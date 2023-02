כלי החיפוש החדש מבוסס ה-AI של גוגל טעה בפומבי יום לאחר השקתו, ומוסיף לאכזבת המשקיעים מהשקת החיפוש משולב בינה מלאכותית של גוגל. מניית ענקית החיפוש צונחת בבורסה 8%, ומחקה כבר 100 מיליארד דולר בשווי שוק. מנגד, המתחרה מיקרוסופט - שהשיקה גם היא השבוע מנוע חיפוש משולב AI - מתחזקת בוול סטריט ועברה את שווי ה-2 טריליון דולר לראשונה מאז אוגוסט אשתקד.

הכלי המכונה בארד (Bard) שחשפה החברה רק השבוע שגה בתשובה שסיפק לשאלה בגיף מונפש, שנועד לקדם את הכלי החדש וצויץ בחשבון הטוויטר של גוגל. הפרומפט (השאילתא) שהוזן לצ'טבוט של גוגל שאל "על אילו תגליות חדשות מטלסקופ החלל ג'יימס ווב (JWST) באפשרותי לספר לבן/בת התשע שלי?".

מבין התשובות שבארד הציג לשאלה, אחת מהן כללה פרט שגוי וטענה שהטלסקופ ג'יימס ווב היה הראשון לצלם תמונות של כוכב לכת מחוץ למערכת השמש של כדוה"א. בפועל, כפי שאושר על ידי סוכנות החלל הבינלאומית נאס"א, התמונות של כוכבי לכת חיצוניים למערכת השמש של כדור הארץ צולמו על ידי טלסקופ ענק אירופי ב-2004.

