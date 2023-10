אירועי ירי בארה"ב הם דבר נפוץ, נפוץ מידי. אבל לא בכל יום יוטיובר נורה באמצע קניון ע"י שליח בזמן צילום סרטון. זה מה שקרה לטאנר קוק, יוטיובר בן 21 עם עשרות אלפי מנויים לערוץ היטיוב שלו שמעלה בעיקר מתיחות. קוק נכנס לקניון Dulles Town Center בסטרלינג וירג'יניה ב-2 לאפריל והחל לצלם עוד סרטון לעמוד שלו. במסגרת הווידאו הפעם הוא לקח את הסמארטפון שלו והשמיע בגוגל טרנסלייט את המשפט: "היי אידיוט, תפסיק לחשוב על הטווינקל שלי". כדי להתריס עוד יותר, קוק לוקח את המכשיר ודחף אותו בפרצוף של עוברי אורח, במקרה הספציפי הזה שליח בשם אלן קולי, אדם עם רישיון להחזיק נשק מוסתר, שניסה להגנתו להתנער מקוק, להתרחק ממנו וביקש ממנו להפסיק 3 פעמים, הוא אפילו ניסה להעיף לו את הטלפון מהיד, אך היוטיובר היה עקשן והמשיך לרדוף אותו. לאחר כמה שניות, כפי שניתן לראות בסרטון, קולי שולף אקדח ויורה בקוק בחזה.

הירי עורר בהלה וקונים נמלטו ממה שחששו שהוא ירי המוני, שקורה כל כך הרבה פעמים בארה"ב, בתוך זמן קצר שוטרים הצמידו את קולי לקרקע ועצרו אותו. הוא הואשם בפגיעה בזדון בנסיבות מחמירות, שימוש בנשק חם בביצוע עבירה פלילית ופריקה מנשק בתוך מבנה.

In todays episode of “F*ck around & find out” a YouTuber gets shot trying to prank someone



Alan Colie was acquitted of aggravated malicious wounding in the shooting of Tanner Cook who is 21 & runs a YouTube channel called “Classified Goons” pic.twitter.com/K3iWXwe2Y3 — Shannonnn sharpes Burner (PARODY Account) (@shannonsharpeee) September 30, 2023

אבל בשבוע שעבר, קולי נמצא זכאי בפציעה בזדון בנסיבות מחמירות בירי לאחר שטען שהוא פעל מתוך הגנה עצמית. לעומת זאת, הוא נמצא אשם באשמה פחותה של ירי בתוך מבנה, אך קולי עומד לערער על ההחלטה. אם יימצא אשם בסעיף, הוא עלול לקבל עד עשר שנות מאסר.

אחד מסנגוריו של קולי, אדם פויליארד, אמר כי מרשו חש מאוים מגודלו של קוק (1.93 מטר) במהלך העימות, שנועד למשוך צופים לערוץ היוטיוב שלו. פויליארד גם אמר שקוק מנסה לבלבל אנשים כדי לפרסם סרטונים. הוא לא חושש שהוא מפחיד אנשים. הוא ממשיך לעשות את זה.

קוק נותר להילחם על חייו בעקבות הירי עד שהובהל לבית חולים, שם בילה מספר ימים בטיפול נמרץ לאחר שהכדור חדר את בטנו והכבד. היוטיובר התעקש במהלך המשפט שלא היה לו מושג שהוא הפחיד או הכעיס את קולי במהלך המתיחה - למרות שהשליח אמר לו לעצור שלוש פעמים לפני שינסה להפיל את הטלפון שלו.

קוק העיד בשבוע שעבר שהוא מנסה לבלבל את הקורבנות של התעלולים שלו כדי לשעשע את הקהל ברשת. הוא אמר שהוא לא מחפש לעורר פחד או כעס, אבל הודה שהמטרות שלו מגיבות לעתים קרובות כך.

כשנשאל מדוע לא הפסיק את המתיחה למרות בקשותיו החוזרות ונשנות של קולי, קוק אמר שהוא 'כמעט עשה זאת' אבל לא בגלל שחש פחד או כעס מקולי. הוא אמר שקולי פשוט לא הפגין את סוג התגובה שקוק חיפש. "לא הייתה תגובה," אמר קוק.

התובעת עדן הולמס אמרה במהלך המשפט כי עובדות המקרה אינן תומכות בטיעון של הגנה עצמית, כפי שטען עורך דינו של קולי. החוק דורש מקולי לחשוש באופן סביר שהוא נמצא בסכנה מיידית של פגיעה גופנית, ושלא ישתמש בכוח מעבר לנדרש. היא אמרה שהמתיחה של קוק הייתה מוזרה אבל לא מאיימת. "הם השמיעו משפט מטופש בטלפון", אמרה התובעת. "כיצד יכול היה הנאשם לגלות שהוא חושש באופן סביר מפגיעה גופנית?"

קולי העיד להגנתו על החשש שהמתיחה של קוק עוררה. הסנגורית טבאטה בלייק אמרה שלקולי לא ידע שהוא קורבן למתיחה כאשר הוא התעמת עם התנהגותו המבלבלת של קוק. לדבריה, התיאור של התביעה על האירוע "מפחית עד כמה הם הדאיגו את קולי בזמן הפעולה".

למרות כל האירועים שגרמו לירי, אביו של קוק, ג'רמי קוק, אמר שהתקרית הייתה מזעזעת ומיותרת. "הם עשו סרטון בקניון וניסו להשתעשע עם אנשים והבחור הזה לא נהנה", אמר. "היה טלפון שהיה סביבו והם התראיינו או דיברו איתו, והוא לא אהב את זה אז הוא שלף את האקדח וירה בבן שלי".

חבר המושבעים היה בהתחלה חלוק לגבי האם הנאשם פעל מתוך הגנה עצמית, אך בסופו של דבר מסר את פסקי הדין שלו. קולי נמצא זכאי בפציעה בזדון בנסיבות מחמירות אך הורשע בסעיף נשק חם פחות.

קוק גם התעקש שהתקרית לא תרתיע אותו מלהמשיך לצלם סרטונים ומאז פרסם שלושה סרטונים. הוא הודה במהלך החקירה הנגדית שאבטחת הקניון הוציאה אותו יום לפני הירי כשהוא ניסה לתעד מתיחה דומה, וכי הוא ניסה להתחמק מאבטחה ביום שבו קרה האירוע. קוק אמר שהוא ממשיך ליצור את הסרטונים, מהם הוא מרוויח 2,000 עד 3,000 דולר בחודש.

ערוץ 'Classified Goons' של קוק, המחזיק ביותר מ-50,000 מנויים, ידוע בפעלולים השנויים במחלוקת שלו, כמו העמדת פנים שהם מקיאים על נהגי אובר ולעקוב אחר לקוחות תמימים בתוך חנויות כלבו. גולשים רבים ברשת לקחו את הצד של היורה והסכימו שקוק עבר את הגבול הסביר, מנגד היו כאלה שטענו שמדובר שלירות בבן אדם היא תגובה מוגזמת.