דן בילזריין, האיש שנחשב לכוכב רשת פרובוקטיבי וכונה בעבר "מלך האינסטגרם", אבל היום בעיקר משחק פוקר, השתמש בחשבון ה-X, טוויטר לשעבר, שלו כדי לספר לעולם על דעותיו לגבי ישראל. בציוץ חד משמעי הוא כתב: "במקרה ואתם מבולבלים לגבי איפה אני עומד, בואו נהיה ברורים, פאק ישראל".

Incase y’all were confused on where I stand, let me be clear, Fuck Israel. — Dan Bilzerian (@DanBilzerian) May 28, 2024

הציוץ שנחשף למעל ל-1.5 מיליון גולשים בשעות בודדות גרר אחריו גל של ציוצים אנטישמיים נוספים, כנהוג ברשת החברתית שהפכה מזמן לכר פורה לשונאי ישראל. מצד שני, היו כמה ציוצים שדווקא תקפו את בילזריין ושאלו האם זאת הדרך שלו למלא את חייו הריקים מתוכן.

בציוץ נוסף התייחס שחקן הפוקר שעשה את הונו מקרן ההשקעות של אביו ליום הזיכרון האמריקאי שחל אתמול. הוא כתב על אירוע שקרה בזמן מלחמת ששת הימים, אז ישראל הרגה בשוגג מספר חיילים אמריקאים: "לכל חיילי ארה"ב ב-USS Liberty (כלי שיט אמריקאי) שנרצחו על ידי 'בעלת בריתנו' ישראל ולכל החיילים שלנו שמתו במלחמות כדי להגן על ישראל, יום זיכרון שמח. אני רוצה שכל חברי הקונגרס שלנו יבלו את היום בללטף את כל הכסף שישראל נותנת לכם כדי לתמוך בפעילות הטרור שלה".

To all the US solders on the USS Liberty who were murdered by “our ally” Israel and to all of our solders who died fighting Israel’s wars.Happy M Day. I’d like all of our congressmen to spend the day petting all the money Israel is giving you to support their terrorist activities — Dan Bilzerian (@DanBilzerian) May 27, 2024

באופן כללי נראה שלקראת יום הזיכרון האמריקאי השנה נזכרו צייצנים שונים בארה"ב בתקריות שונות הקשורות לישראל בהן נהרגו חיילים אמריקאים, ככל הנראה שבעקבות גל השנאה שרווח מאז תחילת המלחמה.

Remembering the 1983 Beirut barracks and US embassy bombings, and the role that Israel played in dragging the United States into the Lebanese Civil War.



On March 14, 1983, the commandant of the Marine Corps wrote a highly unusual letter to the secretary of defense, expressing… pic.twitter.com/zz9queLAfm — ThePlotSickens (@pl0t_sickens) May 27, 2024

נזכיר שדן בילזריין הוא לא בדיוק דמות למופת, אבל אי אפשר להתעלם מההשפעה שלו - שכן הוא מחזיק במיליון וחצי עוקבים בטוויטר ו-32 מיליון באינסטגרם. חלק גדול מהטראפיק בחשבונות שלו קשור ישירות לדמות הבעייתית שהוא, כאשר הוא מתרברב בכסף שיש לו אבל גם בנשים הרבות שאיתן הוא מסתובב.

דמות נוספת מאותו הז'אנר היא אנדרו טייט, אשר מחשיב את עצמו למיזוגן וסקסיסט אבל גם מפזר תאוריות קונספירציה אנטישמיות ברחבי טוויטר. טייט ריטווט ל-9.3 מיליון העוקבים שלו את הציוץ של בילזריין והוסיף את המילה: "מבוסס".

Based. https://t.co/k4fnYeP0P8 — Andrew Tate (@Cobratate) May 27, 2024

אז אם במקרה מישהו סופר את שונאי ישראל ברחבי הרשת, אפשר להוסיף גם את דן בילזריין לרשימה האינסופית של גולשים שמרוויחים טראפיק מתכנים אנטי ישראלים.