הסטרימר והיוטיובר בן ה-23 המתמחה בסרטוני Minecraft המכונה Dream, הופיע בפני מעל 30 מיליון המנויים שלו רק עם מסיכת סמיילי חלקה בצבע ביצה. אך כעת הוא חשף את זהותו האמיתית והסעיר את הרשת.

מאז שהחל לפרסם סרטונים ב-2019, הוא אף פעם לא היה צריך להיות מול המצלמה - הפופולריות שלו הסתמכה על המיומנות משחק שלו, שהוצגה לרוב בסדרת הסרטונים של Minecraft Manhun SpeedRun. סדרת הסרטונים הזו גם עוררה כמה האשמות על רמאות שנשככו לאחר שהודה בעוולה. הקריירה של דרים התרוממה למרות שלא הציג את עצמו.

אבל דרים מעולם לא תכנן שהקריירה שלו תרגיש כל כך מסתורית. אז הוא שינה זאת. בסרטון יוטיוב שהועלה שלשום (ראשון), דרים הציג לעולם את פרצופו האמיתי. לאחר החשיפה הרשת הגיבה מהר מאוד, אנשים בטוויטר טענו שהוא נראה כמו לורד פרקווד מסרטי שרק.

אבל בלי קשר לאיזו דמות של שרק הוא נראה, פניו של דרים פופולריות ללא ספק. הסרטון שלו כבר נצפה כמעט 30 מיליון פעמים.

מוקדם יותר באותו יום דרים, בשמו האמיתי קליי, נתן טיזר לאיך נראים פניו באמצעות וידאו צ'אט עם יוצרי תוכן וחברים בעלי פרופיל גבוה, כמו הטיקטוקרית בלה פורצ'.

בסרטון חשיפת הזהות הסביר דרים למה החליט להפסיק להסתתר מאחורי המסיכה, חברו ממיינקראפט, היוטיובר GeorgeNotFound, מתכנן לעבור לארה"ב. דרים רצה לצלם תוכן מגוון יותר הכולל את הפנים שלו, ונמאס לו מאנשים שמנסים לגלות איך הוא נראה. היוטיובר לא ישנה את מערך זרמי המיינקראפט שלו, והוא אמר שהוא מוכן לכל תגובה נגדית שתקרה לו לאחר שלדבריו כבר קיבך איום על חייו שנחקר על ידי ה-FBI.

מזל שדרים לא נעלב בקלות שכן התגובות של טוויטר לפנים שלו הייתה די גועלית. זמן קצר לאחר שהסרטון עלה לאוויר, "Rumpelstiltskin", "HES UGLY" ו-#PutTheMaskBackOn היו מושגים שהפכו כולם לטרנדים ברשת.

חשיפת פניו של דרים הפכה לאירוע חוצה רשתות כאשר גם בטיקטוק, ביוטיוב, בפייסבוק ובטוויטר השם שלו הפך מהר לטרנדי וגרר מספר רב של התייחסויות.