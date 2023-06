תכונה חדשה באייפון גרמה לבהלה בפסטיבל בונארו (Bonnaroo) בטנסי, ארה"ב, בשבוע שעבר, לאחר שהוציאה שיחות חירום למשטרה (911) בשוגג.

המשטרה במנצ'סטר צייצה בטוויטר, והסבירה שהשיחות נבעו מזיהוי שגוי באייפון, ששולח התראה אוטומטית לשירותי החירום אם הוא מזהה שהמשתמש היה מעורב בתאונה.

"MPD הגיבה למספר שיחות 911 בשוגג בבונארו", כתבו. "סביר להניח שהשיחות הללו הן תוצאה של 'מצב זיהוי תאונת דרכים', תכונה חדשה באייפון של אפל. אנא שימו לב ושקלו לבטל את התכונה הזו בטלפון שלכם עד לסיום הפסטיבל".

Bonnaroo Guests:



MPD has responded to multiple accidental 911 calls at Bonnaroo. It’s likely that these calls are a result of “Crash Detection Mode”, a new feature on Apple iPhones. Please be mindful and consider deactivating this feature on your phone until Bonnaroo concludes. pic.twitter.com/pHJMsQtPgs — Manchester Police (TN) (@ManchesterTNPD) June 15, 2023

לפי אתר אפל, כאשר האייפון שלכם (החל מאייפון 14) מזהה תאונת דרכים חמורה, הוא יציג התראה ויפעיל אוטומטית שיחת טלפון למוקדי החירום לאחר 20 שניות, אלא אם תבטלו אותה. אם לא תגיבו, האייפון ישמיע הודעות אודיו עבור שירותי החירום ויעניק להם את המיקום המשוער שלכם לפי קואורדינטות.

גם מארגני הפסטיבל התייחסו לנושא בטוויטר, ופרסמו ציוץ שבו נכתב: "בואו נעבוד כצוות כדי לפתור את זה!". לאחר מכן הם שיתפו את השלבים הפשוטים לביטול המצב דרך הגדרות > עזרה במצבי חירום ואז כיבוי פיצ'ר התאונה.

Heads up Bonnaroovians! Let’s work as a team to resolve this! You can take action by going Settings>Emergency SOS and deactivating the “crash” feature. https://t.co/11MqYk0JKE — Bonnaroo (@Bonnaroo) June 15, 2023

למרבה המזל, לא דווח על תאונות בפסטיבל המוזיקה שנמשך ארבעה ימים וכלל הופעות של פו פייטרס, פאראמור, קורן ועוד.

זו לא הפעם הראשונה שהתכונה החדשה גורמת בטעות לשיחות במשטרה. בינואר היו דיווחים שהתכונה החדשה גרמה למוקדי משטרה בקרבת הרי סקי להיות מוצפים בשיחות אוטומטיות משעונים וטלפונים של גולשי סקי וסנובורד שנפלו. גם בפארקי שעשועים, במהלך נסיעה ברכבת הרים, היו דיווחים על כך שהתכונה החדשה הופעלה והזעיקה את המשטרה למי שבבית.