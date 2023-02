הכאוס של אילון מאסק: כ-200 עובדים נוספים פוטרו מטוויטר, ביניהם כמה מהבכירים האחרונים שנותרו בחברה. הפיטורים היו רוחביים וכללו עובדים בודדים ממחלקות רבות. כעת, ההערכות הן שנותרו פחות מ-2,000 עובדים בטוויטר לעומת 7,000 עובדים כשמאסק רכש את החברה, באוקטובר האחרון.

בין המפוטרים גם אסתר קרופורד, הבכירה שהתפרסמה כמי שהצליחה לשרוד את ההשתלטות של מאסק על החברה ואף והעלתה תמונה לטוויטר שבה היא ישנה בשק שינה על רצפת המשרד. קרופורד הייתה מנהלת המוצר של Twitter Blue ואחראית על מוצר התשלומים החדש שעבדו עליו בטוויטר. בחשבון הטוויטר המאוד פעיל שלה היא פרסמה הודעת עזיבה:

The worst take you could have from watching me go all-in on Twitter 2.0 is that my optimism or hard work was a mistake. Those who jeer & mock are necessarily on the sidelines and not in the arena. I’m deeply proud of the team for building through so much noise & chaos.