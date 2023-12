אפל עומדת להקשות על גנבי אייפון לגשת למידע האישי שלכם, גם אם ישיגו את קוד הגישה של המכשיר שלכם (Pin Code). כפי שדווח על ידי הוול סטריט ג'ורנל, אפל עומדת להוסיף פיצ'ר הגנה חדשה על מכשירים שנגנבו בגרסת הבטא של iOS 17.3. כאשר הפיצ'ר יופעל, המכשיר ידרוש אימות באמצעות Face ID או Touch ID כדי לבצע פעולות שונות.

נראה שהתכונה החדשה באה בתגובה לחששות שהועלו בדיווחים קודמים של הוול סטריט ג'ורנל המתארים כיצד גנבים אורבים לקורבנותיהם ומסתכלים עליהם מקלידים את ה-Pin Code באייפון, ולאחר מכן גונבים פיזית את המכשירים. הקוד נותן לגנבים גישה לשלל מידע אישי ופיננסי המאוחסן במכשיר, ומאפשר להם לנעול את הקורבנות מחוץ לחשבונות ה-iCloud שלהם ולהוציא אלפי דולרים באמצעות פרטי תשלום שמורים.

The new Stolen Device Protection feature that Apple will release in iOS 17.3 is an absolute game changer! It allows you to create a second layer of security, making it harder for thieves to use the passcode to misuse your iPhone based on your location!

Read full thread pic.twitter.com/eDW1jDy81h — Niels | AppleDsign (@appledsign) December 13, 2023

אם תרצו להשתמש בתכונה החדשה, תצטרכו לאמת את הזהות שלכם באמצעות טביעת האצבע או הפנים שלכם כדי לבצע פעולות כמו צפייה בסיסמאות השמורות שלכם במחזיק מפתחות ב-iCloud, איפוס להגדרות היצרן של המכשיר, שימוש באמצעי תשלום שמורים בספארי וכיבוי Lost Mode, שנועל את האופציות החשובות שלכם כאשר המכשיר נאבד או נגנב. כך גנבים לא יוכלו למצוא את המידע שלכם, גם אם יש להם את הטלפון ואת הסיסמה שלו.

לפעולות רגישות עוד יותר, כמו שינוי סיסמת ה-Apple ID, שינוי סיסמה לאייפון או כיבוי של Find My, התכונה החדשה שנקראת Stolen Device Protection (או הגנה על מכשירים גנובים) מוסיפה מכשול נוסף, אם המכשיר נמצא במקום שונה מאשר מיקומים שאתם מרבים לפקוד, כמו הבית או המשרד. הפעלת הפיצ'ר דורשת מכם לא רק לאמת את הזהות באמצעות Face ID או Touch ID, אלא גם להמתין שעה ואז לחזור על תהליך האימות שוב.

"הצפנת הנתונים באייפון מובילה מזמן את התעשייה, גנב לא יכול לגשת לנתונים באייפון גנוב מבלי לדעת את קוד הסיסמה של המשתמש", אמר דובר אפל, סקוט רדקליף, בהצהרה לאתר The Verge. "במקרים הנדירים שבהם גנב יכול לראות את המשתמש מזין את קוד הגישה ואז לגנוב את המכשיר, ה-Stolen Device Protection (הגנת מכשיר גנוב) מוסיפה שכבת הגנה חדשה ומתוחכמת".

הפתרון הזה אמור להפוך את גניבת האייפונים לפחות מפתה עבור גנבים - ולהקשות על פעולות שיכולות להרוס את החיים הדיגיטליים של המשתמשים.