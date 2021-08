בסוף השבוע החלה סערה ברשת, כשאתר התוכן למנויים אונליפאנס (OnlyFans) הודיע שיחסום תכנים מיניים בוטים במיוחד החל מחודש אוקטובר. זוהי פגיעה אנושה בקהל יוצרי התוכן של האתר, שמורכב ברובו מעובדי ועובדות בתעשיית המין. כעת נראה שהמתחרים מתחילים להרוויח מן ההפקר: האתר Fansly דיווח בטוויטר על יותר מ-4,000 נרשמות ונרשמים חדשים מדי שעה - שיוצרים עומס כבד על המערכת, לאור הצורך לאמת את זהותם.

״אנחנו עובדים בתפוקה מלאה כדי לאמת את הנרשמות והנרשמים החדשים״, צייצה הנהלת הפלטפורמה בטוויטר. ״אנחנו מקבלים 4,000 הרשמות חדשות מדי שעה. זמן ההמתנה עומד על יום אחד, וזמני ההמתנה לשירות לקוחות ארוכים אך יותר. העדיפות הראשונה שלנו כעת היא להרחיב את הצוות שלנו״.

We have all hands on deck working on verifying creators as we’re receiving 4000 applications an hour now. Back log of applications is about a day currently and support tickets is even longer. Expanding our team to handle the volume is our #1 priority now. Please bare with us — Fansly (@realFansly) August 21, 2021

למרות ששינוי התדמית של אונליפאנס יכול להוות מנוע צמיחה מזהיר עבור פלטפורמות סטרימינג מתחרות, נראה שבפאנסלי לא שמחים לאיד. ״אנחנו מקווים שהחדשות על אונליפאנס לא נכונות. זה נורא שיוצרים יאבדו את ההכנסה שלהם ואת קהל העוקבים שלהם בהתראה של חודשיים בלבד״, כך צייצו מטעם החברה ביום חמישי האחרון. ״אנחנו רוצים לגדול כי האתר שלנו מציע יותר פיצ׳רים ואבטחה וכי שירות הלקוחות שלנו טוב יותר, לא שאנשים יגיעו אלינו בעל כורחם״.