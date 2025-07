אפל שחררה אתמול את גרסת המפתחים השלישית של iOS 26, ומי שקיבל אותה שם לב שהאייפון מקבל מראה פחות של "זכוכית נוזלית". הסיבה היא תלונות של משתמשים שהעדכון בגרסת הבטא הראשונה של iOS 26, הפך חלקים מהממשק לקשים לקריאה, שימוש ונגישות. בכנס המפתחים WWDC 2025 ביוני, אפל הציגה את שפת העיצוב החדשה שלה, הנקראת Liquid Glass - עיצוב בהשראת תכונות אופטיות של זכוכית מהעולם האמיתי, כולל שבירת האור והשקיפות שלה.

בחודש שעבר אפל תיקנה חלק מהבעיות הבולטות, כמו השקיפות המוגזמת במרכז הבקרה (Control Center), שגרמה לאייקונים ולווידג'טים של מסך הבית לבלוט ברקע וליצור בלבול ויזואלי.

העדכון החדש מביא צעד נוסף של אפל לצמצום המראה "הזכוכיתי מדי" באזורים מרכזיים. בעוד שעדכון הבטא השני טיפל בבעיות במרכז הבקרה, הגרסה השלישית מתמקדת באזורים אחרים במערכת ההפעלה, כמו ההתראות והניווט באפליקציות המקוריות של אפל.

iOS 26 beta 3 completely nerfs Liquid Glass.



It looks so much cheaper now and feels like Apple is backtracking on their original vision. pic.twitter.com/WNG8O2qjeg — Sam Kohl (@iupdate) July 7, 2025

לדוגמה, סרגל הניווט באפליקציית המוזיקה כבר לא מאפשר לרקע לחדור מבעדו, אלא מציג צבע לבן אטום. גם ההתראות פחות שקופות - הרקע מאחורי הטקסט הוחשך, מה שמגביר את הניגודיות. למרות שהשינויים הללו הופכים את הממשק ליותר קריא, חלק מהמשתמשים מתלוננים כעת שאפל הלכה רחוק מדי בכיוון ההפוך, עם חזרה למראה של "זכוכית קפואה" (frosted glass).

עם זאת, חשוב לזכור שמדובר רק בגרסאות בטא למפתחים, אלה גרסאות מוקדמות של מערכת ההפעלה, שלא יהיו סופיות עד לשחרור הרשמי בסתיו הקרוב. מטרת גרסאות הבטא היא לאפשר לאפל לאסוף פידבק, למצוא באגים ולפתור בעיות לפני השקת התוכנה לציבור הרחב.

כלומר, אפל עשויה להמשיך ולשנות את עיצוב ה-Liquid Glass במהלך הגרסאות הקרובות עד שתמצא את האיזון הנכון למראה החדש בכל אפליקציה ומסך. בכל מקרה גולשים שונים, וגם מארק גורמן (העיתונאי הבכיר ביותר בתחום אפל) הופתעו מנטישת הרעיון הגדול. "הם צריכים לתת למשתמשים לבחור כמה שקוף הם רוצים את הממשק שלהם".

Announce a huge redesign just to throw much of it away. Apple should be allowing users to choose how much glass they want instead of just reversing by 75%. At least rename it now to Frosted Glass. Lol. https://t.co/obp9rWe5Ji — Mark Gurman (@markgurman) July 7, 2025

אם כבר אפל, אז אתמול גם הושחתה החנות הכי אייקונית של החברה בשדרה ה-5 בניו יורק. אקטיביסט בתחום שינוי האקלים נעצר לאחר שריסס גרפיטי על חלון החנות, כחלק ממחאה נגד ה"צביעות האקלימית" של חברות הטכנולוגיה הגדולות. פעילי הסביבה מקבוצת Extinction Rebellion ערכו הפגנה מול החנות ביום ראשון, ואחד מהם ריסס את המילים "Boycott" מתחת ללוגו של אפל, ולצידן גם את הכתובת "Tim + Trump = Toxic" אשר רומזת שהיחסים הטובים בין טים קוק מאפל לנשיא ארה"ב יוצרים מציאות רעילה, למרות שכל הדיווחים האחרונים מדברים על מצב קצת עכור בין השניים.

#BreakingNews: We turned up at the #Apple Store on 5th Ave by spray-painting the “Boycott” and “Tim + Trump = Toxic” on the store’s iconic glass entrance.



Why? Because Big Tech is selling out our future.#TimCook showed up smiling at Trump’s 2025 inauguration— but hasn’t said… pic.twitter.com/RgvNqXrWel — Extinction Rebellion NYC (@XR_NYC) July 6, 2025

השחתה של החנות של אפל בניו יורק

בהודעה שפרסמה הקבוצה לאחר ההפגנה, הם הדגישו את השתתפותם של מנכ"לים בכירים מחברות הטכנולוגיה בהשבעתו של הנשיא לשעבר דונלד טראמפ - כולל טים קוק מאפל, סונדר פיצ'אי מגוגל ומארק צוקרברג ממטא. הקבוצה ציינה כי אותם מנהלים "הצהירו בעבר שהם תומכים נלהבים בהסכם פריז", אך כיום הם "תומכים בממשל שמפרק תקנות סביבתיות ומעביר מיליארדים לתעשיית הדלקים הפוסיליים". אותנו מרענן לראות הפגנה בנושא שהוא לא ישראל.