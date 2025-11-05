זוהרן ממדאני הדמוקרט נבחר הלילה לראשות העיר ניו יורק. המועמד האנטי-ישראלי, שאוחז בעמדות סוציאליסטיות, ניצח על אף המאמצים הכבירים של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ לסכל את הניצחון שלו, ובכך יהפוך למוסלמי הראשון שיעמוד בראשות העיר. בנאום הניצחון שלו, אל מול המוני תומכיו, עקץ ממדאני את מבקריו - והכריז על "שחר של יום חדש". "בעשרת החודשים האחרונים העזנו לנסות להגיע למקום טוב יותר - והלילה השגנו את זה כנגד כל הסיכויים", אמר. "העתיד בידיים שלנו, הפלנו שושלת פוליטית". עוד הוסיף: "ניו יורק סיפקה הלילה מנדט לשינוי".

הרשתות החברתיות הפכו לקרקע פורייה לדיונים פוליטיים סביב ממדאני בשבועות האחרונים, אולי בחסות הפסקת האש בישראל והשבתת הממשל האמריקאי - טיקטוק ו-X הפכו לשדה פוליטי של שני המחנות. אחד הפחדים של המחנה השמרני/רפובליקני הוא שבחסות ממדאני נראה תהליך איסלאמיזציה בניו יורק, זאת בעקבות כמה התבטאויות שלו על הדת ממנה הוא מגיע והיחס שקיבלו מוסלמים בארה"ב מאז פיגועי ה-11/9. בשבועות האחרונים נפוצו גם לא מעט חדשות כזב בנושא - המרכזית שבהן, שבימים האחרונים מוצפת מחדש, היא כנראה תמיכה שמקבל מלא אחר מאשר ארגון דאעש.

ISIS endorsed Zohran Mamdani



No joke



New York is cooked pic.twitter.com/vgIVxbKwO2 — The Uri (@uricohenisrael) November 5, 2025

כמה צייצנים המזוהים עם הימין האמריקאי או עם "הפיד הפרו-ישראלי", פרסמו מחדש תמונה שבה נראה כביכול מכתב חתום ע"י ארגון הטרור ש"מאמץ את ממדאני" לטענתם, למרות שהוא בעיקר איום על תושבי ניו יורק, אבל הבעיה הגדולה בו היא שהוא לא אמיתי.

באותו מכתב, שנוצר ככל הנראה בתוכנת עריכה כלשהו או אפילו ב-AI , מוזכר איום מפורש על ניו יורק לתאריך של אתמול (4.11) ומוזכר בו גם הפיגוע הכי זכור בעיר ניו יורק - במגדלי התאומים, שבכלל בוצע על ידי ארגון טרור אחר - אל קאעידה.

ISIS Threatens New York, as NYC Votes Today



ISIS just released a statement calling today’s planned attacks “Operation Manhattan Project” — explicitly celebrating 9/11 and threatening “jihad in New York City.”



And on the very same day, New Yorkers head to the polls — where… pic.twitter.com/ytJR849LKb — Mossad Commentary (@MOSSADil) November 4, 2025

אל הציוצים השונים שמציגים את "המכתב של דאעש", התווספו הערות קהילה, שאמורות למנוע את ההפצה הרחבה של הפייק ניוז הזה - אך ללא הצלחה ממשית. באחת ההערות מובאת הודעה שדאעש הוציא בחודש יוני השנה, בה הוא מתנער בכלל מהמועמד הדמוקרטי בעקבות תמיכתו בקהילת הלהט"ב ומי שלא מאמין באלוהים - כלשונם.

גרוק, מודל ה-AI של X, גם הכין פוסט ברשת החברתית של מאסק שמסכם את שלל הפוסטים בנושא, ומציין: "במהלך קמפיין הבחירות, מסמך מזויף של דאעש שטוען לניצחון של הג'האד, קושר לניצחונו והופץ באופן רחב ב-X. אבל מומחים הפריכו אותו בעקבות מחסור בסימני זיהוי והודעות רשמיות של הארגון, והדגישו שמדובר בסיכון למידע כוזב".