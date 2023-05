לפני כשבועיים האתר שבודק את עדכוני התוכנה של וואטסאפ גילה כי פיצ'ר עריכת ההודעות מתקרב בצעדי ענק לאפליקציה. אתמול חשבון הטוויטר של וואטסאפ שחרר סרטון שהפך את הדיווח לעובדה - בקרוב כולנו נקבל את העדכון שיאפשר לנו לתקן את השגיאות שלנו.

In the past few weeks, WhatsApp released the ability edit messages to some beta testers. Finally, this feature will be available to everyone soon! https://t.co/L63XHzqhbQ — WABetaInfo (@WABetaInfo) May 21, 2023

בדרך כלל וואטסאפ מודיעה על עדכונים בבלוג שלה, אך הפעם בעקבות הציפייה הארוכה לפיצ'ר הזה היא הקדימה עם סרטון טיזר. בינתיים כמה משתמשים בגרסת הבטא, גם בישראל, כבר "זכו" לערוך את ההודעות שלהם, וככל הנראה שאר המשתמשים יקבלו את העדכון בשבועות הקרובים.

עריכת הודעות בוואטסאפ | צילום: צילום מסך

נזכיר כי עריכת ההודעות לא תהיה בלתי נגמרת. תוכלו לתקן את הטעויות שלכם רק במשך 15 דקות מרגע השליחה, אך תוכלו לעשות זאת מספר פעמים. בנוסף, אפשרות העריכה נמצאת כרגע רק בהודעות טקסט, לכן לא בטוח שניתן יהיה לערוך כיתובים לתמונות או סרטונים כרגע. כדי למנוע מכם פדיחות עתידיות, נציין גם ששאר משתתפי השיחה יכולים לראות שנעשתה עריכה על ההודעה מבלי לקרוא את ההודעה המקורית.

השינוי המבורך הזה של וואטסאפ מגיע באיחור ניכר משאר אפליקציות המסרים שכבר מזמן מאפשרות לכם לערוך הודעות. בין האפליקציות האלה למשל נמנית טלגרם שאפילו התבדחה על חשבון וואטסאפ בחשבון הטוויטר שלהם.

oops ‍♀️ pic.twitter.com/StVHkJXDhv — Telegram Messenger (@telegram) May 12, 2023