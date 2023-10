צה"ל ומשטרת ישראל מבקשים את עזרת הציבור במלחמה בדיווחים הכוזבים: דובר צה"ל מבקש מהציבור לגלות אחריות ולא להפיץ דיווחים או תיעודים מאירועים שאינם מאומתים על רקע ההתפתחויות הבטחוניות. בצה"ל מבקשים מהציבור להיצמד אך ורק למידע שהותר לפרסום ולהודעות הרשמיות של דובר צה״ל בנושא: "מאחורי התמונות והסרטונים יש משפחות - אנא עזרו לנו לשמור על כבודן והימנעו מהפצת התיעודים", נמסר.

הודעה דומה יצאה גם מדוברות משטרת ישראל: "בשעות האחרונות מופצות ברשתות החברתיות ובקבוצות וואטסאפ הודעות כוזבות אודות אירועים שונים, פצועים והרוגים ברחבי הארץ. כל הודעת כזב פוגעת במאמצי הלחימה והמענה המבצעי של כוחות הביטחון וכן ברגשות המשפחות. על כן יש לנהוג באחריות ולהיצמד להודעות רשמיות של דוברות המשטרה וצה"ל בלבד".

הודעות דובר צה"ל והמשטרה מגיעות לאחר שבשעות האחרונות הופצו סרטונים רבים ברשתות החברתיות, בוואטסאפ ובטלגרם, שחלקם אינם מאומתים ואינם נכונים. כך, סרטון שהופץ בשעות האחרונות ומציג לכאורה חמושים יורים מרכב בסמוך לגשר באחד מיישובי הדרום התגלה כסרטון ישן שאינו מישראל: המכוניות הן בעלות לוחיות רישוי זרות.

בנוסף, הרשתות החברתיות מפיצות שמועות על אירועים שלא התרחשו. בצה"ל מבקשים מהציבור להימנע מהעברת מיקומים של פגיעת טילים בעת העברת הודעות וסרטונים ברשתות החברתיות.

גורם במטא מסר כי בצוות הבינלאומי של החברה - בעלת פייסבוק, וואטסאפ ואינסטגרם - עובדים משעות הבוקר כדי לאתר תכנים מזויפים ותכנים שעלולים לסכן את הצבא ואת האזרחים. זאת, במטרה להסיר את התכנים המזויפים והמסוכנים מפייסבוק. במטא מכירים חלק מהסרטונים המזויפים שמסתובבים ברשת, ועובדים כדי להסיר אותם מהפלטפורמה.

בתגובה לאירועים צייץ אילון מאסק, בעלי הרשת החברתית טוויטר/X וה-CTO שלה, כי "עצוב לראות את מה שקורה בישראל. אני מקווה שיום אחד יוכל להיות שלום". פניית N12 לטוויטר בשאלה כיצד מתמודדת החברה עם הפצת תמונות וסרטונים מזויפים מהאירועים בישראל על גבי הפלטפורמה שלה נענתה בתשובה "עסוקים עכשיו, נסו שוב מאוחר יותר ("Busy now, please check back later").

מטיקטוק טרם התקבלה תגובה.

