזה לא צלח, אני מאמין שזה היעד המובהק הבא שלנו וגם אותו נשיג".

צילום: אלון שפרנסקי

במקביל לעסקים שלו, שניר הוא גם שכיר בחברת הייטק בתחום הפינטק, Flywire, חברה גלובלית אשר מעסיקה 1,500 עובדים ב-12 מדינות שונות. מזה שש שנים שניר נמצא בחברה, עוד בתקופה שנקראה Simplee, לפני שנרכשה והונפקה בנאסד"ק. כדי להתברג בתפקיד הוא למד הנדסה תעשייה וניהול עם התמחות במערכות מידע, "אבל אני חושב שהרבה מהידע צברתי בעצמי לאורך השנים", מבהיר, "אני עובד בתעשייה מעל לעשר שנים, אז חוויתי ולמדתי הרבה בדרך".

איך הגעת לעבוד דווקא שם?

"לפני שהתחלתי לעבוד בחברה חיפשתי אתגר טכנולוגי ומוצרי בלבד ובמהלך החיפושים בחנתי מספר מקומות ולמעט האתגרים הדבר העיקרי שמשך אותי ב-Simplee זה האנשים. זה נשמע קלישאה אבל באמת שהרכב האנשים הוא ייחודי באופן חיובי מאוד, רמת יחסי האנוש וההתנהלות בין כולם מדהימה. אותי אישית זה משפר מעבר לנושא המקצועי בלבד, אלא גם כאדם, ויש לי הרבה מה ללמוד מהסביבה ולהתפתח לא רק ברמה המקצועית".

כנראה שהאנשים שבחברה הם אלו שגורמים לשניר לרצות לעבוד מהמשרד, למרות החופש המלא שיש לעובדים. "מעודדים את העובדים להגיע פעמיים בשבוע למשרד, אני מאלה שחושבים שיש ערך גדול בלהגיע ושגם החופש לעבוד מהבית מייצר יתרונות מבחינת נוחות ו-work life balance". כשהוא מגיע, יש לו סביבת עבודה נעימה במיוחד; הוא עובד באופן ספייס, כשכל אחד מייצר לעצמו את העמדה שהוא אוהב לעבוד בה. "אני מאנשי המסכים, אני צריך מינימום שניים בנוסף על הלפטופ כדי שיהיה לי נוח. חוץ מזה, יש לי תמונה קטנה, מקלדת ועכבר", והעמדה כמובן נקייה ומסדרת אם למישהו היה ספק.

גולת הכותרת במשרד שייכת לפעילות השווה שיש להם כדי להעביר את הזמן בהפסקות, ומבחינת שניר זה הדבר הכי שווה שיש בחברה: "יש שולחן פינג פונג. אני ממש אוהב, זה פינוק שבהפסקה יש לך שולחן פינג פונג זמין, גם יש אצלנו הרבה שחקנים טובים אז זה בכלל כיף".

צילום: מתוך "חתונה ממבט ראשון", קשת 12

יש לכם משהו מגניב במטבחון?

"הרבה אוכל ושתייה, מקום מגניב וכיפי לאכול, אבל דווקא הדברים המגניבים בעיניי אלה השלטים המצחיקים והמעניינים שיש במטבחון. למשל: "'Coffee (n.) - a dark magical substance that turns 'leave me alone' into 'good morning honey".

עולם ההייטק עובר שינויים גדולים ולא מעט פיטורים, זה הורגש גם בחברה שלך?

"כן, כל הכלכלה העולמית חטפה זעזועים בשנים האחרונות ועדיין יש הרבה אי ודאות, בתוך כל הדבר הזה גם השוק שלנו חטף. אצלנו בחברה לא היו גלי פיטורים אבל בעיקר בזכות התנהלות אחראית ותגובה מהירה לאירועים של ההנהלה, עוד מתחילת הקורונה ביצעו מהלכים צופי פני עתיד, צמצמו גיוסים, שינו מדיניות בהקשר של הוצאות, בנוסף החברה רווחית וצומחת אז מצבינו טוב בהשוואה למצב השוק והחברה הצליחה להימנע מפיטורים".

מה הדבר שאנשים חושבים על הייטקיסטים אבל הוא לא נכון?

"שכולם מפונקים, זה ממש לא נכון. יש הרבה אנשים שעובדים קשה ומביאים תוצאות, הייטקיסטים הם אנשים חרוצים ונחושים מאוד".

צילום: חתונה ממבט ראשון, קשת 12

הטיפ הכי חשוב שנתנו לך במהלך הקריירה?

"שאלה מצוינת, אני חושב שמי שנתן לי את הטיפ לא יודע שהוא נתן אותו, אבל אלה היו שניים שהכרתי בחברת ההיי טק הראשונה שעבדתי בה. אחד המייסדים ועוד אחד הבכירים ייעצו לי והכווינו אותי באופן הניהול בחברה שלי. לפני שהקמנו את המותג Cityrunner הייתה לנו הזדמנות נוספת בתחום ההייטק ואחד הטיפים שהם נתנו לי הכווין אותי לבחור בחברה הלוגיסטית באותו זמן, אני חושב שבדיעבד זה היה מהלך מעולה, זה לא היה טריוויאלי בכלל לעשות את הבחירה הזו. האקסלים והידע שהיה לנו על השווקים הראו אחרת, הם שינו את דעתי וזה הצליח".

אם לא היית עובד בהייטק, מה היית עושה?

"עובד בחברה שלי, גם זה עוד יקרה".