ביומיים האחרונים כל אדם עם גישה לאינטרנט כנראה נתקל בווידאו של הזוג בהופעה של קולדפליי. הם עומדים מחובקים עד שהם קולטים שהם מוקרנים על גבי מסכי הענק, ואז ממהרים להיפרד זה מזו, כשהגבר משתטח ונעלם מהפריים, והאישה מפנה את הגב למצלמה.

הסרטון התפוצץ עוד יותר כשגילינו שמדובר ברומן בין מנכ"ל בכיר למנהלת משאבי האנוש שלו, שניהם נשואים (ולא אחד לשנייה). ובאינטרנט כמו באינטרנט, אף אחד לא יכול לצרוך תוכן, בטח לא כזה, מבלי להגיב.

אז עשינו טובה לקראת שבת, ואספנו בשבילכם את התגובות הכי מצחיקות שמצאנו.

כמו למשל הציוץ הזה, בו הכותב משתף ש"שלחתי את זה לנציגת משאבי האנוש שלי ואמרתי לה שאלה יכולים להיות אנחנו. היא ביקשה לפגוש אותי, זה עבד!"

sent this to my hr rep and said could be us and now she wants to meet. it worked! pic.twitter.com/QB6HI9oqrw — bing (@BingBongLLC) July 17, 2025

או המרצ'נדייז היצירתי מהחשבון shirts that go hard, שאומר "לקחתי את הפילגש שלי להופעה של קולדפליי וזה הרס את חיי"

pic.twitter.com/6bImsV5cmi — shirts that go hard (@shirtsthtgohard) July 17, 2025

וגם לא מעט ציוצים ומימז שמתמקדים באשתו של המנכ"ל - ובעילה המצוינת שלה לגירושים.

כמו: "אמא, איך נהיינו כ"כ עשירים?" "אבא שלכם התחבק עם אשת משאבי אנוש בהופעה של קולדפליי וקיבלתי 50% בגירושים"

"Mom, how did we get so rich?"



"Your dad hugged an HR lady at a Coldplay concert and I got 50% from the divorce" pic.twitter.com/PM92Z6OZ7L — Heshie Brody (@heshiebee) July 17, 2025

ובפעם הבאה שמתלוננים על מחירי הכרטיסים להופעה, שווה להיזכר בזה:

"כרטיסים להופעה של קולדפליי - 1000$

ארוחת ערב - 300$

גירושים - 1,300,000$

הפרצוף שלך בכל האינטרנט אחרי שבגדת באשתך - פרייסלס"

Coldplay tickets $1000

Dinner $300

Divorce $1,300,000

Having your face all over the internet cheating on your spouse: priceless — ThexyBeatht_ (@ThexyBeatht_2) July 17, 2025

ועוד כמה:

I found out my wife was cheating on me at a Red Hot Chili Peppers concert and I don’t ever wanna feel like I did that day. — Blake Hammond (@BigRadMachine) July 17, 2025

Everybody in the HR dept watching the Head of HR lady walk in..... pic.twitter.com/Dz7jo6jobV — Uncle Daddy Wee-Yum (@MrGee54) July 17, 2025

She knows everything. https://t.co/WYKWnB682G pic.twitter.com/Jye7XNxAhF — Gina Bontempo (@FlorioGina) July 17, 2025