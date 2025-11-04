לראשונה מאז 2015: מטא משיקה אפליקציית וואטסאפ לאפל ווטש

לראשונה מאז הושק ב-2015, השעון החכם של אפל (אפל ווטש) יהיה זמין עם אפליקציה של וואטסאפ שתושק ברחבי העולם, לרבות בישראל, ותהיה זמינה בחנות האפליקציות. כך הודיעה הערב (שלישי) חברת מטא, שהשיקה השנה לראשונה גם אפליקציה לאייפד - אחרי 15 שנה.

בדיוק כמו במכשירים אחרים - השיחות, הצ'אטים והמדיה יישארו פרטיים ומוצפנים מקצה לקצה עם ההכרזה החדשה של החברה, במהלכה תוכלו להישאר מעודכנים מבלי להוציא את הנייד.

צילום: וואטסאפ

חוץ מקריאת הודעות ושליחת תגובות, אפליקציית וואטסאפ בשעון החכם תתמוך לראשונה בעוד הרבה פיצ'רים מבוקשים:

התראות שיחה: אפשר לראות מי מתקשר בלי להסתכל באייפון.

הודעות מלאות: אפשר לקרוא הודעות מלאות של וואטסאפ באפל ווטש, אפילו הודעות ארוכות, הישר מפרק היד שלכם.

הודעות קוליות: עכשיו אפשר להקליט ולשלוח הודעות קוליות.

הוספת אמוג'י להודעות: הוספנו את האפשרות לשלוח במהירות אימוג'י בתגובה להודעות שאתם מקבלים.

חוויה מלאה של מדיה: תראו תמונות ומדבקות ברורות באפל ווטש.

היסטוריית הצ'אטים: אתם יכולים לראות יותר מהיסטוריית הצ'אטים על המסך כשאתם קוראים הודעות.