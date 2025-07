אפל תובעת את היוטיובר ג'ון פרוסר, אחד המדליפים הידועים בעולם הטכנולוגיה ובעל 559 אלף מנויים ביוטיוב, בטענה שגנב סודות מסחריים הקשורים ל־iOS 26, מערכת ההפעלה החדשה של אפל שתושק לציבור הרחב בספטמבר, באמצעות גישה לא חוקית לאייפון פיתוח של עובד אפל.

בכתב התביעה אפל טוענת כי פרוסר הציע לאדם בשם מייקל רמאצ’יוטי "כסף או הזדמנות תעסוקה עתידית" בתמורה לגישה למכשיר עבודה של אפל, שהיה שייך לחברו אית'ן ליפניק, מהנדס תוכנה באפל שעבד על מערכת ההפעלה iOS, שבאותו שלב כונתה iOS19.

רמאצ'יוטי, כך נטען, למד את הקוד של המכשיר, השתמש בכלי מעקב מיקום כדי לוודא שליפניק לא יהיה בבית, ואז ניגש לאייפון והציג את התוכנה לפרוסר בשיחת וידיאו שהוקלטה על ידו. ההקלטה שימשה את פרוסר ליצירת הדמיות ועבור סרטונים שהעלה לרשת.

בסרטון הראשון שפורסם בינואר, פרוסר הציג עיצוב מחדש לאפליקציית המצלמה, עם ממשק פשוט יותר למעבר בין מצבי צילום ווידאו. במרץ הוא המשיך בפרק של הפודקאסט Genius Bar והציג את אפליקציית ההודעות בעיצוב חדש, כולל כפתורי ניווט עגולים בראש המסך ופינות מעוגלות סביב המקלדת.

באפריל הוא פרסם סרטון נוסף ובו חשף מבט כולל יותר על שפת העיצוב החדשה של אפל, Liquid Glass (זכוכית נוזלית), שכללה רכיבי ממשק עגולים ודמויי זכוכית, סרגלי ניווט תחתונים בצורת קפסולה באפליקציות מסוימות של אפל, ועוד. כותרת הסרטון הייתה "הדלפת ה־iOS הגדולה אי פעם".

בעוד שהעיצוב של אפליקציית המצלמה לא תאם באופן מלא את מה שאפל הציגה לבסוף, הרעיון הכללי היה נכון, וחלק ניכר מהפרטים שפרוסר הציג היו מדויקים למדי, דבר שככל הנראה משך את תשומת לבה של אפל, שהגישה תביעה נגד פרוסר ומייקל רמאצ’יוטי על גניבת סודות מסחריים.

לפי אפל, ליפניק לא דיווח לחברה על ההפרה ברגע שגילה עליה, אלא התקרית נחשפה באפריל לאחר שמייל אנונימי הגיע לחברה מאדם שטען שצפה בהקלטת השיחה וזיהה את הדירה של ליפניק. בנוסף, החברה טוענת שברשותה הודעת קול שבה רמאצ'יוטי מתנצל בפני ליפניק, ומאשים את פרוסר כי הכול היה יוזמה שלו. ליפניק פוטר מאפל על כך שלא שמר כראוי על מדיניות החברה בנוגע לתוכנה לא משוחררת.

בנוסף, בכתב התביעה טוענת אפל כי המכשיר של ליפניק הכיל מידע סודי נוסף רב שלא פורסם לציבור, והחברה אינה יודעת עד כמה מהמידע הזה נמצא כעת בידי פרוסר ורמאצ’יוטי.

פרוסר הגיב לתביעה בפוסט ברשת X וכתב כי "זה לא מה שקרה מהצד שלי", וטען שיש בידיו הוכחות לכך. לדבריו, "לא זממתי לפרוץ לאף טלפון, לא היו לי סיסמאות, ולא ידעתי כיצד התקבל המידע".

For the record: This is not how the situation played out on my end. Luckily have receipts for that.



I did not “plot” to access anyone’s phone. I did not have any passwords. I was unaware of how the information was obtained.



Looking forward to speaking with Apple on this. https://t.co/NSUlJPMbld — jon prosser (@jon_prosser) July 18, 2025

אפל דורשת בתביעה פיצויים וכן צו מניעה שימנע מפרוסר לחשוף סודות מסחריים נוספים בעתיד, ומבהירה שגם לאחר הכרזת iOS 26 רשמית – המכשיר שהודלף כלל רכיבים עיצוביים נוספים שטרם פורסמו.