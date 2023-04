אילון מאסק ממשיך להטריל את העולם והפתיע את משתמשי טוויטר עם סמל חדש לאפליקציה. במקום הציפור הכחולה המוכרת, חלק מגולשי הווב גילו שהסמל החדש הוא הכלב של הדוג'קוין, כלב מסוג שיבה אינו שהפך בעבר למם אינטרנטי ובעקבות זאת למטבע קריפטו בשם דוג'קוין. בעקבות השינוי בלוגו המטבע זינק ב-30%, אך מאז כבר הספיק להתאזן.

לפני השינוי, מאסק צייץ בדיחת רשת על המטבע שבה נראית הדמות של דוג'קוין מציגה תעודה מזהה לשוטר עם תמונה של הציפור הכחולה המפורסמת ואומרת לו: "זאת תמונה ישנה שלי". כמובן שהחשבון של דוג'קוין הגיב לאותו ציוץ עם בדיחת המשך ש"מדברת" את השפה של הרשת. גם חשבון הפלטפורמה למטבעות מבוזרים Binance הגיב לציוץ וכתב: "טוויטר נראה קצת שונה".

הלוגו של הדוג'קוין הופיע ימים ספורים, לאחר שעורכי הדין של מאסק ביקשו משופט לדחות תביעת סחיטה של 258 מיליארד דולר המאשימה את המיליארדר בניהול "מזימת פירמידה" כדי להגביר את ערכו של המטבע הדיגיטלי. עורכי דין של מאסק וטסלה כינו את התביעה "בדיונית" על "הציוצים התמימים והטיפשיים של מאסק" על דוג'קוין", לפי רויטרס. "אין שום דבר לא חוקי בציוץ מילות תמיכה או תמונות מצחיקות לגבי מטבע קריפטו לגיטימי שממשיך להחזיק בשווי שוק של כמעט 10 מיליארד דולר", אמרו פרקליטיו של מאסק בהגשת הבקשה ביום שישי. "בית המשפט צריך לדחות את התלונה".

מאסק ציין לא פעם את תמיכתו בדוג'קוין, וצייץ ביוני האחרון שהוא עדיין קונה את המטבע שהתחיל בתור בדיחה, גם כאשר מטבעות קריפטוגרפיים אחרים ירדו בערכם. בשנה שעברה, טסלה החלה לקבל דוג'קוין כתשלום עבור כמה פריטים הזמינים בחנות המקוונת שלה. מאסק גם העלה את האפשרות שהמטבע ישולב כאמצעי תשלום בטוויטר בשלב מסוים.

לא ברור האם מדובר במתיחה מאוחרת ל-1 באפריל, בעיקר כי עברו כבר 3 ימים והסמל באמת מופיע באתר, אך מי שמנסה לפנות לתגובה מהרשת מקבל בחזרה מייל עם עם האמוג'י - קקי מחייך, בהתאם למדיניות החדשה והילדותית של אילון מאסק. בעבר המיליארדר הסתבך כבר עם ציוציו כאשר הקפיץ את מניית טסלה שברשותו ונאסר עליו לצייץ בנושא.