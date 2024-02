חברת מטא הודיעה כי היא חוסמת את כל החשבונות של מנהיג איראן עלי ח'אמנאי. כל החשבונות של המנהיג העליון של איראן ברשתות החברתיות, בהם חשבונות הפייסבוק, האינסטגרם והת'רדס, הן בפרסית והן באנגלית - ייחסמו באופן מיידי החל מהיום (חמישי), כך הודיע דובר רשמי של חברת מטא.

"אנחנו מסירים את החשבונות האלה בשל העובדה שהם באופן תדיר עברו על המדיניות שלנו נגד ארגונים ואינדיבידואלים מסוכנים", אמר דובר מטא בהצהרה לתקשורת. לפי אותה מדיניות, מטא מסירה תכנים ומשתמשים המפיצים תוכן אלים או שמכוונים לאלימות.

ח'אמנאי, דמות פופולרית מאוד באינסטגרם, מחזיק בחשבון בפרסית שאחריו עקבו 5.1 מיליון אנשים. בנוסף, גם אחרי החשבון שלו באנגלית ברשת החברתית עקבו יותר מ-200 אלף אנשים.

בשנים האחרונות, יותר ויותר מתנגדי משטר איראניים החיים בגולה קראו לחברת מטא לחסום את החשבונות של ח'אמנאי. מאז שבעה באוקטובר, השתמש המנהיג האיראני ברשתות החברתיות על מנת להביע את תמיכתו הגלויה בחמאס ולתמוך בארגון החות'ים בתימן על כך שהם משגרים טילים על ספינות בים סוף.

God willing, the victory of people in Gaza will become clearer day by day.