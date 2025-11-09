הונאות בפייסבוק ושאר הרשתות של מטא הן לא דבר חדש, אך כעת בזכות חשיפה של רויטרס אנחנו יודעים כמה כסף החברה של צוקרברג הרוויחה ממודעות כאלה. מסמך פנימי שהגיע לידי סוכנות הידיעות חשף כי ענקית הרשתות החברתיות ציפתה שכ-10% מהכנסותיה בשנת 2024, כ-16 מיליארד דולר, יגיעו מהרצת מודעות להונאות ולמוצרים אסורים.

על פי הדיווח, החברה, שמחזיקה בפייסבוק, וואטסאפ ואינסטגרם, נכשלה בזיהוי ובלימת "מבול המודעות" שהגיעו למיליארדי משתמשים והציגו להם "תרמיות במסחר ברשת והשקעות, הימורים לא חוקיים ברשת ומכירת מוצרים רפואיים אסורים".

רויטרס ציטטה מסמך מדצמבר 2024, לפיו מטא הציגה למשתמשים בממוצע כ-15 מיליארד מודעות הונאה "בסיכון גבוה" מדי יום. מסמך פנימי נוסף מסוף אותה שנה ציין כי החברה מרוויחה כ-7 מיליארד דולר בשנה רק מסוג זה של מודעות.

מסמכים אחרים מצביעים על כך שמטא פעלה לאט גם לאחר שזיהתה את ה"נוכלים הגדולים" ברשת. חלק מהמפרסמים הגדולים, שמכונים באופן פנימי בתור "חשבונות בעל ערך רב" High Value Accounts, הצליחו לצבור יותר מ-500 הפרות ללא חסימה, כך לפי המסמכים. עוד נמצא כי משתמשים שלחצו על מודעות הונאה היו צפויים לראות אף יותר מהן, עקב מנגנון התאמת המודעות של מטא, שמציג למשתמש פרסומות בהתאם למה שמעורר את עניינו.

החברה חוסמת מפרסמים רק אם המערכות האוטומטיות שלה מעריכות בוודאות של לפחות 95% שהם מבצעים הונאה. אם הוודאות נמוכה יותר, אך עדיין גבוהה, החברה פשוט גובה מהם מחירי פרסום גבוהים יותר כ"עונש", מתוך רעיון להרתיע מפרסמים חשודים מלהמשיך לפרסם.

פרסומת

דובר מטא אמר לרשת NewsNation כי נתון ה-10% מהכנסות שמקורן במודעות מפרות שהוזכר בדיווח הוא "משוער וכללני מדי" ואינו "מספר סופי או מוחלט". הדובר הוסיף כי החברה נלחמת באופן אקטיבי בהונאות ובתרמיות, וציין כי במהלך 15 החודשים האחרונים כמות דיווחי המשתמשים על מודעות הונאה ירדה ביותר מ-50%.

פייסבוק, אפליקציית פייסבוק | צילום: miss.cabul, shutterstock

"מצער שהמסמכים שהודלפו מציגים תמונה חלקית המעוותת את גישת מטא לנושא הונאות ותרמיות, תוך התמקדות בהערכת היקף הבעיה - ולא בכלל הצעדים שנקטנו כדי לטפל בה". מטא דיווחה על יותר מ-50 מיליארד דולר בהכנסות מפרסום ברבעון האחרון, עלייה של 26% לעומת השנה הקודמת, מה שהביא את הכנסותיה השנה ל-138 מיליארד דולר.

פרסומת

איגוד האינטרנט הישראלי תקף את מטא לאחר הפרסום. "חשיפת המסמכים הפנימיים מראה שבניגוד לטענת החברה, היא בהחלט מודעת להיקף השימוש לרעה בפלטפורמה שלה בידי עבריינים ברחבי העולם - וגם מכניסה מכך הון עתק. המסמכים גם חושפים את אוזלת היד של רשויות ומדינות ברחבי העולם בהתמודדות עם התופעה ועם תאגידי הטכנולוגיה הגלובליים רבי העוצמה", מסר עידן רינג, סמנכ"ל קהילה וחברה באיגוד האינטרנט הישראלי.