בשעות האחרונות מתפוצצים בטוויטר האשטגים כמו "מחקו את פייסבוק" (DeleteFacebook) ו"חרם על צוקרברג" (BoycottZuckerberg). הזעם לא מקרי: בלילה שבין רביעי לחמישי נקטה פייסבוק בצעד חסר תקדים, והכריזה שתמנע ממשתמשיה האוסטרלים לגשת לתוכן חדשותי על גבי הפלטפורמה.

F**k Mark Zuckerberg and #DeleteFacebook



If you're still on that toxic hellsite, do yourself a favor and get the hell off. There are other ways to keep in touch with family. https://t.co/S14hcI0jcf — Khashoggi’s Ghost (@UROCKlive1) February 17, 2021

בעקבות הצעד, רשתות חברתיות מתחרות כמו טוויטר ורדיט התמלאו בממים ובפוסטים של גולשים שקוראים לעשות את הצעד ולהחרים את פייסבוק. "אתם עדיין משתמשים בפייסבוק?", נכתב בציוץ בטוויטר שזכה ל-8,000 לייקים. "ז** על מארק צוקרברג, תמחקו את פייסבוק. אם אתם עדיין משתמשים באתר הרעיל הזה, תעשו לעצמכם טובה ותתנתקו", צייצה גולשת שזכתה ל-4,400 לייקים ו-1,300 ציוצים מחדש. בתגובה לאלה שטוענים שזו הדרך היחידה שלהם לשמור על קשר עם היקרים להם, ציין גולש: "תנו לי לספר לכם על 6,000 שנות ציוויליזציה לפני שנת 2004". באופן טבעי, קריאת המחאה למחוק את פייסבוק מתרחבת גם לאפליקציות-הבת, וואטסאפ ואינסטגרם.

Just to let you know that Instagram, whatsapp and Facebook are the same thing. #DeleteFacebook pic.twitter.com/ToDcEAJ3SR — David Osorio (@davidosoriodos) February 18, 2021

yall still use Facebook? #DeleteFacebook pic.twitter.com/4ipSuTCpHe — Corna King (@ElCornaKing) February 18, 2021

#DeleteFacebook is trending! pic.twitter.com/LEmaxfudKf — Vaheedur Rehman (@RehmanVaheedur) February 18, 2021

אז למה פייסבוק החליטה לעשות זאת? לאור קריסת ענף העיתונות המקומי, ממשלת אוסטרליה דרשה מגוגל ומפייסבוק לשלם לאתרי החדשות ולערוצי התקשורת השונים כדי להמשיך ולהציג את החדשות שלהם. גוגל איימה להפסיק להציע את מנוע החיפוש במדינה, אך לבסוף התרצתה והגיעה להבנות. מנגד, פייסבוק המשיכה לעשות שרירים, עד שהודיעה על החלטתה. ואכן, גולשים ביבשת הרחוקה שחיפשו הבוקר חדשות קיבלו את ההודעה התמוהה "אין פוסטים להציג", וכל ניסיון לשתף לינק חדשות נתקל בהודעת שגיאה. לצד אתרי החדשות, נחסמו גם דפים של רשויות הבריאות המקומיות המספקות מידע על נגיף הקורונה, לצד דפיהם של כוחות חירום, בתי תמחוי, עמותות צדקה ומקלטים לנשים מוכות.

הצעד של פייסבוק הוא מכה אנושה עבור תושבי אוסטרליה. לפי מחקר של אוניברסיטת קנברה שנערך בשנת 2020, כמעט רבע מתושבי אוסטרליה משתמשים ברשתות חברתיות בתור המקור העיקרי לצריכת חדשות, כש-39 אחוזים מהאוכלוסיה צורכים אותן בפייסבוק.

"ענקיות הטכנולוגיה חושבות שהן גדולות וחשובות יותר מהממשלות ושהן מעל החוק", אמר בזעם ראש ממשלת אוסטרליה, סקוט מוריסון, בתגובה לדברים. "ההחלטה של פייסבוק לעשות 'אנפרנד' לאוסטרליה היום, ובדרך להסיר גם דפים המספקים מידע בנושאי בריאות וחירום, היא יהירה בדיוק כמו שהיא מאכזבת. חברות הטכנולוגיה אמנם משנות את העולם, אך הן לא מנהלות אותו. אנחנו לא נירתע מהצעדים שמבקשים להפעיל לחץ על הפרלמנט שלנו". שר הבריאות האוסטרלי הוסיף: "מדובר במתקפה על אומה ריבונית ובמתקפה על החירות של בני אדם. פייסבוק נקטה בצעדים חסרי תקדים ובלתי מתקבלים על הדעת במדינה דמוקרטית".

If it is not already clear, Facebook is not compatible with democracy.



Threatening to bring an entire country to its knees to agree to Facebook’s terms is the ultimate admission of monopoly power. https://t.co/0JjTqtQhku — David Cicilline (@davidcicilline) February 17, 2021

דיוויד סיסילין, חבר המפלגה הדמוקרטית בארצות הברית שגם ניהל שימוע של ראשי ענקיות הטכנולוגיה בחודש יולי האחרון, הצהיר שפייסבוק "לא מתאימה לדמוקרטיה". לדבריו, "הניסיון להוריד מדינה שלמה על הברכיים ולהסכים לתנאים של פייסבוק הוא הדוגמה האולטימטיבית של כוח מונופוליסטי". רבים טוענים שהצעד יסייע לשוחרי תיאוריות הקונספירציה להפיץ שקרים נוספים בפלטפורמה, שגם כך לא נאבקה בהצלחה ואף סייעה לצמיחתן של תיאוריות כמו QAnon.