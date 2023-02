אם הסתובבתם ברחובות ירושלים או תל אביב וראיתם צעירים פוטוגניים שמצלמים את עצמם ומספרים על כמה ישראל מדהימה, יכול להיות שנתקלתם במשפיען טיקטוק בעל מיליוני עוקבים. זה מה שקרה השבוע כאשר משרד החוץ וטיקטוק ישראל הביאו משלחת של משפיענים מהרשת החברתית הסינית כדי לקדם את תדמית המדינה בעולם.

14 יוצרי תוכן מובילים מאירופה, המחזיקים ביחד למעלה מ-10 מיליון עוקבים נחתו בישראל ביום ראשון ובילו בכל המקומות הכי כיפיים שיש לישראל להציע כמו: כנסת ישראל, הכותל, מרכז פרס לשלום, כמובן איך אפשר בלי יד ושם ועוד מקומות מוכרים, את השבוע הפיקה Mplive events.

משתתפי המשלחת יוצרים תוכן בעיקר בתחומי הבידור, הלייפסטייל והטיולים, ומגיעים מבריטניה, אירלנד, איטליה, צ'כיה, רומניה והונגריה. בנוסף לטיקטוקרים מאירופה, החברה ומשרד החוץ צירפו גם שבעה יוצרים ישראלים מובילים, כאשר המטרה של המשלחת היא לחשוף את חבריה לתרבות המקומית, להראות להם את ישראל, להפגיש אותם עם האנשים ולייצר תוכן איכותי שיהדהד ברחבי אירופה.

בין המשפיענים ניתן למצוא את וורן רובי הבריטי, שהציג למעל 3.2 מיליון העוקבים שלו כיצד נראית ירושלים, המפגש שלו עם יו"ר הכנסת אמיר אוחנה וכמובן את החבילה המפנקת שקיבל מטיקטוק וחיכתה לו בחדר המלון.

#CulturalJourney #Blessed #RespectfulTravel #DiscoverIsrael ♬ Young Folks - Shindig Society @warrenrobie Day 1 | Exploring the rich history and cultural diversity of Jerusalem. I am so grateful for this once in a lifetime opportunity to immerse myself in the heart of this sacred city Stepping foot in the Holy Sepulchre was a truly humbling experience. The energy and reverence in this sacred space was palpable. Join me on this journey as we explore the beauty and richness of Jerusalem. More content coming soon #Jerusalem

מארי-רוז סימפסון היא משפיענית נוספת מהאזור, היא הגיעה מאירלנד ולפי הסרטונים שלה מישראל עד כה, נראה שהיא בעיקר מעבירה את הזמן בלנסות ללמוד מילים בעברית יחד עם היוצר הישראלי אביתר עוזרי.

#learnhebrew #GoodMorning #bokertov #israel ♬ original sound - Maryrose Simpson @maryrosesimpson Learning Hebrew with @mreviatar what else should I try learn? #discoverisrael

עוד במשלחת 4 טיקטוקרים מאיטליה אשר מסקרים תחומים כמו טיולים ואוכל. כל אחד מהם הספיק לעלות בנתיים 2 סרטונים עם מאכלים שונים משוק מחנה יהודה, החדרים המפנקים שקיבלו ואפילו משרדי טיקטוק בארץ.

@gingingii Replying to @Zof ✈️ sfida riuscita✅ #DiscoverIsrael #assaggiosnack @tiktok_it @tiktokbusinessisrael ♬ Mario like action game 2 - Jun Takahashi

כדי לקדם את היוזמה, היוצרים התבקשו להשתמש בהאשטאג מיוחד #discoverisrael שצבר מעל 5 מיליון צפיות, נכון לכתיבת שורות אלה, אך המספרים צפויים לעלות בהרבה מכיוון שהם עומדים לעלות סרטונים נוספים בימים הקרובים. החשיפה אכן מראה את נופיה של ישראל להמון משתמשים, אך לא הכול ורוד. היוצרים מקבלים לא מעט תגובות נגד ישראל בסגנון: "תחיי פלסטין", "אוהב אותך, אבל איבדת אותי כעוקב" ו-"לא הבנתי איפה אתה, ישראל לא קיימת".

הביקור נערך בצל ביקורות שקיבלה הרשת החברתית הסינית על התכנים נגד ישראל שעלו בעיקר בתקופת מבצע "שומר החומות", אז טיקטוק, כמו שאר הרשתות החברתיות, סבלה מכמות חריגה של תגובות וסרטונים המציגים את ישראל כפושעת מלחמה, כשחלקם מתודלקים ע"י סלבריטאים עם מיליוני עוקבים וכללו לא מעט פייק ניוז על המצב הפוליטי בארץ.

דוד סרנגה, ראש חטיבת הדיגיטל במשרד החוץ מספר ל-mako: "על כל פוסט שנעלה יהיו ביקורות שליליות, צריך להסתכל על הצד החיובי, גם אם נעלה פוסט על שקשוקה יהיו תגובות אנטישמיות. אני מסתכל על התכנים ואני מאוד מרוצה מהם. זה שיתוף פעולה ראשון שלנו עם טיקטוק, רשת שבמשרד החוץ הבינו מזמן כמה היא חשובה כדי להתחבר לצעירים, ובמהלך השנה אנחנו מתכוונים להביא משלחות נוספות של משפיענים מרחבי העולם". סרנגה מוסיף כי משיחות שהיו לו עם המשפיענים שטיילו השבוע בארץ הם מאוד מרוצים: "הרוב לא הכירו בכלל את ישראל, מלבד אחד או שניים שהיו פה, וכפי שאמר לי אחד המשתתפים 'אני ניזון רק ממה שיש ברשתות החברתיות, לא ידעתי שישראל כזאת בכלל'. חלק מהם היו בדמעות כשדיברתי איתם, אחת מהן אמרה לי 'אם לא הייתי באה לא הייתי מאמינה שזאת ישראל, כולם פה שמחים ונחמדים'".

משלחת הטיקטוקרים בישראל | צילום: מיכאל טומרקין

למרות הרצון להביא משלחות נוספות ישנם תמיד קשיים, סרנגה מספר: "אלה אנשים מאוד עסוקים,לא קל לקבוע איתם. היו 2 שביטלו ברגע האחרון בגלל 'המצב הפוליטי' אבל לא הרחיבו בנושא".

טיקטוק ישראל ומשרד החוץ השתתפו בעלויות של המשלחת, אשר על פי הסרטונים ניתן להבין שמדובר במחיר לא קטן בכלל, אבל משרד החוץ מרוצה מאוד מהתוצרים וטוענים שההשקעה השתלמה.

לירון ריפמן, מנהלת מדיניות ציבורית וקשרי ממשל של טיקטוק ישראל, סיפרה: "היכולת של טיקטוק להדהד סיפורים מקומיים ברחבי העולם באופן שחוצה תרבויות, מגזרים וגילים, יוצר קהילה גלובלית ענקית בה כולם מרגישים בטוחים ליצור ביחד. המטרה שלנו במשלחת הזאת היא להביא לחיים את הקהילה הגלובלית המשגשגת של טיקטוק וליצור חיבורים אנושיים ותרבותיים".