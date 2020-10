קצת יותר משבועיים לפני הבחירות בארצות הברית: פייסבוק וטוויטר יצאו בצעד חסר תקדים והגבילו את הפצתו של תחקיר שפורסם ב"ניו יורק פוסט". במוקד התחקיר, שאמינותו אינה ברורה, עומדים תפקידו של האנטר ביידן – בנו של המועמד הדמוקרטי וסגן הנשיא לשעבר ג'ו ביידן – בחברת אנרגיה הפועלת באוקראינה, והחשש כי סגן הנשיא פעל כדי לקדם את העסקים של בנו. התחקיר מתבסס על חומרים שנשלפו, לכאורה, ממחשב שהשאיר האנטר ביידן במעבדת מחשבים בדלאוור באפריל 2019.

טוויטר מנעה ממשתמשיה לשתף את הדיווח השנוי במחלוקת – לרבות תמונות שנלקחו ממנו; משתמשים שניסו לשתפו בציוץ קיבלו את הודעת השגיאה הבאה: "איננו יכולים להשלים את הבקשה, מאחר שהקישור זוהה על ידי טוויטר או על ידי שותפיה בתור קישור שעשוי להסב נזק". משתמשים שצייצו מחדש את הכתבה מעמודי טוויטר אחרים, קיבלו את האזהרה: "הקישור עשוי להיות לא בטוח ללחיצה".

זו הפעם הראשונה שטוויטר מגבילה כך את ההפצה של מידע מאתר חדשות. מדובר בצעד נוסף ביישום המדיניות של טוויטר נגד הפצת "ידיעות שלא אומתו" (פייק ניוז), במיוחד לפני הבחירות לנשיאות שיחולו ב-3 בנובמבר. לפי הדיווחים, טוויטר אף נעלה את חשבונה האישי של דוברת הבית הלבן ששיתפה את הכתבה. בסדרת ציוצים שנכתבו בחשבון הרשמי של טוויטר, נכתב כי הצעדים ננקטו לאור "שאלות שעלו באשר למקור החומרים שנכללו בכתבה". מאז שנת 2018, כללי הקהילה של טוויטר אוסרים את ההפצה של תוכן שכולל מידע פרטי, לרבות מידע שהשיגו האקרים. מייסד ומנכ"ל טוויטר, ג'ק דורסי, התבטא מאוחר יותר בנושא והבהיר כי הדרך שבה התקבלה ההחלטה באשר לתחקיר לא הייתה אידאלית, והוסיף כי טוויטר כשלה בהסברת הצעד לציבור המשתמשים.

Our communication around our actions on the @nypost article was not great. And blocking URL sharing via tweet or DM with zero context as to why we’re blocking: unacceptable. https://t.co/v55vDVVlgt — jack (@jack) October 14, 2020

פייסבוק הגבילה אף היא את שיתוף הקישור לכתבה, בטענה כי לא ניתן להוכיח את אמינותו. "זה חלק מהתהליך הסטנדרטי שלנו כדי למנוע הפצה של מיסאינפורמציה", אמר דובר מטעם פייסבוק. גם כאן מדובר בהחלטה האחרונה מבין שורת צעדים שננקטים לקראת הבחירות: לאחרונה הודיעה פייסבוק שתחסום את הפצתן של מודעות פוליטיות עם סגירת הקלפיות.

כאמור, בתחקיר של הניו יורק פוסט – שזכה לכותרת "האימייל שחושף איך האנטר ביידן הפגיש בין אביו לבין איש עסקים אוקראיני" – נטען כי סגן הנשיא לשעבר, ג'ו ביידן, התערב בעסקיו של בנו האנטר באוקראינה; מדובר בהמשך להאשמות של המפלגה הרפובליקנית, לפיה ביידן האב ניצל לרעה את תפקידו כסגן נשיא, ובמיוחד לאור מעורבותו הדיפלומטית במתרחש באוקראינה.

הכתבה התרכזה בהודעת מייל שנשלחה באפריל 2015, שבה איש בחברת האנרגיה האוקראינית בוריסמה הודה להאנטר ביידן על כך שהזמין אותו לפגישה עם אביו בוושינגטון. הבעלים של מעבדת המחשבים אף אמר שמסר את עותק של המידע לרודי ג'וליאני, לשעבר ראש עיריית ניו יורק וכיום עורך דינו של טראמפ.

במאמר מערכת שפורסם בניו יורק פוסט אף נכתב כי "פייסבוק וטוויטר הן לא פלטפורמות מדיה, אלא מכונות תעמולה". כצפוי, הצעד של טוויטר ופייסבוק הוביל גם לתקיפה נרחבת מצד השמרנים. לדבריהם, הרשתות החברתיות מגנות על ביידן ומריצות אותו לנשיאות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר שזה "נורא" שהרשתות החברתיות "הסירו את הכתבה" – למרות שהן רק הגבילו את הפצתה ולא חסמו אותה – ובאופן תמוה, המשיך בקריאותיו לבטל את החוק שמסיר מבעלי אתרים ופלטפורמות את האחריות על התוכן שמתפרסם בהם. לצד זאת, גם מועמדים בצד השמאלי של המפה ביקרו את צעדיהן של פייסבוק וטוויטר, בטענה שהן מספקות דלק לשמרנים הטוענים כי הם מצונזרים באינטרנט.

So terrible that Facebook and Twitter took down the story of “Smoking Gun” emails related to Sleepy Joe Biden and his son, Hunter, in the @NYPost. It is only the beginning for them. There is nothing worse than a corrupt politician. REPEAL SECTION 230!!! https://t.co/g1RJFpIVUZ — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 14, 2020

מהקמפיין של ביידן נמסר בתגובה לדברים כי לא נמצאו פגישות כאלה ביומנו של ביידן. עוד נמסר כי עוד הוסיף כי פייסבוק וטוויטר לא תיאמו עם הקמפיין את הצעדים נגד התחקיר.