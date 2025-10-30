חברת OpenAI נערכת להנפקה ראשונה לציבור (IPO), שעשויה להעניק לה שווי של עד טריליון דולר, כך מסרו לרויטרס שלושה מקורות המעורים בנושא, מה שעשוי להפוך אותה לאחת ההנפקות הגדולות בהיסטוריה.

לדברי אותם גורמים, החברה שוקלת להגיש תשקיף לרשות ניירות ערך האמריקנית כבר במחצית השנייה של 2026. בשיחות ראשוניות נבחנה אפשרות לגיוס של לפחות 60 מיליארד דולר, ואולי אף יותר. עם זאת, הדגישו כי מדובר בדיונים מוקדמים, והנתונים והעיתוי עשויים להשתנות בהתאם לצמיחת העסק ולתנאי השוק.

על פי הדיווח, סמנכ"לית הכספים שרה פריאר אמרה למקורביה כי החברה מכוונת להנפקה בשנת 2027, אך חלק מהיועצים מעריכים כי המהלך עשוי לקרות מוקדם יותר, לקראת סוף 2026.

דובר החברה מסר בתגובה: "הנפקה איננה המוקד שלנו, ולכן לא ייתכן שכבר נקבע תאריך. אנו בונים עסק יציב ומקדמים את המשימה שלנו כדי שכולם ייהנו מ-AGI (בינה מלאכותית כללית)".

רק השבוע הודיעה OpenAI על השינוי המבני שלה, שהקטין את תלותה במיקרוסופט, והפך אותה לחברה עם מטרות רווח. הנפקה עשויה לאפשר ל-OpenAI לגייס הון ביעילות רבה יותר, לבצע רכישות גדולות באמצעות מניות ציבוריות, ולממן את תוכניותיו השאפתניות של המנכ"ל סם אלטמן - להשקיע טריליוני דולרים בתשתיות בינה מלאכותית, לפי מקורות המקורבים לחברה.

החברה, ששוויה כבר מוערך ב-500 מיליארד דולר אך עדיין אינה רווחית, צפויה להגיע לקצב הכנסות שנתי של כ-20 מיליארד דולר עד סוף השנה, אך גם לרשום הפסדים הולכים וגדלים, כך אמרו המקורות לרויטרס.

צורכי ההון של OpenAI עצומים: החברה התחייבה להשקיע כ-1.4 טריליון דולר בתשתיות בינה מלאכותית, כך אמר מנכ"ל החברה סם אלטמן בלייב שנערך השבוע. אלטמן ציין כי לצד גיוסי הון ומימון חוב, הנפקה ציבורית היא "המסלול הסביר ביותר" למימון הצרכים האדירים של החברה.

ההנפקה מתוכננת לאחר שינוי מבני משמעותי

OpenAI הוקמה בשנת 2015 כעמותה ללא מטרות רווח. מספר שנים לאחר מכן היא עברה שינוי מבני, כך שהעמותה תפקדה כגוף פיקוח ובקרה על הזרוע העסקית למטרות רווח, במטרה להבטיח פיתוח בטוח של טכנולוגיות בינה מלאכותית, ולא רדיפה אחר רווחים בלבד.

השבוע עברה החברה כאמור שינוי ארגוני נוסף: היא נותרה בשליטת גוף ללא מטרות רווח, שכעת נקרא OpenAI Foundation (קרן OpenAI), אך לקרן יש כיום 26% מהבעלות על קבוצת OpenAI וכן זכות לקבלת מניות נוספות אם החברה תשיג יעדים מוגדרים. השינוי הופך את הקרן לבעלת מניות משמעותית בהצלחתה הפיננסית של OpenAI.

הנפקה מוצלחת תהווה הישג גדול למשקיעים כמו סופטבנק, Thrive Capital ו-MGX מאבו דאבי. מיקרוסופט, אחת המשקיעות הגדולות ביותר, מחזיקה כיום בכ-27% ממניות החברה, לאחר שהשקיעה בה כ-13 מיליארד דולר.